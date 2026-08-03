Продолжительности жизни скрыта в дате рождения: что говорят числа и месяцы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Долголетие всегда окутано тайнами. Теперь внимание привлекла дата рождения: какие месяцы, числа и знаки зодиака чаще связывают с жизнью до 100 лет?

Неожиданно генетика, образ жизни, место проживания и экология вполне мирно сошлись с эзотерикой и нумерологией в вопросе рождения долгожителей.

Так что по числам, знакам зодиака и кармическим урокам вполне можно просчитать появление малыша, который проживет не один десяток лет. И понадобится всего лишь дата рождения.

Что цифры, месяцы и звезды говорят о продолжительности жизни, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

В какие месяцы чаще всего рождаются долгожители

В какие месяцы и числа рождаются долгожители, как рассчитать продолжительность жизни по дате рождения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проводилось довольно много исследований на эту тему, и были выявлены несколько закономерностей. Те, кто рожден в осенние месяцы — сентябрь, октябрь, ноябрь, — имели самые высокие шансы дожить до 100 лет.

Это могло зависеть от плодородных почв и времени сбора урожая, так как ребенок получал все необходимые питательные вещества. У кормящих матерей была более широкая доступность продуктов питания — это могло положительно сказываться на качестве грудного молока и, соответственно, на здоровье младенца.

Немаловажную роль играла и температура окружающей среды: умеренные осенние показатели без экстремальных холодов или жары создавали более благоприятные условия для новорожденного.

По сей день будущей и кормящей матери в своем рационе стоит делать акцент на свежих фруктах и овощах, исключая соленья, варенья, копчености, консервы и полуфабрикаты. В современных условиях, когда многие продукты доступны круглый год, придерживаться такого подхода вполне реально.

Еще осенью температура воздуха была комфортной для новорожденного, а солнечный свет насыщает витамином D, который благоприятно влияет на многочисленные процессы в организме.

Иммунная защита младенца в первые месяцы жизни ограничена: врожденный иммунитет недостаточно силен, а выработка собственных антител начинается лишь спустя несколько месяцев после рождения.

В этот период важнейшим источником защитных факторов становится грудное молоко — оно содержит антитела и другие компоненты, помогающие противостоять инфекциям. В отличие от него, молочные смеси не обеспечивают подобного защитного эффекта.

Если говорить о самом высоком проценте долгожителей, то он приходится на рожденных в ноябре.

А вот в марте, наоборот, — самый низкий процент долгожителей.

В какие числа рождаются долгожители

В какие месяцы и числа рождаются долгожители, как рассчитать продолжительность жизни по дате рождения. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Каждый из нас рожден уже с нужным количеством энергии для реализации. Многие это называют «кодом или числом судьбы», — подчеркнула нумеролог.

Дата рождения несет определенную энергию, так как каждая цифра имеет свою вибрацию:

Единица — число лидерства, силы и новаторов, импульса. Она заряжает человека изнутри и постоянно показывает новые возможности;

Четверка — число силы, приумножения, власти и надежности. Именно эта пробивная энергия может достичь 100-летнего возраста;

Семерка — число движения вперед, управления, целей и лидерства. Она как внутренний двигатель дает импульс для собственного движения;

Тройки, пятерки и шестерки — эти числа могут достичь статуса долгожителя, если будут полностью реализовываться, особенно в критический период. Для тройки этот возраст — 44 года, для цифры пять — 76 86 лет, для шестерки — 38.

«Если в вашей дате есть повторяющиеся энергии этих цифр, значит, у вас все шансы попасть в список долгожителей», — добавила Пустовалова.

Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются долгожители

В какие месяцы и числа рождаются долгожители, как рассчитать продолжительность жизни по дате рождения. Фото: www.globallookpress.com/Voller Ernst / Siegfried Steinac

С точки зрения астрологии, земные знаки зодиака в большей степени имеют шансы стать долгожителями. А именно: Тельцы, Девы и Козероги.

Тельцы умеют наслаждаться жизнью и стараются избегать любых стрессовых ситуаций.

«Они получают истинное удовольствие от любой радости в их жизни, а природные упорство и дисциплина помогают им в жизни добиться высот как в карьере, так и в личных темах, например, здоровья», — пояснила астропсихолог.

Женщины, рожденные под знаком Тельца, могут прожить не менее 80 лет, а мужчины и более. Но Тельцы любят поесть, поэтому склонны к ожирению. Также представители данного знака часто сталкиваются с заболеваниями мочеполовой системы и суставов. Поэтому для того, чтобы как можно дольше радоваться жизни, Тельцам стоит внимательно следить за своим здоровьем.

«Девы настолько щепетильно относятся к себе, что многие берут с них пример. У них всегда есть режим для каждого действия, поэтому они всегда наполнены. А еще этот знак относится к осенним представителям», — сказала Пустовалова.

Женщины, родившиеся под знаком Девы, могут прожить в среднем до 81 года. Мужчины Девы живут чуть меньше — 77 лет. Эти представители зодиакального круга имеют уязвимую пищеварительную систему и могут страдать расстройствами, связанными с ее работой.

Девам нужно почаще устраивать разгрузочные дни, которые облегчат работу пищеварения. Не стоит переедать и часто баловать себя жирными и сладкими блюдами.

Еще одни долгожители — Козероги. Они всегда готовы ко всему, так как у них есть стратегия действий. Их главный ресурс — это здоровье, и именно к нему самое строгое и бережное отношение.

Представители этого знака очень выносливы. За свою жизнь они могут мужественно перенести не один десяток болезней. Но главная проблема этого знака — подверженность травматизму. Именно он не позволяет Козерогам-женщинам жить дольше 80 лет, а мужчинам — 77.

Поэтому в зрелом возрасте Козерогам нужно внимательнее относиться к суставам, слуху и пищеварительной системе.

«Есть еще два воздушных знака зодиака, которые благодаря своей жизненной энергии попадают в список долгожителей, благодаря их способности постоянно находить новое, они не умеют сидеть на месте и любят активный образ жизни — Близнецы и Водолеи», — заключила нумеролог.