Вот это гены! Внуки-копии легенд советского кино

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

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Эти молодые артисты унаследовали не только знаменитые фамилии, но и поразительное сходство с легендарными бабушками и дедушками. А актерский талант?

Советское кино подарило стране великие имена, а их наследники получили шанс продолжить легендарные династии. Кто из внуков знаменитых актеров уже сделал себе имя, добился успеха и сильно напоминает своих бабушек и дедушек?

Иван Янковский

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Lev Sherstennikov

Иван Янковский — пожалуй, самый яркий пример того, как фамилия может стать не бременем, а трамплином. Внук народного артиста СССР Олега Янковского и сын Филиппа Янковского уже давно перестал быть просто «продолжателем династии». Сегодня это один из самых востребованных актеров современного российского кинематографа, обладатель престижных кинопремий.

В кино Иван впервые попал в возрасте десяти лет, сыграв небольшую роль в фильме «Приходи на меня посмотреть», к которому приложил руку его знаменитый дед. После школы он поступил в ГИТИС, который успешно окончил в 2013-м.

Особую популярность ему принесли проекты «Текст», «Огонь», «Топи», «Фишер» и, конечно же, нашумевший сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте».

Его часто сравнивают не с отцом, а именно с легендарным дедом. Друг Олега Янковского Леонид Ярмольник, снимавший Ивана в своей картине, признавался, что внук — точная копия товарища: «Они похожи манерами, голосом, внешне».

«Я помню последнюю улыбку дедушки, мы с ним тогда прощались… Его фирменная улыбка словно пыталась сказать мне: мол, будь лучше меня, старайся успеть то, что не успел я», — вспоминал сам Иван.

При этом в начале карьеры Иван переживал из-за сравнений со знаменитыми родственниками.

«Если ты из киносемьи, на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением, что все хорошее с тобой происходит непременно благодаря твоим предкам. Это блат… Поверьте, я живу в этом много лет», — признавался актер.

Никита Ефремов

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Lev Sherstennikov

Никита Ефремов — представитель еще одной легендарной актерской династии. Его дед — народный артист СССР Олег Ефремов, основатель «Современника», отец — актер Михаил Ефремов, а бабушка — Алла Покровская.

В детстве Никита и не думал об актерской профессии. Он учился в физико-математической школе, увлекался точными науками, футболом и баскетболом. Но в старших классах все изменилось: он увлекся искусством и даже окончил музыкальную школу по классу скрипки, вокала и фортепиано.

В 2005 году Никита поступил в Школу-студию МХАТ. В годы учебы он стал лауреатом театральной премии «Золотой лист» благодаря роли Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума». В кино он дебютировал в середине 2000-х, а настоящую известность получил в 2011-м, сыграв студента-музыканта в сериале «Восьмидесятые».

Сегодня в его фильмографии — «Мой парень — ангел», «Куприн», «Лондонград», «Нулевой пациент», «Библиотекарь» и другие проекты.

Константин Крюков

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Russian Look

Константин Крюков — представитель одной из самых известных творческих семей. Его дедушка — легендарный режиссер и актер, народный артист СССР Сергей Бондарчук, создатель картин «Судьба человека», «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон». Бабушка — народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, мама — актриса Алена Бондарчук, а дядя — известный режиссер и актер Федор Бондарчук.

Интересно, что сам Константин поначалу не планировал связывать жизнь с кинематографом. Он окончил художественную школу в Цюрихе, отучился в Американском геммологическом институте, став дипломированным специалистом по драгоценным камням, и даже представил свою авторскую ювелирную коллекцию. Позже он решил получить юридическое образование.

В кино Константин попал практически случайно: в 2005 году дядя пригласил его на одну из главных ролей — рядового Петровского по прозвищу Джоконда — в фильм «9 рота». Эта роль дала мощный старт его карьере.

Сегодня на его счету около 70 ролей, а за плечами у Константина уже не один брак и две дочери.

Никита Владимиров

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov

Никита Владимиров — внук артистов Алисы Фрейндлих и Игоря Владимирова. Его путь в кинематограф был необычным. Изначально поступив на актерский факультет, он вскоре понял, что его больше привлекает работа за кадром.

Будучи студентом, Никита решил заложить собственную квартиру, чтобы спродюсировать фильм с участием своей знаменитой бабушки. Проект назывался «Карп отмороженный» — и по всем законам жанра должен был провалиться. Кто поверит вчерашнему студенту с такими амбициями?

Но Никита оказался прав: фильм получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.

Сегодня он продолжает заниматься кинопроизводством.

Анастасия Талызина

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia, Sergey Bulkin

Анастасия Талызина — внучка прославленной актрисы Валентины Талызиной, легенды советского кино. Ее мама, Ксения Хаирова, тоже освоила актерское ремесло, и Анастасия — артистка уже в третьем поколении.

После школы она поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2018 году девушка сыграла первую крупную роль, снявшись в хорроре «Пиковая дама. Зазеркалье». В 2020-м в ее фильмографии появился сериал «Патриот», а еще через три года она получила главную женскую роль в триллере «Кентавр» с Юрой Борисовым.

Сегодня в фильмографии Анастасии уже более двух десятков работ. В театре она тоже нашла свое место: в Театре Моссовета Талызина-младшая исполнила роль Лизаветы в спектакле «Пиковая дама» — там же, где ее звездная бабушка сыграла графиню Анну Федотовну.

Полина Лазарева

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Artyom Zotov, Anatoly Lomokhov

Полина Лазарева родилась в семье, где актерское мастерство передается по наследству уже не первое поколение. Ее дедушка и бабушка — актеры Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Ее отец — Александр Лазарев-младший — тоже пошел по стопам родителей.

Полина окончила школу экстерном в 15 лет, а в 2010 году получила диплом режиссерского факультета РАТИ-ГИТИСа. В кино она дебютировала еще в семь лет, и вместе с отцом снялась в комедии «Парк советского периода» в 2006-м.

Сегодня ее личный репертуар состоит из более 20 проектов. Также вместе со своей знаменитой бабушкой Полина играет в спектакле «Таланты и поклонники».

Тимофей Клявер

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov

Тимофей Клявер — внук известного артиста Ильи Олейникова и сын бывшего участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Молодой человек развивает карьеру в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, он уже принял участие в постановке «Ревизор», исполнив роль Добчинского.

Перед началом творческого пути Тимофей профессионально занимался спортом, получив звание мастер спорта и став чемпионом мира по тхэквондо.

Актерское образование он получил в Санкт-Петербургской Школе-студии режиссера Льва Додина. Отец отмечает органичность сына на сцене и его большое внешнее и профессиональное сходство с дедом.

Яна Волкова

Дети и внуки советских актеров: кто из потомков легендарных звезд СССР сейчас пошел по стопам предков. Кадр из фильма «Солдатская мать», режиссер Давид Дадунашвили, 2025 г; www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Яна Волкова — внучка заслуженной артистки РСФСР Ольги Волковой, известной по ролям в «Служебном романе», «Покровских воротах» и других культовых фильмах.

Пока Яна только делает первые шаги в большом кино: на ее счету семь проектов, включая фильм «Солдатская мать». Она играет в театре, участвует в детских спектаклях и постепенно ищет свой путь в профессии.