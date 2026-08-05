Кожа отомстит: что будет с лицом, если в молодости не пользоваться SPF

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отказ от солнцезащитного крема становится новым трендом среди молодежи. Но так ли безопасна такая привычка и почему специалисты настоятельно советуют обратить внимание на защиту кожи?

Западная молодежь начала массово отказываться от солнцезащитного крема. Слух, будто молодые люди могут безболезненно обойтись без него, добрался и до России.

Но это еще не все. Пока 20-летние парни и девушки экономит на защите от ультрафиолета, поколения постарше, наоборот, решили пользоваться SPF вместо обычного крема на постоянной основе, чтобы избежать фотостарения.

Что из этого миф, а что правда? И действительно ли солнце воздействует на людей разного возраста иначе, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, эксперт по уходу за кожей Диана Гергова.

Могут ли молодые люди не использовать крем от солнца

Как наносить СПФ, мифы о солнцезащитном креме СПФ. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitri Maruta

Молодой возраст не защищает кожу от солнца.

«Наоборот, когда мы отказываемся от СПФ, в организме и коже накапливаются факторы ультрафиолетового излучения, после чего впоследствии мы получаем отрицательные явления, такие как раннее фотостарение, появление большого количества образований на коже, родинок. Вплоть до рака кожи и злокачественного образования такого, как меланома», — предупредила врач-дерматолог.

Особенно уязвимыми считаются как раз дети и подростки. Если не использовать SPF в этом возрасте, ультрафиолет повреждает кожу гораздо сильнее, и эти повреждения имеют свойство накапливаться. В более старшем возрасте они приведут к серьезным проблемам.

Так что тренд зумеров на отказ от защиты — это путь к катастрофе, отсроченной на пару десятилетий.

Заменят ли SPF автозагар и солярий

Как наносить СПФ, мифы о солнцезащитном креме СПФ. Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Одновременно с отказом от SPF среди молодежи выросла популярность автозагаров и соляриев. Многие ошибочно полагают, что эти методы безопаснее — отчасти потому, что из-за крема часто бывают высыпания.

«Автозагар не равно SPF. Автозагар пропускает ультрафиолетовые лучи через кожу. Поэтому в связи с этим у нас происходит раннее фотостарение, появление пигментаций, родинок, в том числе злокачественных», — объяснила косметолог.

А напрямую старение кожи с использованием автозагара никак не связано — он лишь создает видимость загара, но не защищает от излучения.

Что касается солярия, это тот же ультрафиолет, что и ультрафиолетовое излучение от солнца. Его лучше не посещать в любом возрасте, ведь именно в молодости появляются зачатки злокачественных образований, которые проявятся позже.

Чем SPF лучше омолаживающего крема

Как наносить СПФ, мифы о солнцезащитном креме СПФ. Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Существует и другой тренд, популярный как раз в России, — использовать SPF вместо обычного дневного крема в надежде сохранить молодость кожи. Правда ли это?

«СПФ продлевает молодость кожи в том случае, если мы его наносим на все открытые участки кожи за счет того, что ультрафиолет рассеивается и не попадает к нам в кожу», — подтвердила дерматолог.

В повседневной жизни два человека одного возраста, один из которых использует SPF, а другой — нет, будут выглядеть совершенно по-разному. Защита работает на уровне ДНК, предотвращая механизмы фотостарения.

Однако здесь кроется важный нюанс. Многие используют крем неправильно. Большинство людей наносят средство уже на пляже, под прямыми солнечными лучами. Для кремов с химическими фильтрами это губительно: ультрафиолет разрушает компоненты, и средство теряет свои заявленные 97-98% эффективности.

«Необходимо использовать СПФ с химическими фильтрами за 20 минут до выхода на улицу и обновлять также в закрытом помещении каждые полтора-два часа», — уточнила Гергова.

Для ленивых существует альтернатива — физические или минеральные фильтры в составе крема. Особо популярны с оксидом цинка или диоксидом титана.

Их можно наносить непосредственно перед выходом, они работают как зеркало, отражая лучи. Но у них есть минус — они белые, плотные и не всем комфортны, еще и часто стоят дороже.

Слой же обычного крема обновлять SPF рекомендуется каждые 1,5-2 часа, причем не только на лице, но и на всех открытых участках тела.

Когда крем от солнца не спасет от родинок

Как наносить СПФ, мифы о солнцезащитном креме СПФ. Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Еще один миф — достаточно нанести крем только на лицо. Это большая ошибка.

Ультрафиолет может попасть на любой открытый участок — шею, уши, руки или ноги, и спровоцировать выработку меланоцитов. Через нервные импульсы эти клетки могут передаваться на любые участки кожи, вызывая появление новых родинок даже на защищенном лице.

Самый страшный диагноз, которого боятся дерматологи, — это меланома. Она может начаться с обычного черного пятнышка, которое пациент вовремя не заметит.

«Образуется злокачественное, скоропостижным летальным исходом», — предупреждает врач.

Поэтому всем, у кого есть образования на коже, необходимо раз в год проходить дерматоскопию.

В социальных сетях также гуляют мифы о том, что исключение растительного масла из рациона убережет от ожогов, или что правильное питание может заменить крем от загара. На сегодняшний день нет исследований, подтверждающих, что питание влияет на реакцию кожи на ультрафиолет.

Что касается сезонности, то использовать SPF дерматолог рекомендует круглый год, особенно когда индекс ультрафиолета превышает три. Хотя в повседневной жизни удобнее просто выработать привычку наносить крем ежедневно, не сверяясь с приложениями.