Как по хрусту определить болезнь суставов: врач назвал тревожные признаки

Ортопед Моев: хруст в суставах может говорить о ряде серьезных заболеваний

Фото, видео: legion-media

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Хруст в коленях и пальцах не всегда безобиден. Иногда он становится первым сигналом проблем со здоровьем.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал характерный хруст или щелчок в колене, пальце или позвоночнике. Для одних это привычный звук, сопровождающий утреннюю зарядку. Для других — повод для беспокойства.

Так где же проходит грань между физиологической нормой и патологией, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал врач-травматолог-ортопед Шота Моев.

Физиологический хруст суставов: причины, симптомы, лечение

Хруст в суставах при движении: почему возникает, причины, симптомы, болезни, лечение. legion-media

Суставы человека — это сложные биологические механизмы, в которых постоянно происходят различные процессы. Один из них — образование и лопание пузырьков газа. Это явление называется кавитацией.

«При определенном резком движении в суставе либо после длительного статического положения, когда человек резко встает, меняет свое положение, на этом фоне меняется давление в суставе, на фоне которого возникают так называемые пузырьки углекислого газа. И когда они лопаются, возникает вот этот хруст или треск или хлопок», — объясняет доктор.

По словам специалиста, это является относительным вариантом нормы, если такие звуки не происходят часто и не повторяются один за другим.

Также хруст может возникать, когда сухожилия или связки переходят через анатомические изгибы сустава, цепляясь за их край. В этом случае щелчок — это естественный механический звук, и он тоже считается вариантом нормы.

Если вы слышите хруст в колене при приседании или в пальцах, когда разминаете кисти, и при этом не испытываете боли — скорее всего, ваши суставы в порядке. Это просто «голос» работающего механизма.

Патологический хруст суставов: заболевания, симптомы, лечение

Хруст в суставах при движении: почему возникает, причины, симптомы, болезни, лечение. www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Совсем другая ситуация, когда хруст сопровождается дискомфортом, болью, отеком или ограничением подвижности. В этом случае речь уже идет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как отмечает врач, патологический хруст возникает на фоне очень большого пласта проблем со здоровьем.

Самая частая причина — остеоартроз. Это дегенеративное заболевание, при котором хрящевая ткань истончается и стирается.

«При остеоартрозе страдает суставной хрящ. Просто они стираются, нарастают дегенеративные костные экзостозы, сужается суставная щель, на фоне которой соприкосновение между суставами более плотное, и тоже возникают вот эти хрусты», — говорит эксперт.

Воспалительные процессы также могут приводить к хрусту. Это артриты разной природы — аутоиммунные (ревматоидный артрит, спондилоартрит, склеродермия) и метаболические, например, подагра. При ней в суставах откладываются кристаллы мочевой кислоты, которые защемляются при движении и вызывают характерный треск.

Травмы — еще одна весомая причина. Повреждения связок, менисков, хрящевой ткани, а также остеохондропатии (например, болезнь Кенига, при которой часть хряща отмирает и отслаивается) нарушают плавное скольжение суставных поверхностей и создают механические препятствия для движения.

Наконец, существует и генетическая предрасположенность — синдром гипермобильности суставов. У таких людей связки и сухожилия более эластичны, чем в среднем, а суставы разгибаются в большей амплитуде, чем это заложено анатомически. Из-за этого сухожилия цепляются за края суставов, и возникает хруст.

Когда хруст суставов говорит об обязательном посещении врача

Хруст в суставах при движении: почему возникает, причины, симптомы, болезни, лечение. www.globallookpress.com/Heinz Schmidbauer

Перечислять все заболевания, при которых возникает патологический хруст, можно бесконечно. Однако гораздо важнее знать «красные флаги» — симптомы, при которых визит к специалисту откладывать нельзя, чтобы не упустить развитие данного заболевания и чтобы не страдал сустав?

«Это в первую очередь, когда при движении возникает хруст. Он сопровождается как минимум дискомфортом. Если тем более возникает отек, гиперемия (покраснение), гипертермия (повышение температуры кожи в области сустава), ограничение движения — это все приводит к тому, что приходится хромать некоторое время либо использовать дополнительную опору, конечно, необходимо обратиться к специалисту», — перечисляет медик.

Также стоит обратить внимание на динамику: если хрусты становятся чаще, если в процесс вовлекаются новые суставы, если даже без выраженной боли вы замечаете ухудшение подвижности — это повод для консультации.

К кому идти? В первую очередь к травматологу-ортопеду. Однако, поскольку причины хруста могут быть связаны с аутоиммунными или обменными нарушениями, не будет лишним проконсультироваться и с ревматологом. Эти две специальности часто работают в тесной связке, чтобы установить точный диагноз.

Как минимизировать хруст и сохранить суставы здоровыми

Хруст в суставах при движении: почему возникает, причины, симптомы, болезни, лечение. www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Главный и, по сути, единственный надежный способ уменьшить хруст — это правильная физическая нагрузка.

Доктор Моев советует минимизировать длительное сидячее положение, особенно если ваша работа связана с офисом, и по возможности добавлять больше активности. Речь не идет о силовых рекордах или марафонах.

Достаточно регулярной гимнастики, плавания, ходьбы — всего того, что укрепляет мышцы, улучшает кровообращение в суставах и помогает сохранять их подвижность.

Современная медицина располагает эффективными способами диагностики и лечения, позволяющими сохранить здоровье суставов на долгие годы. Главное — вовремя обратиться за помощью и начать заботиться о своем теле.