Удачу в руки: лунный календарь маникюра на август 2026 для знаков зодиака

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В какие дни можно отдаться порыву воображения и поэкспериментировать с дизайном ногтей?

Август 2026 года станет месяцем значимых астрологических событий, которые повлияют на все сферы жизни — от финансов до личных отношений. Два затмения — солнечное 12 августа во Льве и лунное 28 августа в Рыбах — создадут мощный энергетический фон, который может стать как точкой перемен, так и временем подведения итогов.

В такой период даже привычный маникюр становится не просто эстетической процедурой, а инструментом привлечения удачи, гармонии и успеха. Астрологи уверены: положение Луны влияет не только на эмоциональное состояние, но и на результат косметических процедур. Правильно подобранный день и цвет покрытия способны усилить энергию денег, любви или карьерного роста.

В какие даты августа маникюр принесет финансовую удачу, когда стоит делать акцент на романтику, а в какие дни лучше отложить визит в салон — эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему лунный календарь важен для маникюра

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Руки — не только визитная карточка, но и энергетический проводник. Через них мы взаимодействуем с миром: создаем, дарим тепло, заключаем сделки и выражаем чувства. Поэтому состояние ногтей и выбранный дизайн могут усиливать или, наоборот, ослаблять те или иные потоки энергии.

Луна управляет жидкостями в организме, регенерацией и восстановлением. В зависимости от фазы процедуры маникюра могут давать разный результат: где-то покрытие держится дольше, где-то ногти становятся крепче, а где-то маникюр помогает привлечь нужные события.

Август 2026 года — особенный месяц. Первая половина пройдет на убывающей Луне, что благоприятствует очищению, завершению дел и восстановлению сил. После новолуния и солнечного затмения 12 августа начнется период роста, новых знакомств, карьерных возможностей и реализации планов.

Лунный календарь маникюра на август для привлечения денег

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

По словам астропсихолога, 5 августа стоит сделать маникюр в оттенках, которые притягивают финансовую удачу. Зеленый, оливковый, изумрудный или глубокий коричневый с золотыми акцентами ассоциируются с достатком, стабильностью и денежным потоком. Ногти в такой палитре помогут привлечь деньги, выгодные предложения и новые финансовые возможности.

19 и 20 августа также считаются сильными днями для денежной сферы. Чтобы усилить финансовую энергетику, стоит выбирать бордовый, темно-синий, графитовый или благородный металлик. Такой маникюр символизирует уверенность, успех и помогает настроиться на прибыльные сделки, карьерный рост и увеличение доходов.

Лунный календарь маникюра на август для привлечения любви

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

После затмения особенно удачным днем для любовного маникюра считается 13 августа. По словам астропсихолога, если хочется привлечь новые знакомства, внимание противоположного пола или удачу в личной жизни, стоит выбрать коралловый, персиковый, нежно-розовый или золотистый. Эти оттенки усиливают привлекательность, помогают раскрыться и располагают к романтическим знакомствам.

17 августа лучше сделать ставку на спокойный и элегантный маникюр. Пастельные оттенки, жемчужное покрытие и классический дизайн символизируют гармонию, доверие и нежность. Такой маникюр поможет укрепить отношения и создать особую атмосферу для свидания или важного разговора с партнером.

Еще один удачный день для романтики — 27 августа. В этот день можно позволить себе более игривый дизайн: добавить блестки, лунки или акцентный ноготь. По словам астропсихолога, такой маникюр поможет привлечь приятные знакомства, вдохновение и счастливые совпадения в личной жизни.

Лунный календарь маникюра на август для карьеры и важных решений

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 14 по 16 августа Луна будет находиться в Деве, усиливая внимательность, организованность и практичность. Особенно удачными для этого периода считаются нюдовые оттенки — бежевый, молочный, пудровый.

Такие цвета ассоциируются с собранностью, дисциплиной и профессионализмом, поэтому идеально подойдет перед собеседованиями, важными переговорами, подписанием документов и рабочими встречами.

Еще один удачный день для тех, кто хочет привлечь карьерные возможности и укрепить профессиональный авторитет, — 24 августа. В этот день эксперт советует выбирать темно-синий, графитовый, благородный серый или классический красный с матовым финишем.

Такие оттенки помогают выглядеть увереннее, производят сильное впечатление и символически притягивают успех в работе и продвижение по карьерной лестнице.

Лунный календарь маникюра на август для творчества

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С 21 по 23 августа астропсихолог советует сделать маникюр, который поможет оказаться в центре внимания. В этот период особенно удачными считаются яркие оттенки, необычный дизайн и смелые акценты.

Такой маникюр подчеркнет индивидуальность, поможет заявить о себе, привлечь внимание окружающих и будет особенно уместен перед съемками, выступлениями, презентациями и важными публичными событиями.

26 августа — еще один благоприятный день для тех, кто хочет привлечь новые знакомства, полезные связи и возможности для самореализации. В этот день можно смело экспериментировать с маникюром: выбирать омбре, контрастные сочетания, оригинальные рисунки, стразы или необычную форму ногтей.

Такой дизайн поможет выделиться, усилить личный бренд и привлечь внимание нужных людей.

Неблагоприятные дни для маникюра в августе — лунный календарь 2026 года

Лунный календарь маникюра на август 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Восьмое и девятое августа считаются неблагоприятными числами для кардинальной смены образа и сложных процедур.

В эти дни лучше ограничиться уходом за руками, восстановлением ногтей и питательными процедурами. Активные манипуляции с ногтевой пластиной могут дать непредсказуемый результат — покрытие может лечь неровно, а ногти могут стать ломкими.

В августе, 12 числа, произойдет солнечное затмение во Льве.

Несмотря на совпадение с новолунием, этот день не рекомендуется использовать для важных косметических процедур, дорогостоящих покупок и резких перемен во внешности. Лучше посвятить его наблюдению, анализу происходящего и планированию будущих шагов.

А 28 августа — лунное затмение в Рыбах — завершит основные процессы месяца.

В этот день также не стоит принимать импульсивных решений или экспериментировать с внешностью. Гораздо полезнее подвести итоги, оценить достигнутые результаты и определить дальнейшие цели.

Самые удачные даты августа для маникюра: