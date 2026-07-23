Кто сыграл Мэрилин Монро лучше всех? 6 актрис, примеривших образ роковой блондинки

Фото: Кадр из фильма "Блондинка", режиссер Эндрю Доминик, 2022г.

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Белокурая звезда, символ Голливуда и женщина с непростой судьбой — Мэрилин Монро стала испытанием для многих актрис.

Образ Мэрилин Монро десятилетиями остается испытанием для актрис. Каждая новая версия — это не копия легенды, а попытка понять, какой была настоящая Норма Джин за созданным Голливудом образом.

Кому из современных актрис удалось это сделать лучше всех?

Мишель Уильямс

Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин», режиссер Саймон Кертис, 2011 г.

В 2011 году режиссер Саймон Кертис снял фильм «Семь дней и ночей с Мэрилин». Вместо того чтобы охватывать всю жизнь актрисы, он сосредоточился на одном, но крайне важном эпизоде — работе Монро над фильмом Лоуренса Оливье «Принц и танцовщица» в 1957 году. Именно тогда помощник третьего режиссера Колин Кларк написал мемуары, которые и легли в основу сценария.

Мишель Уильямс не стала просто копировать внешность иконы. Она создала образ сложный и многогранный, показав сразу трех Мэрилин: уставшую и нервную, какой актриса была за кадром, легкомысленную секс-бомбу для прессы и ту нежную, ранимую девушку, которую она играла на экране.

Критики и зрители были потрясены. И хотя Уильямс внешне не была точной копией Монро, она сумела передать главное — ее душу, ее боль и ее беззащитность. Работа принесла Мишель Уильямс «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» и BAFTA.

Мира Сорвино и Эшли Джадд

Кадр из фильма «Норма Джин и Мэрилин», режиссер Тим Файвелл, 1996 г.

«Норма Джин и Мэрилин» — одна из самых необычных попыток рассказать историю легендарной актрисы. Создатели показали не только путь к славе, но и внутреннюю борьбу женщины, разделенной между образом Нормы Джин и созданной Голливудом Мэрилин Монро.

Эшли Джадд сыграла юную Норму Джин — мечтательную и ранимую девушку, которая только начинает путь к известности. Мира Сорвино воплотила Мэрилин Монро — звезду, скрывающую за внешним блеском неуверенность и одиночество.

Обе актрисы выбрали разный подход к образу: Джадд показала рождение будущей легенды, а Сорвино — цену, которую пришлось заплатить за эту славу. Их игра помогла увидеть в Мэрилин не только икону Голливуда, но и живого человека с противоречиями и страхами.

Ана де Армас

Кадр из фильма «Блондинка», режиссер Эндрю Доминик, 2022 г.

В 2022 году режиссер Эндрю Доминик представил свой неоднозначный взгляд на судьбу Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Картина не стала классическим байопиком — это скорее художественное исследование личности Нормы Джин, оказавшейся в ловушке созданного вокруг нее мифа.

Ана де Армас получила одну из самых сложных ролей в карьере. Актриса не просто повторила внешность Монро — она попыталась передать ее уязвимость, страхи и одиночество за образом знаменитой блондинки.

Ана де Армас готовилась к роли с невероятной самоотдачей. Она пересмотрела фильмы с Монро сотни раз, чтобы уловить не только жесты и походку, но и эмоции, которые за ними стояли. Она не пыталась просто скопировать Мэрилин — она хотела передать ее чувства. Превращение было настолько полным, что на съемочной площадке ее не узнавали, а сама актриса признавалась, что чувствовала присутствие самой Монро.

За эту работу актриса получила номинацию на премию «Оскар».

Сьюзан Гриффитс

Кадр из фильма «Мэрилин и я», режиссер Джон Паттерсен, 1991 г.

Сьюзан Гриффитс — особый случай среди актрис, которые играли Мэрилин Монро. Для нее это был не просто один образ в карьере: благодаря удивительному внешнему сходству с легендой она долгие годы появлялась в образе Монро в кино, рекламе и телешоу.

В 1991 году Гриффитс сыграла Мэрилин в фильме «Мэрилин и я», посвященном истории писателя Роберта Слэтцера и его спорным воспоминаниям о знакомстве с актрисой. Но главной особенностью ее работы стало не только сходство с Монро — актриса старалась передать ее мягкость, обаяние и ту хрупкость, которая скрывалась за образом голливудской дивы.

В отличие от других исполнительниц, которые пытались заново осмыслить характер Мэрилин, Гриффитс максимально приблизилась к ее экранному образу.

Мисти Роу

Кадр из фильма «До свидания, Норма Джин!», режиссер Лари Бьюкэнэн, 1976 г.

Одной из первых актрис, рискнувших примерить образ Мэрилин, стала Мисти Роу в фильме «До свидания, Норма Джин!» (1976). В этой картине она сыграла коллегу до того, как та стала Мэрилин Монро.

Позже она сыграла эту же роль в фильме «Спокойной ночи, милая Мэрилин» (1989). Сама актриса признавалась, что ее портрет иконы не получился рельефнее всех последующих, но она «хотя бы была первой».

Другие звезды в образе Мэрилин

Кадр из клипа Madonna — Material Girl, режиссер Мэри Ламберт, 1985 г.

Мадонна никогда не играла Мэрилин Монро в полнометражном фильме, но именно она стала одной из самых известных звезд, примеривших образ легендарной актрисы. В 1985 году в клипе на песню Material Girl певица практически повторила знаменитую сцену из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

Розовое платье, длинные перчатки, светлые волосы и поклонники вокруг — образ был прямой отсылкой к Мэрилин и ее героине Лорелеи Ли. Но Мадонна не просто копировала икону Голливуда: она переосмыслила этот образ под собственный стиль, превратив его в часть своей легенды.