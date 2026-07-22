«Король эпизодов» сводил концы с концами? Почему на спасение Поднозова пришлось собирать деньги

Фото: Кадр из сериала "Сумрак", 2022г.

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За 40 лет в профессии актер появился более чем в 200 фильмах и сериалах. Но когда у него обнаружили онкологию, выяснилось, что денег на лечение нет.

Его называли «королем эпизодов», но сам он предпочитал думать о себе как о человеке театра. За плечами Дмитрия Поднозова — сотни ролей в кино и сериалах, режиссерские работы и собственный театр, который он создал с нуля. Казалось, такой багаж должен был обеспечить если не славу, то хотя бы спокойную и обеспеченную старость. Однако реальность оказалась жестокой: когда актеру понадобилось дорогостоящее лечение, выяснилось — средств нет.

Болезнь настигла Поднозова неожиданно. Рак легких с метастазами в головной мозг диагностировали в конце прошлого года. Последние месяцы актер провел в больничной палате, а его семья — в отчаянных попытках собрать деньги на платную реанимацию. Но ни сборы, ни поддержка не смогли остановить болезнь. Дмитрия не стало.

Теперь театр «Особняк», который он создавал и которым жил, остался без своего лидера. Как сложится его судьба и почему актер с такой фильмографией оказался в финансовой пропасти — в материале 5-tv.ru.

Беда пришла в дом Поднозова

Кадр из сериала «Кунгур», 2022 г.

Когда здоровье Дмитрия Поднозова резко ухудшилось, его семья столкнулась с непреодолимой финансовой преградой. В июне 2026 года актер попал в отделение платной реанимации, и каждый день в клинике обходился в сумму, которую близкие не могли потянуть самостоятельно. Тогда на помощь пришли коллеги.

Первым о беде заговорил режиссер Владимир Мункуев, который обратился к публике с откровенным призывом.

«Ситуация очень серьезная. Многие уже в курсе. Сейчас семье Димы нужны деньги, поскольку он находится в платной реанимации. Ежедневное содержание там стоит немало», — заявил он.

Но тревожные новости появились гораздо раньше. Еще в 2025 года народный артист России Сергей Жигунов публично рассказал о состоянии Поднозова и попросил всех, кто может, откликнуться.

Организацией сбора занялась супруга Дмитрия — Алиса Олейник. В интервью StarHit.ru женщина рассказала, что Поднозов находится под круглосуточным наблюдением врачей, а они с сыном Владимиром, который также пошел по стопам отца и посвятил себя театру, буквально живут между домом и больницей. Родные не отходили от актера ни на шаг.

Несмотря на собранные средства, поддержку друзей и неравнодушных зрителей, организм Дмитрия не справился с болезнью — 20 июля его не стало.

Однако, по данным аудиторских сайтов, выручка театра актера за 2025 год составила 13 миллионов рублей. Правда, издержки театра настолько велики, что ежегодно он работал в убыток. По сути, «Особняк» еле-еле сводит концы с концами.

«Он был по-настоящему большим человеком»

Кадр из фильма «Кончится лето», режиссер Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, 2024

В день, когда не стало Дмитрия Поднозова, театр «Особняк» выпустил обращение, разбитое на несколько пронзительных фраз. В нем коллеги и друзья признавались, что потеряли не просто худрука — они лишились наставника, товарища и близкого человека.

«Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — говорится в публикации на странице теата в соцсетях.

За последние полгода Поднозов прошел изнурительный путь, но актер, по словам его коллег, держался мужественно и ни на мгновение не переставал быть для них опорой и примером.

«В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца», — отметили в сообщении.

Теперь главный вопрос, который волнует всех, кто знал Поднозова: выживет ли театр «Особняк» без одного из главных работников?

Судьба театра «Особняк»: что будет с детищем Дмитрия Поднозова

Кадр из сериала «Охота на дьявола», 2016–2017 г.

Смерть художественного руководителя ставит под вопрос дальнейшее существование театра «Особняк». Поднозов не ограничивался ролью управленца — он участвовал в создании театра с самого начала вместе с актерами Тамарой Крехно и Игорем Лариным.

Команда молодых петербургских актеров собралась еще в конце 1980-х, а формальной датой рождения «Особняка» считается год, когда они поставили свои первые совместные спектакли. Театр обрел дом на Каменноостровском проспекте, в помещении бывшей столовой ЖЭКа.

Там Поднозов создал запоминающиеся образы в спектаклях по произведениям Федора Достоевского, Фридриха Ницше и Карла Густава Юнга. Постановки театра и сам актер не раз удостаивались престижных отечественных и зарубежных театральных наград. В 1990-е труппа активно гастролировала, в том числе за пределами России — в Европе и США.

В 2015 году спектакль «Барьер» с Поднозовым в главной роли получил две премии «Золотой Софит».

Теперь репертуар, который долгие годы держался именно на нем, оказался под угрозой. Коллеги признавались: без его участия не будут играться практически все спектакли, приносившие доход. Даже запланированные съемки с его непосредственным участием сорваны как минимум на полгода.

Многие годы Поднозов определял творческое лицо театра как режиссер и ведущий актер, и его уход — это не просто потеря лидера, а фактически исчезновение центра, вокруг которого строилась вся жизнь «Особняка». Сейчас руководство театра не знает, какая судьба ждет детище Поднозова. Прощание с ним пройдет в стенах театра. Тело актера семья решила кремировать.

Путь в искусство: от эпизодов до основания собственного театра

Кадр из сериала «Наружное наблюдение», 2012 г.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Толчком к выбору актерской профессии для него стал просмотр фильма «Приключения Буратино». Он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где постигал мастерство в группе народного артиста СССР Рубена Агамирзяна. В 1984-м он успешно окончил вуз.

За свою 40-летнюю карьеру на счету Дмитрия Поднозова более 200 фильмов и сериалов. Широкой публике он известен прежде всего как киноактер, мастер эпизода.

Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Тайны следствия», «Мажор», «Тест на беременность», «Литейный», «Ледокол», «Духless 2», «Карамора», «Чернобыль» и многих других.

Среди его последних крупных работ — фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», где актеру досталась роль Державина, «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал».

В 2018 году фильм «Сердце мира», где он снимался, удостоился гран-при фестиваля «Кинотавр».