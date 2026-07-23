Кто сыграл Пушкина лучше всех? 7 актеров, примеривших образ русского поэта

Фото: Кадр из фильма "Пушкин. Последняя дуэль", режиссер Наталья Бондарчук, 2006г.

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Воплотить на экране настоящего человека из прошлого — задача не из легких. Ведь нужно передать не только внешность героя, но и его характер, дух эпохи.

Пушкина в кино играли актеры разных поколений — от признанных мастеров до молодых артистов. У каждого получился свой Александр Сергеевич: романтик, бунтарь, трагический герой или просто человек со сложной судьбой.

Но кому из российских актеров удалось ближе всех подойти к образу великого поэта?

Юра Борисов

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина», режиссер Феликс Умаров, 2025 г.

Когда стало известно, что Юру Борисова утвердили на роль Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), многие удивились. Актер, известный по ролям в «Быке», «Т-34» и «Аноре», вдруг — Пушкин? Но после выхода картины все сомнения отпали. Борисов создал образ, который заставил зрителей по-новому взглянуть на поэта.

Борисов признавался, что хотел показать своего героя «не с учебника», а таким, каким его могли видеть современники: остроумным, вспыльчивым, обаятельным. Особенно сильно игра актера раскрывается в сценах дуэли и последних дней жизни Пушкина.

Многие критики назвали игру актера «центром притяжения всей кинокартины». А сам Борисов после выхода фильма признавался, что роль в «Пророке» стала для него одной из самых сложных и важных в карьере.

Сергей Безруков

Кадр из фильма «Пушкин. Последняя дуэль», режиссер Наталья Бондарчук, 2006 г.

Когда говорят о Пушкине в кино, первым вспоминают Сергея Безрукова. Его появление в образе поэта в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006) стало событием. Он не просто сыграл поэта, а прожил последние его месяцы, наполненные творчеством, страстью и предчувствием гибели.

Для роли Безруков прочитал огромный пласт литературы, изучил мемуары современников Пушкина и даже внешне максимально приблизился к облику поэта.

Критики отметили, что Безрукову удалось главное: передать не только внешнее сходство, но и внутренний мир Пушкина — его темперамент, остроумие, уязвимость и невероятную жизненную энергию.

Сергей Шакуров

Кадр из фильма «Наследница по прямой», режиссер Сергей Соловьев, 1982 г.

В фильме «Наследница по прямой» Сергей Шакуров показал Пушкина совсем не таким, каким его привыкли видеть на школьных портретах. Его герой — не только великий поэт, но и человек со сложным характером, переживаниями и внутренними противоречиями.

Шакуров отказался от привычного образа романтического гения и сделал акцент на человеческой стороне Пушкина. В его исполнении поэт может быть резким, упрямым, одиноким, но при этом сохраняет силу духа и чувство собственного достоинства.

Актер передал не внешнюю яркость героя, а его внутреннее напряжение: ощущение человека, который оказался в конфликте с эпохой и обстоятельствами. Этот Пушкин не стремится понравиться зрителю — он остается настоящим, сложным и противоречивым.

Роль Шакурова не стала самой известной экранной версией поэта, но именно за необычный взгляд ее до сих пор выделяют среди других воплощений Пушкина в кино.

Александр Зарядин

Кадр из сериала «Натали и Александр», 2025г

Александр Зарядин, известный по ролям в фильмах «Ледокол» и «Движение вверх», также примерил на себя образ великого поэта. В сериале «Натали и Александр» (2025) он сыграл Пушкина в молодые годы — дерзкого, остроумного и еще не обремененного грузом славы.

Актер показал классический образ молодого поэта, который уже знает себе цену, но еще не потерял юношеской легкости. Интересно, что актер сам очень похож на молодого Пушкина внешне, и это совпадение только усиливает достоверность образа.

Зарядин признавался, что ему было важно показать Пушкина не как «национальное достояние», а как живого человека, который мог смеяться, злиться, влюбляться и ошибаться. И, судя по отзывам зрителей, это ему удалось.

Константин Крюков

Кадр из фильма «Спасти Пушкина», режиссер Филипп Коршунов, Павел Мирзоев, 2017 г.

В фильме «Спасти Пушкина» Константин Крюков сыграл одну из самых необычных версий Александра Сергеевича. По сюжету современные школьники случайно оказываются втянуты в историю, связанную с путешествием во времени, и получают шанс спасти великого поэта от гибели на дуэли.

Создатели картины решили взглянуть на Пушкина не как на недосягаемый символ, а как на живого человека, который может удивляться современному миру, шутить и реагировать на необычные обстоятельства.

Крюков показал поэта обаятельным, эмоциональным и немного растерянным героем, который сохраняет свой знаменитый характер и чувство собственного достоинства.

Перед актером стояла сложная задача — соединить исторический образ Пушкина с легкой, современной подачей фильма. И он с ней справился.

Станислав Белозеров

Кадр из фильма «18-14», режиссер Андрес Пуустусмаа, 2007 г.

Станислав Белозеров сыграл Пушкина в малобюджетном, но очень атмосферном фильме «18-14». Эта картина не получила широкого проката, но на фестивалях была отмечена критиками за необычный взгляд на биографию поэта.

Белозеров создал образ Пушкина, в котором сочетаются мистицизм и реальность. Он показал не просто историческую фигуру, а пророка, предвидевшего свою судьбу.

Евгений Стычкин

Кадр из фильма «День полнолуния», режиссер Карен Шахназаров, 1998 г.

В 1998 году на экраны вышла картина «День полнолуния» — фильм-притча, построенный как калейдоскоп эпизодов из разных эпох. Судьбы новых русских, князей, случайных прохожих переплетаются в причудливый узор, и среди этой мозаики неожиданно возникает Александр Сергеевич Пушкин.

Роль поэта исполнил молодой Евгений Стычкин. Его герой появляется в сцене, вдохновленной реальными воспоминаниями Пушкина о встрече с юной калмычкой по пути в Арзрум. Поэт очарован девушкой, но она не отвечает ему взаимностью — и он остается в «весьма расстроенных чувствах». Стычкин передает эту светлую печаль едва уловимыми оттенками взгляда — и так же бесшумно исчезает из кадра.