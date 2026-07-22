Окупасы, фрогеры и сквоттеры: как не стать жертвой захвата жилья

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Nick White

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда дом может стать чужим не только после продажи. От кого стоит защищать свои квадратные метры?

Сдать квартиру в аренду и потерять над ней контроль — такой сценарий кажется невозможным, но подобные истории случаются. Кто такие сквоттеры, как они занимают чужое жилье и как защитить свою недвижимость? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Коммуна сквоттеров

www.globallookpress.com/IÃƒÂ±Aki Berasaluce

С такой ситуацией столкнулась жительница Ярославля. Ее дочка сдала жилплощадь квартирантам, а те отказались платить по счетам и съезжать. История затянулась на десять лет. Выдворить захватчиков удалось только судебным приставам.

«Последние четыре года, когда мы приходили, они нам двери не открывали. Первый раз приезжали, их не предупреждали о выселении. Потом вызывали этого мужчину к приставу. И вот сейчас мы пришли, комната пустая, все хорошо», — рассказывает пострадавшая Елена Левашева.

В нашей стране сквоттеры предпочитают занимать заброшенные здания. На территории одного из пионерских лагерей в Московской области уже много лет проживает целая коммуна. Три года там находился и художник из Иркутска.

«Из удобств здесь есть только электричество, которое осталось еще с момента закрытия лагеря. Также здесь в 100 метрах есть питьевой ручей, откуда можно брать воду», — делится бывший сквоттер и скульптор Глеб Иваний.

Просто приехать сюда и сразу обосноваться не получится, уверяет он. Кандидатуру нужно согласовать с человеком, который живет дольше всех. Важно быть полезным и вносить свой вклад в обустройство быта.

«Я купил ванну, взял с одной из заброшек кровать, вытащил из нее пружину, вставил ванну на некоторой высоте и просто приносили воду в ведра, грели ее, мылись», — вспоминает художник.

Почему сквоттеров не трогают

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Почему сквоттеров оттуда никто не выгоняет?

«Это государственное имущество. Очередной человек, который выиграл деньги на содержание лагеря, увидел, что капают счета за электричество, сказал нам отсюда съезжать, дал нам всего неделю. Он хотел нанять частное охранное предприятие. Но мы быстро дали понять, что мы гораздо выгоднее — мы здесь живем, следим за порядком, убираем мусор, чистим лес. И нам за это не нужно платить деньги», — объясняет скульптор Иваний.

По словам бывшего сквоттера, их коммуну больше не трогали. Мужчина ушел оттуда добровольно — и не жалеет. Такой образ жизни ему больше не интересен.

Юридический ликбез: как защитить свое жилье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как защищают право собственности в России и что делать, если владелец обнаружил, что на его территории кто-то живет?

«Если идет взлом квартиры либо подбор замков, прежде всего он должен обратиться в правоохранительные органы. Ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий по освобождению этой квартиры, поскольку здесь, как ни странно это звучит, но может наступить ответственность самого собственника, в том числе и по статье Уголовного кодекса — это самоуправство», — предупреждает адвокат Дмитрий Седов.

В этом случае захватчику чужой недвижимости грозит уголовная статья: арест или штраф до 100 тысяч рублей. Если покидать помещение отказывается бывший квартирант — вопрос рассматривается в суде.

«Это гражданско-правовой спор, и его нужно разрешать уже в соответствии с Жилищным кодексом либо Гражданским кодексом. Но полиция в данном случае помочь уже не может», — поясняет юрист.

Эксперты отмечают, что если человек изначально незаконно занял территорию, он не может надеяться на возникновение права собственности в рамках приобретательной давности. Этот механизм работает только в том случае, когда жильем пользуются добросовестно и не скрывают этот факт на протяжении 15 лет.

Испанский кошмар: окупасы и их безнаказанность

www.globallookpress.com/Lorena SopÃƒÂªNa

В Испании проблема захвата жилья стала критической. Окупасы — именно так называют на местном языке тех, кто незаконно занимает чужие дома. Владислав Боев уже три года безрезультатно пытается вернуть свою виллу, которую отказываются покидать арендаторы.

«Это была литовская семья. Абсолютно адекватные. У них двое детей. На третий год, когда у них заканчивался второй контракт, мы сказали, что мы сдавать больше этот дом не будем. В этот момент они сказали, что они тогда перестают нам платить и они все равно хотят остаться в этом доме», — говорит пострадавший от окупасов.

Выселить захватчиков не получилось даже у частной компании, которая занимается выдворением нелегалов. Владислав до сих пор оплачивает коммунальные услуги.

По закону Испании, если окупасы находятся в здании больше 48 часов — полиция не имеет права их выгнать. И собственник должен обращаться в суд.

«Проблема в том, что судебная процедура такого выселения иногда занимает годы. В практике существует и три, и пять лет такого выселения», — добавляет Седов.

Сейчас ситуация может измениться — в Испании ужесточили правила.

«На основании этого законодательства сократилась процедура судебного рассмотрения. Сейчас она составляет около 15 суток», — отмечает эксперт.

Владислав уже несколько лет пытается отстоять свою недвижимость в суде. Выселение назначили на октябрь. Он надеется, что эта история наконец-то закончится.

Фрогеры: кто живет у вас под боком

www.globallookpress.com/Roman Denisov

Есть и те, кто предпочитает скрываться, живя на чужой территории.

«Фрогеры — это те, кто заселяется не в нежилое имущество, а в жилое имущество так, чтобы о тебе не знали, собственно, жильцы. То есть у вас может быть дом с чердаком-подвалом, и в чердаке и подвале кто-то живет, а вы об этом даже не знаете. В России в том числе есть целое сообщество фрогеров», — поясняет скульптор Иваний.

Самая громкая история произошла в Японии. Мужчина установил камеру наблюдения в квартире и узнал, что в его шкафу целый год жила женщина.

Специалисты предупреждают: в любой стране следует заранее заботиться о безопасности недвижимости. Ставьте надежные замки, видеокамеры, сигнализацию, а если подолгу отсутствуете — заключите договор с охранным предприятием.