Просто скосить не получится: как навсегда избавиться от борщевика на участке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Один покос не спасет участок от опасного сорняка — его корни и семена позволяют растению возвращаться снова.

Борщевик Сосновского — один из самых опасных сорняков в России. Его сок вызывает тяжелые ожоги, а избавиться от растения бывает непросто.

Как распознать растение и безопасно уничтожить его на своем участке? И какой штраф можно получить, если этого не делать? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Смертельная опасность борщевика

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вред борщевика — это не миф. Сок растения содержит фототоксичные вещества — фуранокумарины. Когда он попадает на кожу под воздействием солнечного света, происходит ожог.

Причем сразу неприятных ощущений не возникает — зуд и жжение появляются спустя время. Если площадь поражения большая — человек может даже умереть.

Как борщевик начал распространяться в России

www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Борщевик Сосновского завезли в СССР для заготовки силоса. Животные ели растение в переработанном виде, поэтому вреда оно им не причиняло. Но обнаружился побочный эффект — молоко у коров от такого питания было горьким, и культуру перестали использовать в сельском хозяйстве.

«Было много заброшенных полей. И вот с тех пор он начинает просто захватывать с огромными масштабами поля. Проблема в том, что вы-то с ним поборетесь, а ваши соседи-то не будут с ним бороться. И хватит одного растения для того, чтобы восстановить на целом поле все вот это безумие», — поясняет научный сотрудник Ботанического сада МГУ Алексей Филин.

С такой проблемой столкнулись жители поселка в Московской области. Их соседка не следит за участком, и борщевик становится главной угрозой каждое лето.

«Она бездействует 14 лет. Участок был продан в 2012 году. И сейчас у нас на дворе 2026 год. И все действия только из-под палок, из-под пинка и с большими скандалами», — жалуется жительница Наталья Горбачева.

Программа обратилась к коменданту поселка Денису Артамонову, чтобы выяснить, почему собственники до сих пор бездействуют.

«Люди не все идут на контакт. То есть кто-то говорит: „Я здесь не живу, никаких целей у меня тут нету по благоустройству“. Штрафы людей не пугают абсолютно», — отмечает тот.

Какие штрафы предусмотрены за борщевик на участке

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако теперь штрафы стали гораздо внушительнее. С марта 2026 года борьба с борщевиком вышла на федеральный уровень. Сумма наказания для физических лиц достигает 50 тысяч рублей. В крайнем случае землю могут изъять. Для выявления нарушений привлекают даже дроны.

Способы борьбы с борщевиком на участке

ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

Какими способами можно избавиться от сорняка?

«Мы используем химические вещества для обработки, такие как калиевая соль с добавлением кислот, такие как имазапир либо глифосат 36%», — рассказывает руководитель санитарной службы Кирилл Юстуч.

После процедуры нельзя заходить на территорию в течение суток. Если вы случайно оказались на таком участке, как можно скорее покиньте его, снимите и постирайте одежду и обязательно примите душ с мылом.

Есть метод борьбы и без химии — срезание. Но придется набраться терпения.

«Его надо косить несколько лет подряд. И после того, как вы скосили, накрывать черной пленкой, для того чтобы он выпревал под ней. И как только появляются новые подростки, сразу же их удаляйте», — добавляет Филин.

Эффективнее уничтожать сорняк весной — в апреле–мае, когда корень не ушел глубоко. В июле важно не дать ему зацвести.

Зонтики — главное оружие борщевика. Именно в них находятся семена — от 20 до 70 и даже 100 тысяч. Они распространяются на расстояние до 200 метров и сохраняют всхожесть до 10–15 лет.

Если вы пытаетесь избавиться от борщевика при помощи выкорчевывания, имейте в виду, что корни могут достигать 30 сантиметров. Копать придется глубоко.

Как не перепутать борщевик с безопасными растениями

www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Во время работы соблюдайте все меры предосторожности: надевайте защитный костюм, маску, перчатки. Будьте внимательны и не перепутайте борщевик с другими растениями.

«Это касается и дудника, например, вот у нас в средней полосе. Его путают с безопасным борщевиком сибирским, его путают с дягилем и многими другими растениями. Надо помнить, что борщевик Сосновского — это гигантское растение с очень мощными листьями. И у него очень специфический запах», — предупреждает эксперт.

При обнаружении борщевика — немедленно принимайте меры. Если это государственные земли — подавайте жалобу в ответственное ведомство. Это можно сделать удаленно, например, в Московской области — через портал «Добродел». Если нарушитель — ваш сосед — попробуйте договориться мирно, в противном случае обращайтесь в администрацию.

После освобождения участка от борщевика не оставляйте его пустым. Засейте горчицей, рапсом или бобовыми — они подавляют всходы сорняка и улучшают почву.