Она была в тени великого мужа, но держала КВН в своих руках: повороты судьбы Светланы Масляковой
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov
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Все знали голос и улыбку Александра Маслякова, но мало кто знал женщину, которая была рядом с ним больше 50 лет. Светлана Маслякова не стремилась к славе — она создавала ее за кулисами КВН.
Светлана Маслякова ушла из жизни 17 июля 2026 года на 79-м году жизни. Для большинства зрителей она навсегда осталась «тенью великого шоумена» — женой Александра Маслякова, которая почти никогда не появлялась на экране.
Но для мира КВН она была фигурой не менее значимой, чем ее знаменитый муж: режиссером, который на протяжении десятилетий держал в руках все закулисное устройство главной юмористической игры страны.
Московское детство и первый шаг в телевидение
Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото:
Светлана Анатольевна Маслякова (в девичестве Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Страна оправлялась после войны, и детство будущего режиссера пришлось на непростые времена — время дефицита и восстановления. С ранних лет она проявляла упорство и ответственность: помогала матери по дому, много читала.
Окончив школу, Светлана пошла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения — и это решение определило всю ее дальнейшую жизнь.
Параллельно она получила образование во Всесоюзном заочном юридическом институте. Но юриспруденция так и осталась дипломом: телевидение захватило ее целиком.
Знакомство с КВН и с будущим мужем
1966 год стал для Светланы судьбоносным. Она пришла в КВН в качестве ассистента режиссера. В те годы программу вели двое — Александр Масляков и Светлана Жильцова. Именно тогда Семенова встретила человека, с которым проживет больше полувека.
Их знакомство произошло за кулисами. Александр Масляков тогда был ведущим, а Светлана только начинала осваивать профессию.
«Однажды я пришел на репетицию КВН в телевизионный театр. Тогда многие передачи там снимались. И вот смотрю — сидит наш режиссер Белла Сергеева, а рядом с ней симпатичная девушка. Белла говорит: „Вот, Саша, познакомься. Это Светлана, и она будет у нас работать“. „Отлично! — говорю я. — Еще одна невеста!“. Как в воду глядел. Через пять лет мы поженились. Вместе работали в молодежной редакции. Потом она ушла в другую редакцию, и около двадцати лет мы трудились в разных местах. Сейчас Светлана — режиссер КВН», — рассказывал Александр Масляков в интервью KP.RU.
Как вспоминали позже коллеги, она быстро завоевала доверие команды — чувство юмора, понимание аудитории и умение управлять процессом выделяли ее среди других. Именно тогда многие в съемочной группе поняли: эта девушка не просто ассистент, она будущий стержень всего проекта.
2 октября 1971 года Светлана Семенова и Александр Масляков стали мужем и женой. Свадьба была скромной, но значимой: пригласили около восьмидесяти гостей. Однако это событие породило курьез, который долгие годы будоражил зрительские умы.
Дело в том, что после свадьбы в титрах программы вместо «ассистент режиссера Светлана Семенова» появилось «Светлана Маслякова». И зрители были уверены: их любимая ведущая Светлана Жильцова наконец вышла замуж за своего соведущего. Эта путаница продолжалась десятилетия.
«Ассистентом режиссера была Светлана, не помню ее девичью фамилию. Они с Сашей поженились, и супруга взяла фамилию мужа. А я в конце каждой передачи зачитывала имена тех, кто готовил эфир. Звучало „Светлана Маслякова“ — дальше, наверное, зрители уже и не слушали. Видят меня, я произношу: „Светлана Маслякова“ — ну и сделали выводы. Полетели поздравительные письма. После первого посмеялись, дальше уже не обращали внимания, поскольку писем было очень много», — рассказывала позже сама Светлана Жильцова журналу «Караван историй».
Жили новобрачные скромно, а первые пять лет и вовсе с родителями Маслякова в крошечной квартире.
В 1980 году в семье Масляковых родился сын, которого назвали Александром — в честь отца. Мальчик рос за кулисами КВН, впитывая атмосферу игры с детства. Никто тогда не знал, что именно он станет продолжателем династии — сначала ведущим, а затем и президентом «АМиКа».
Сам Александр-младший позже признавался, что детство прошло в гримерках и съемочных павильонах. А мама, Светлана Анатольевна, была для него не просто родительницей, а главным наставником в мире телевидения.
Жизнь в КВН и ради КВН
В 1972 году КВН закрыли. Программа, собиравшая миллионы зрителей, исчезла из эфира на целых 14 лет.
Светлана Маслякова не ушла с телевидения. Напротив — заняла пост режиссера в главной редакции Центрального телевидения. Работа в идеологическом отделе советского телевидения требовала железной выдержки. Но Светлана справлялась.
«Саше была нужна именно такая спутница жизни, как Света. Он человек достаточно мягкий. А она настоящий танк. Все твердо держит в своих руках.
<…> Свете я очень благодарен за помощь с раскруткой ансамбля «Лейся, песня». Она работала режиссером программы «Человек и закон». И через коллег устроила нам съемку в программе «Служу Советскому Союзу», где мы исполнили пять или шесть песен», — рассказывал позже продюсер Михаил Плоткин «Экспресс-газете».
В 1986 году КВН вернулся. И одной из главных фигур этого возрождения стала именно Светлана Маслякова. Она не просто вернулась к режиссуре — она фактически заново выстроила программу. Ввела новые правила, усовершенствовала сценарии, создала систему отбора участников. С тех пор Светлана стала бессменным режиссером постсоветской версии КВН.
В 1993 году Светлана покинула Центральное телевидение и полностью сосредоточилась на работе в творческом объединении «Александр Масляков и компания» (АМИК). С этого момента КВН стал не просто телепрограммой, а целой индустрией. И Светлана стояла у руля этого огромного механизма.
«Она очень волевая женщина, с сильным характером, властная. Ее боялись, в основном, операторы и техники. Такая настоящая русская женщина, так могу ее охарактеризовать. Хозяйственная», — рассказывал чемпион Высшей лиги 2002 года Сергей Писаренко.
В 2016 году Светлана Маслякова стала главным редактором нового телеканала «КВН ТВ», созданного АМИК и «Газпром-медиа». Казалось, она уже достигла всего, но продолжала работать. Даже когда возраст давал о себе знать.
Она по-прежнему участвовала в конкурсных отборах, просматривала выступления команд, корректировала программы. Как говорили коллеги, она была «вторым лицом после Александра Маслякова на планете КВН».
Потеря мужа
В сентябре 2024 года Александр Масляков-старший ушел из жизни. Для Светланы это стал тяжелейший удар. Они прожили вместе более 50 лет — с 1971 года до самой его смерти.
После смерти мужа она осталась одним из основных наследников его бизнеса. Адвокаты отмечали, что именно Светлана Анатольевна, с которой Масляков вел общий бизнес более полувека, являлась главной наследницей.
Но даже в горе она продолжала держать все под контролем. Когда журналисты спросили, кто теперь будет руководить КВН, Светлана ответила с присущей ей прямотой.
«И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он», — сказала она, имея в виду сына, Александра Маслякова-младшего.
Смерть Светланы Масляковой
Стало известно, что 17 июля 2026 года Светланы Масляковой не стало. Ей было 78 лет.
КВН, который мы знаем сегодня, — это во многом ее заслуга. Ее характер, ее воля, ее умение держать удар сделали программу именно такой, какой ее сейчас любят миллионы зрителей.