Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этот день освящают орехи, хлеб и воду. На столе — выпечка из новой муки, каши с орехами и медом. Рассказываем, как встретить праздник по всем традициям.

Ежегодно в конце августа православные верующие отмечают один из трех августовских Спасов — Ореховый. В 2026 году праздник приходится на 29 августа.

В церковном календаре этот день известен как Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе же его называют Ореховым, Хлебным или Третьим Спасом.

Праздник завершает череду августовских Спасов после Медового и Яблочного. Его связывают с окончанием летних полевых работ, сбором нового урожая и подготовкой к осени.

Почему 29 августа принято освящать хлеб и орехи, откуда пошло название Спаса на полотне и какие традиции сохранились до наших дней — в материале 5-tv.ru.

История Орехового Спаса

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Ореховый Спас посвящен важному событию в истории христианства — перенесению Нерукотворного образа Иисуса Христа из города Едессы в Константинополь.

Согласно церковному преданию, правитель Едессы Авгарь страдал от тяжелой болезни и хотел увидеть Спасителя. Он отправил к Иисусу художника Ананию с просьбой написать его изображение. Однако передать внешний облик Христа живописцу не удалось.

Тогда Спаситель умыл лицо и приложил к нему ткань — полотенце, на котором чудесным образом отпечатался его лик. Этот образ получил название Нерукотворный, поскольку появился не благодаря работе человека.

Позже святыня была перенесена в Константинополь. Именно этому событию и посвящен церковный праздник 29 августа.

Название «Спас на полотне» связано именно с этой историей. В народной традиции оно со временем объединилось с другими августовскими обычаями и стало известно как Ореховый и Хлебный Спас.

Почему Ореховый Спас называют Третьим Спасом

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

После Медового Спаса 14 августа и Яблочного Спаса 19 августа Ореховый считается третьим и завершающим августовским Спасом.

Название «Ореховый» появилось потому, что к концу августа в лесах обычно созревали орехи. После завершения Успенского поста люди отправлялись собирать лесной урожай, заготавливали орехи на зиму и готовили блюда с ними.

Еще одно название праздника — Хлебный Спас. Оно связано с окончанием уборки зерновых. К этому времени крестьяне завершали жатву и выпекали первый хлеб из муки нового урожая.

На Руси считалось большой радостью поставить на стол хлеб, приготовленный из собственного зерна. Им обязательно угощали родственников, соседей и тех, кому нужна была помощь.

Что освящают на Ореховый Спас

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Вопрос, что святят на Ореховый Спас, остается одним из самых популярных перед праздником.

В этот день в храм можно принести:

хлеб и выпечку из муки нового урожая;

орехи;

мед;

фрукты;

овощи;

другие продукты нового урожая.

Однако освящение продуктов является не главным смыслом праздника. Главное — участие в богослужении, молитва и благодарность Богу за полученные дары.

Традиция освящать хлеб появилась благодаря завершению уборочной страды. Люди благодарили за урожай и просили благополучия в наступающем году.

Традиции Орехового Спаса

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Главной народной традицией праздника был сбор орехов. Считалось, что именно после 29 августа они становятся полностью зрелыми и приобретают свои полезные свойства.

В лес отправлялись всей семьей. Первый найденный орех считался особенным. По народным поверьям, если он попадался сладким и спелым, человека ждал удачный год.

Хозяйки в этот день готовили выпечку с орехами, добавляли их в пироги, каши и сладости. Также было принято печь хлеб из новой муки.

Еще одна традиция — ярмарки. После завершения полевых работ крестьяне собирались на торги, где продавали орехи, мед, ткани, изделия ремесленников и продукты нового урожая.

На Ореховый Спас было принято не только радоваться собственному достатку, но и делиться им с другими. Бедных людей угощали хлебом, орехами и домашней выпечкой.

Молитвы на Ореховый Спас

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В праздник Орехового Спаса верующие обращаются к Господу с благодарственными молитвами.

Одна из молитв перед Нерукотворным образом Христа:

«Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже…»

Также в этот день можно читать молитву Господу Иисусу Христу:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых помилуй нас».

Верующие благодарят Бога за прожитое лето, урожай и просят здоровья для близких.

Можно также прочитать благодарственную молитву:

«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за все Твои благодеяния, явленные нам от рождения нашего до сего дня».

Что можно делать на Ореховый Спас 29 августа

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen & Christine Sohns

В праздник можно:

посетить храм и помолиться;

освятить хлеб, орехи и плоды нового урожая;

печь хлеб и пироги;

собирать орехи;

помогать близким и нуждающимся;

готовить праздничный стол после окончания Успенского поста.

Ореховый Спас в 2026 году отмечается после завершения Успенского поста, который заканчивается 28 августа. Поэтому на праздничный стол уже можно ставить блюда, которые были ограничены во время поста.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Christian Hütter

Как и в другие большие церковные праздники, в этот день не рекомендуется проводить время в ссорах, злости и раздражении.

По народным традициям считалось, что на Ореховый Спас нельзя:

отказывать в помощи тем, кто ее просит;

ругаться с близкими;

желать кому-либо зла;

проводить день в унынии.

При этом строгого церковного запрета на работу в этот день нет. Если необходимо выполнить какие-то обязанности, это не считается нарушением. Важно учитывать, что бытовые запреты, связанные с праздниками, относятся скорее к народным обычаям, а не к церковным правилам.

Приметы на Ореховый Спас

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Martin Moxter

Ореховый Спас приходится на время перехода от лета к осени, поэтому с ним связано множество народных примет.

На Руси говорили:

если на Ореховый Спас большой урожай орехов — зима будет богатой на морозы;

много хлеба уродилось — следующий год будет благополучным;

журавли улетели до 29 августа — осень будет ранней;

дождь на Третий Спас — зима ожидается снежная;

сли день теплый и солнечный — осень будет мягкой.

Считалось также, что после Орехового Спаса лето окончательно начинает уступать место осени: ночи становятся холоднее, а дни короче.

Ореховый Спас и народные поверья

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

В народной культуре этот праздник связывали не только с урожаем, но и с достатком в доме.

Орехи считались символом плодородия и семейного благополучия. Их старались заготавливать на зиму, добавлять в праздничные блюда и угощать гостей.

Существовало поверье: если первым попробовать орех нового урожая и загадать желание, оно обязательно исполнится. Однако церковь не связывает праздник с магическими обрядами и напоминает, что главное значение Спаса — духовное.

Как поздравляют с Ореховым Спасом

Ореховый Спас: когда в 2026 году, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, приметы. Фото: www.globallookpress.com/Justus de Cuveland

В этот день принято желать друг другу здоровья, мира, достатка и благополучия.

Традиционные пожелания связаны с символами праздника — хлебом, орехами и новым урожаем: чтобы в доме всегда был достаток, на столе — хлеб, а в душе — спокойствие и вера.

Ореховый Спас завершает августовский цикл Спасов и напоминает о благодарности за плоды земли, труд человека и наступление нового времени года.