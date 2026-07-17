Не выдержала и года после смерти супруга: история любви Элеоноры и Юрия Николаевых

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруги прожили вместе больше пятидесяти лет. Теперь возлюбленные вновь рядом — их могилы находятся на Троекуровском кладбище.

Всего восемь месяцев Элеонора Николаева прожила без своего мужа — легендарного актера телеведущего Юрия Николаева. Женщина, которая полвека была рядом с артистом, поддерживала его в самые тяжелые моменты жизни и буквально спасала его от болезней и зависимостей, ушла 12 июля 2026 года. Ей было 74 года. Родные похоронили Элеонору Александровну рядом с супругом на Троекуровском кладбище.

Любовь началась со случайной встречи

Судьба, жизнь, любовь и смерть Элеоноры и Юрия Николаевых. Фото: Владимир Яцина/Фотохроника ТАСС

Впервые Юрий увидел будущую жену еще подростком. Она была младшей сестрой его однокурсника по ГИТИСу Рональда Грависа. Уже тогда девочка произвела на него впечатление.

«Рональд позвал в гости: «Родители уехали, квартира — свобода, собираю у меня». И вот музыка, накрытый стол, а рядом с Рональдом — очаровательная пионерка. Я к нему: «Кто это?» — «Моя сестра, но даже не подходи, ей всего четырнадцать».

Сказал про возраст и мигом обрезал мне крылья. Но я все же спросил: «А зовут-то как?» — «По ситуации: в школе — Элеонора, дома — Лена, Ляля».

После той вечеринки еще пару раз заходил к Рональду, видел Лену, она была мне симпатична, но какие отношения могли быть с четырнадцатилетней девчонкой?» — рассказывал актер «Каравану историй».

Но спустя несколько лет судьба вновь свела их — совершенно случайно в автобусе. Элеонора уже заканчивала школу и планировала поступать в финансовый институт, и на этот раз Николаев решил не упускать свой шанс. Он тут же позвал ее с собой в Краснодар, и девушка согласилась.

Они встречались около двух лет и в 1975 году поженились. Свадьба получилась очень скромной — молодым даже пришлось занимать деньги на шампанское.

«В ЗАГС поехали на троллейбусе. В зале бракосочетания вступил на ковровую дорожку с мыслью: «Юра, что ты делаешь? Еще есть время одуматься и не тянуть Лену за собой в неизвестность». Поворачиваюсь к невесте и шепчу на ухо: «Ляль, единственное, что могу обещать точно, — будет не скучно, а вот золотых гор…». «Я согласна», — тут же ответила Ленка.

Официальная часть прошла по полной программе: Мендельсон, шампанское, фотосъемка… Надо расплачиваться, и — о ужас! — не хватает денег. Спас лучший друг Коля Мерзликин. А я вместо «Спасибо» — глупую шутку: «Колюнь, как я точно просчитал, кого брать в свидетели!» Но это от волнения.

По дороге домой вместе со свидетелями заскочили в кулинарию, купили котлет по одиннадцать копеек и на скорую руку организовали в общежитии маленькое застолье, а спустя час разбежались: Лена — навестить родителей, а я — играть спектакль», — делился воспоминаниями Николаев.

Родители невесты сначала скептически относились к актерской профессии жениха, но позже приняли его как родного.

Она спасла его не один раз

Судьба, жизнь, любовь и смерть Элеоноры и Юрия Николаевых. Фото: www.globallookpress.com/Roman Denisov

Позже Юрий Николаев не скрывал, что именно жена помогла ему пройти через самые страшные испытания. В молодости телеведущий серьезно злоупотреблял алкоголем. Элеонора буквально вытаскивала мужа из запоев.

«Супруга находила меня через друзей и увозила пьяного домой, страшно переживала, плакала. Каждый раз, протрезвев, я корил себя за ее слезы, но ничего не мог с собой поделать», — вспоминал Николаев в книге «Здесь все по-честному».

Со временем телеведущему удалось полностью отказаться от спиртного. Позже он признавался, что без поддержки жены сделать этого не смог бы.

Еще одно испытание пришло спустя годы. Именно Элеонора настояла, чтобы супруг прошел полное обследование, когда почувствовал недомогание. Врачи обнаружили онкологическое заболевание на стадии, когда лечение еще было возможно. Благодаря этому Николаев прожил еще много лет.

Однако болезнь не отступила окончательно. Позже телеведущий рассказывал, что рак несколько раз возвращался.

«Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо», — говорил он.

Вместе не только дома, но и на работе

Судьба, жизнь, любовь и смерть Элеоноры и Юрия Николаевых. Фото: www.globallookpress.com/Lev Sherstennikov

Когда в начале 1990-х Юрий Николаев решил создать музыкальный конкурс «Утренняя звезда», именно супруга взяла на себя финансовую сторону проекта. По образованию экономист, она руководила документацией студии и следила, чтобы все велось исключительно законно.

Николаев вспоминал, что из-за принципиальности жены им дважды приходилось фактически начинать бизнес с нуля после банкротств банков.

«Все надо делать по букве закона — именно на этом настаивала Элеонора… Все деньги, которые мы заработали, исчезли, и мы опять начинали сначала», — рассказывал телеведущий в интервью KP.RU.

Коллеги вспоминали, что Элеонора часто сопровождала мужа на съемках, была не просто супругой, а настоящим партнером и человеком, которому он доверял абсолютно все.

«Расстаться невозможно»

Судьба, жизнь, любовь и смерть Элеоноры и Юрия Николаевых. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Несмотря на популярность телеведущего и огромное внимание поклонниц, их семья сохранилась.

«Мы жили и живем дружно. И уже как-то расстаться невозможно», — признавалась в телеинтервью на программе «Малахов» Элеонора.

Сам Юрий Николаев объяснял секрет их брака с присущим ему юмором.

«Когда спрашивают, в чем секрет семейной жизни, отшучиваюсь: „Гастроли и амнезия“. А если серьезно — люди, любящие друг друга, вместе пережившие и прекрасные, и горькие минуты, постепенно становятся единым целым», — говорил он в интервью журналу «Коллекция. Караван историй».

Единственным несбывшимся счастьем супругов оставались дети.

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — откровенно признавался телеведущий.

Последнее прощание

Судьба, жизнь, любовь и смерть Элеоноры и Юрия Николаевых. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

На похоронах мужа в ноябре 2025 года Элеонора с трудом сдерживала эмоции. Она поблагодарила всех, кто пришел проститься с Юрием Николаевым.

«Мы прожили вместе полвека. Старались любить друг друга, уважать и помогать. Для меня это очень тяжело… Огромное вам спасибо за внимание, за то, что вы пришли, за то, что выразили уважение, потому что Юра достоин этого. Он так работал, его остановить было нельзя», — сказала она тогда.

Эти слова сегодня звучат особенно пронзительно.

После смерти мужа Элеонора прожила всего восемь месяцев. Теперь супруги вновь рядом — их могилы находятся на Троекуровском кладбище.

Официально о причине смерти Элеоноры Николаевой не сообщалось. Однако близкие семьи признаются: после ухода мужа она так и не смогла оправиться.

«Всю свою жизнь Элеонора спасала своего Юру… Все эти годы она была рядом с мужем — спасала, выхаживала, следила, любила, поддерживала. Он у нее был один… А когда он ушел, наверное, просто человек не смог жить без своей второй половины», — рассказала знакомая семьи KP.RU.