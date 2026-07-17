Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу, деньги и успех по нумерологии

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые люди со стороны кажутся более удачливыми по жизни. Как на это влияет день рождения?

Дата рождения — это не только число в паспорте, но и своеобразный код, который может рассказать о характере человека, его сильных сторонах и жизненном пути. Одни даты связывают с лидерством и уверенностью, другие — с творчеством, удачей, деньгами или неожиданными возможностями.

Но какие числа действительно считают самыми везучими? Почему одни люди словно притягивают счастливые совпадения, а другим приходится добиваться всего через испытания? И правда ли, что знаменитая семерка — главное «счастливое» число?

О том, какие даты рождения называют самыми удачными, что скрывают числа и как они могут влиять на судьбу человека, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Яна Пустовалова

Астропсихолог, нумеролог

Какие даты рождения считаются самыми счастливыми: что говорит нумерология

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

У каждого из нас есть своя дата рождения. И это не случайный набор цифр. Каждая дата несет определенную энергию и вибрацию, которой наделяется человек в момент появления на свет.

Однако числа и цифры различаются между собой. Есть те, что изначально настолько ярки и проявлены, что их видно уже с рождения, а есть такие, которые раскрываются постепенно, в течение всей жизни.

«Как раз те цифры, которые максимально проявлены, и считаются более удачливыми. И тут не будет отдельных каких-то чисел, так как у нас есть определенные семейства», — отметила нумеролог.

Число 1 в нумерологии: лидерство, успех и энергия Солнца

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Начать стоит с числа один, потому что это энергия Солнца. Все, кто рожден 1, 10, 19 и 28 числа, — люди Солнца.

Их солнечная энергия выступает как центр системы и источник жизненной силы, уже заложенный в потенциал. Удача приходит к ним через личную силу и уверенность, через проявление собственного «Я» и лидерских качеств.

«Поэтому те, кто максимально поймет, как вообще активизируется эта энергия и как она проявляется, получат очень большой бэкграунд из череды везений», — отметила Пустовалова.

Рожденные 3, 12, 21 и 30 числа: значение числа в нумерологии

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Везунчиками можно назвать и людей, рожденных под тройкой, — то есть тех, кто появился на свет 3, 12, 21 или 30 числа.

Эти люди максимально счастливы, потому что на них влияет еще и очень щедрая планета — Юпитер. Поэтому все тройки достаточно творческие, легкие. У них есть дар находить общий язык буквально с каждым человеком, и их любят именно за коммуникативность.

«И если им нужно что-то достать, да и вообще, чтобы их мечты сбывались, им важно говорить об этом, буквально коммуницировать с каждым предметом, с каждым человеком на их пути для того, чтобы достичь своей цели», — подчеркнула астропсихолог.

Число 5 в нумерологии: какие даты рождения связаны с удачей и переменами

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Дальше — люди, рожденные под пятеркой: те, кто родился 5, 14 или 23 числа.

«В их случае подключена авантюрная энергия, энергия свободы, перемен, быстрых реакций. Эти люди очень хорошо ловят птицу счастья и удачи для своих передвижений, поездок, путешествий. А при подключении интеллектуальной деятельности им везет еще и в разработке новых проектов, в неожиданных идеях для их реализации, которые они хотят подарить миру, и начинают об этом вещать. Даже могут перемещаться с места на место, рассказывая о том, что придумали», — объясняет эксперт.

Таким образом, вокруг пятерок синхронизируется энергия, и приходят именно те люди, которые им помогают. Поэтому это число считается максимально везучим.

Число 6 в нумерологии: даты рождения, которые притягивают любовь и достаток

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Дальше — энергия шестерки, то есть тех, кто рожден 6, 15 и 24 числа.

«Это буквально магнит для изобилия и теплых взаимоотношений. Люди, рожденные в эти даты, окружены заботой, им без проблем оказывают разного рода помощь, у них достаточно высокое финансовое благополучие. Именно потому, что они притягивают эту энергию, хотят быть укутанными в заботу, как в одеяло, и мир закрывает им эту потребность», — рассказала нумеролог.

Число 9 в нумерологии: почему удача приходит через испытания

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Закрывают список девятки — те, кто рожден 9, 18 и 27 числа. Их можно назвать мудрецами, однако здесь число больше влияет на энергию души.

«Потому что есть определенные девятилетние циклы, связанные со вторым дыханием. И удача у этих людей приходит через трудности, через интуицию, через опыт, через способность проходить определенные кризисные ситуации», — отметила Пустовалова.

Число 7 в нумерологии: почему семерку считают самым счастливым числом

Самые счастливые даты рождения: какие числа приносят удачу по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Многие считают королевой везения семерку и приписывают ее к сакральным числам: семь дней недели, семь нот, семь цветов радуги, семь чакр, семь чудес света.

С семеркой связано очень многое, в том числе и в астрологии. Седьмой дом — это дом партнерства, отношений и брака. В нумерологии же семерка несет энергию активного проявления и выступает как число избранных.

Это значит, что человек будет нарабатывать свой опыт годами, и лишь затем к нему приходит то самое везение, которого он так долго ждал.

«Говорить, что все придет легко, буквально по щелчку, — значит обманывать. Семерки настолько активны, что им лучше и эффективнее действовать в одиночку. Это касается тех, кто рожден 7, 16 или 25 числа. Они удачливы по-своему. Их путь — глубинный, духовный процесс, который в итоге дает им то самое везение, вызывающее у окружающих настоящие мурашки, потому что они действительно достигают таких высот», — подытожила нумеролог.