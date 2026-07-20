Современные «Девчата»: кто из российских звезд смог бы сыграть Тосю, Илью и Анфису

Фото: Кадр из фильма "Девчата", режиссер Юрий Чулюкин, 1961г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Легендарных «Девчат» невозможно представить без Надежды Румянцевой и Николая Рыбникова. Но если бы фильм снимали сегодня, кто из современных актеров смог бы достойно воплотить культовых героев?

«Девчата» — один из тех фильмов, которые невозможно представить с другими актерами. Кажется, что Тося навсегда останется лицом Надежды Румянцевой, Илья — Николая Рыбникова, а Анфиса — Светланы Дружининой. Именно их игра превратила картину Юрия Чулюкина, снятую в 1961 году, в настоящую классику советского кино.

Но если представить, что «Девчат» снимали бы сегодня, то кто из современных актеров смог бы сохранить обаяние, искренность и характер любимых героев? Кому можно было бы доверить роли культовых персонажей так, чтобы новый актерский состав не разрушил магию легендарного фильма?

Тося Кислицына — Анна Пескова

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Тося — главная героиня, сирота, выпускница кулинарного техникума, которая по разнарядке попадает в уральский поселок. Она задорная, непосредственная, упрямая и при этом невероятно трогательная.

Надежде Румянцева на момент съемок уже была взрослой и замужней женщиной, но блестяще сыграла 18-летнюю девушку. Ее Тосю Пол Ньюман назвал «чудом с косичками».

Сыграть ее сегодня могла бы Анна Пескова — актриса, которая умеет быть одновременно и смешной, и трогательной, и абсолютно органичной. В ней есть та самая «народность», которая была у Румянцевой: она не гламурная, не нарочитая, а настоящая.

Илья Ковригин — Сергей Безруков

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Илья — бригадир лесорубов, передовик производства, мужчина с характером. Он суровый, но справедливый, влюбляется в Тосю, но долго не может признаться в этом даже себе. Николай Рыбников сыграл эту роль с огромным обаянием — его Илья одновременно и грозный начальник, и влюбленный мальчишка.

Сергей Безруков — выдающийся актер, способный воплощать самые разные образы: от сурового до уязвимого, от мужественного до трогательного. И в его фильмографии можно найти роли простых русских мужчин.

Анфиса Павловна — Анна Михалкова

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Анфиса — телефонистка в леспромхозе, яркая, бойкая, с огоньком в глазах. Светлана Дружинина сыграла эту роль с неподражаемым задором. Интересно, что Рыбников очень просил, чтобы эту роль играла его жена Алла Ларионова, но режиссер утвердил Дружинину.

Анна Михалкова — актриса с уникальным комедийным даром. Она умеет быть громкой, смешной, даже слегка эксцентричной — и при этом за внешней яркостью всегда чувствуется глубокая душевная работа. Именно такой была Анфиса у Дружининой: вроде бы простая девушка, а на самом деле — стержневой персонаж, который держит всю женскую компанию.

Надя — Виктория Исакова

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Надя — одна из подруг Тоси, скромная, работящая, надежная. Инна Макарова, кстати, сама невысоко оценила фильм, назвав его «несерьезным». Но ее персонаж — воплощение верности и простоты.

Виктория Исакова — актриса, которая умеет быть «своей», простой, без претензий. Она органично смотрится в ролях обычных женщин, которые при этом обладают внутренним достоинством. Именно такой была Надя у Макаровой.

Катя — Анастасия Уколова

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Катя — еще одна подруга Тоси, простая, добрая, верная. Люсьена Овчинникова создала образ девушки, которая всегда готова прийти на помощь. Ее роль небольшая, но важная для атмосферы.

Анастасия Уколова — актриса, известная по ролям в сериалах «Кухня» и «Сладкая жизнь». Она умеет быть и драматичной, и комедийной, и трогательной.

В ней есть та самая «народность», которая была у Овчинниковой. Уколова не стремится к гламуру, она играет жизнь — и это именно то, что нужно для роли Кати.

Комендант — Александр Семчев

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Комендант — колоритный второстепенный персонаж, который создает атмосферу поселка. Михаил Пуговкин сыграл его с неподражаемым юмором, сделав его запоминающимся даже при малом экранном времени.

Александр Семчев — актер, который специализируется на характерных ролях. Он умеет быть смешным, колоритным, запоминающимся — именно таким был комендант у Пуговкина.

Сашка-гармонист — Павел Деревянко

Кадр из фильма «Девчата», режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Сашка — веселый, неунывающий парень с гармошкой, который создает музыкальное настроение в поселке. Николай Погодин сыграл его с легкостью и обаянием.

Павел Деревянко — актер с уникальным комедийным даром и музыкальностью. Он умеет быть обаятельным, простым и органичным в ролях простых парней из народа.