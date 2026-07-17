Не окрошкой единой: простые и вкусные рецепты холодных супов

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Каждый год одно и то же? Но ведь есть десятки других холодных супов, которые не хуже, а иногда и лучше.

Когда привычная окрошка уже надоела, а хочется чего-то легкого, свежего и необычного, на помощь приходят холодные супы из разных кухонь мира. Их готовят на кефире, йогурте, айране, свекольном отваре и спелых овощах — одни получаются нежными и сливочными, другие яркими и насыщенными.

Многие такие блюда готовятся за считанные минуты, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для летнего меню. От балканского таратора до испанского гаспачо — собрали пять холодных супов, которые могут стать вкусной альтернативой привычной окрошке.

Рецепты освежающих летних супов — в материале 5-tv.ru.

Болгарский аналог окрошки: рецепт холодного супа — таратор

Вкусные и освежающие летние аналоги окрошки: какие приготовить холодные супы в жару — рецепты. www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com Oksana Shufrych

Этот суп — близкий родственник окрошки, но на кисломолочной основе. Его готовят в Болгарии, Греции, Турции и на Балканах. Основа — густой йогурт, а главные вкусы — огурец, чеснок, укроп и грецкий орех. В жару он спасает лучше любой газировки.

Ингредиенты (на шесть порций):

Натуральный йогурт (жирный, без добавок) — 400–500 миллилитров (мл);

Охлажденная газированная вода — 100–200 мл;

Огурец — один крупный;

Грецкие орехи — две-три столовые ложки;

Чеснок — один-два зубчика;

Укроп — небольшой пучок;

Оливковое масло — одна столовая ложка;

Соль, черный перец — по вкусу.

Рецепт:

Чтобы приготовить таратор, начните с огурца — очистите его от кожуры и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс и разотрите с солью, чтобы он отдал максимум аромата и остроты. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку — в ступке или блендере, главное, чтобы они не превратились в пасту. Укроп мелко порубите.

Все подготовленные ингредиенты сложите в миску, добавьте густой натуральный йогурт без сахара, влейте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Затем разбавьте суп газированной водой до желаемой консистенции — чем больше воды, тем легче и жиже получится суп.

Уберите в холодильник минимум на час, чтобы вкусы смешались и раскрылись. Подавать таратор можно с кубиками льда и долькой лимона — это идеальный обед для жаркого дня.

Русский аналог окрошки: рецепт холодного супа — свекольник (холодник)

Вкусные и освежающие летние аналоги окрошки: какие приготовить холодные супы в жару — рецепты. 5-tv.ru

Самый русский из всех холодных супов после окрошки. В крестьянских семьях его подавали с черным хлебом, а сегодня он возвращается в городские меню. Готовится на свекольном отваре, квасе или кефире.

Ингредиенты (на четыре порции):

Свекла — две-три средние штуки;

Кефир (2,5–3,2%) — 700 мл;

Огурцы свежие — две-три штуки;

Яйца вареные — три-четыре штуки;

Зеленый лук, укроп — по пучку;

Лимонный сок — одна-две столовые ложки;

Соль, сахар — по вкусу.

Рецепт:

Свеклу можно отварить до готовности, но лучше запечь в фольге — так она сохранит больше сладости и глубины вкуса. Остывшую свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Свежие огурцы тоже натрите, зелень мелко порубите, а вареные яйца разрежьте на четвертинки.

В кастрюлю налейте кефир, добавьте подготовленную свеклу, огурцы и зелень. Посолите, влейте лимонный сок и добавьте совсем немного сахара, чтобы сбалансировать вкус.

Разлейте суп по тарелкам, в каждую положите четвертинку яйца и ложку сметаны — так холодник станет еще сытнее и нежнее.

Испанский аналог окрошки: рецепт холодного супа — гаспачо

Вкусные и освежающие летние аналоги окрошки: какие приготовить холодные супы в жару — рецепты. www.globallookpress.com/Christian Fischer

Гаспачо придумали в Андалусии, но сегодня его готовят по всему миру. Его любят так же, как и окрошку в России. Классического единого рецепта нет: в каждом регионе Испании — свои добавки. Главное правило — только спелые овощи и никакой термической обработки.

Ингредиенты (на четыре порции):

Помидоры спелые, мясистые — один килограмм (кг);

Огурец — одна-две штуки;

Болгарский перец (красный) — одна штука;

Чеснок — два зубчика;

Белый хлеб (черствый, без корок) — 50 граммов (г);

Оливковое масло — 50 мл;

Винный уксус (красный) — полторы столовые ложки;

Соль, перец — по вкусу.

Рецепт:

Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, обдайте кипятком и снимите кожуру. Хлеб замочите в холодной воде на пять минут, затем отожмите. В блендере смешайте томаты, очищенный огурец, болгарский перец без семян, чеснок и отжатый хлеб — пробейте до однородности. Добавьте оливковое масло, винный уксус, соль и перец, взбейте еще раз.

Уберите в холодильник минимум на два часа, лучше на восемь — так вкус станет насыщеннее. Подавайте с гренками, рубленым яйцом или льдом.

Простой и быстрый аналог окрошки: рецепт огуречного холодного супа на кефире

Вкусные и освежающие летние аналоги окрошки: какие приготовить холодные супы в жару — рецепты. 5-tv.ru

Если хочется чего-то совсем легкого и не требующего варки, как и окрошка, этот суп для вас. Никаких яиц, картошки или колбасы, только свежие овощи и кисломолочная основа.

Ингредиенты:

Огурцы свежие — две-три штуки (крупные);

Кефир (или айран) — 500 мл;

Чеснок — один зубчик;

Укроп, петрушка, зеленый лук — по вкусу;

Соль, лимонный сок — по вкусу.

Рецепт:

Огурцы натрите на крупной терке вместе с кожурой — так они дадут больше сока и аромата. Чеснок мелко нарубите, зелень измельчите. Все смешайте в миске, залейте кефиром, посолите и добавьте лимонный сок для свежести. После охлаждения можно подавать.

При желании разбавьте минеральной водой, чтобы суп стал легче и воздушнее. Этот рецепт — база: в него можно добавлять редис, сладкий перец, вареное яйцо или даже креветки, каждый раз получая новый вкус.

Кавказский аналог окрошки: рецепт холодного супа с айраном и зеленью

Вкусные и освежающие летние аналоги окрошки: какие приготовить холодные супы в жару — рецепты. 5-tv.ru

На Кавказе и в Средней Азии холодные супы на кисломолочной основе — повседневная еда. Их делают из мацони, айрана, чалапа — с зеленью, чесноком, огурцом и иногда нутом. Этот суп не только освежает, но и полезен для пищеварения.

Ингредиенты:

Мацони (или густой айран) — один литр (л);

Айран — 200 мл;

Вода холодная — 150 мл;

Зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, кинза, мята — по пучку;

Чеснок — один-два зубчика;

Нут (или турецкий горох) — 100 г.

Рецепт:

Нут замочите на ночь, затем отварите до готовности. Всю зелень и чеснок мелко порубите. Смешайте мацони с водой, добавьте зелень, чеснок и посолите.

Суп прогрейте на медленном огне пять-семь минут, не доводя до кипения. Остудите, добавьте холодный айран и воду, разлейте по тарелкам, в каждую положите нут.

Для быстрого варианта вместо мацони возьмите кефир, смешайте с зеленью, чесноком и мелко нарезанным огурцом — получится не менее вкусно и освежающе.

Нут замочите на ночь, затем отварите до готовности. Всю зелень и чеснок мелко порубите. Смешайте мацони с водой, добавьте зелень, чеснок и посолите.

Прогрейте суп на медленном огне пять-семь минут, не доводя до кипения. Остудите, добавьте холодный айран и воду, разлейте по тарелкам, в каждую положите нут.

Для быстрого варианта вместо мацони возьмите кефир, смешайте с зеленью, чесноком и мелко нарезанным огурцом — получится не менее вкусно и освежающе.