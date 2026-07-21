Новые «Покровские ворота»: кто из актеров мог бы сыграть Костика и его соседей

Фото: Кадр из фильма "Покровские ворота", режиссер Михаил Козаков, 1982г.; РИА Новости/Владимир Федоренко

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Герои «Покровских ворот» по-прежнему любимы зрителями. Но если бы фильм снимали в 2026 году, то кто из современных актеров мог бы сыграть культовых персонажей?

У каждого поколения есть свои любимые фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова. «Покровские ворота» — один из них. Но интересно представить: а каким был бы этот фильм сегодня?

Кто из современных актеров смог бы сыграть обаятельного Костика, властную Маргариту Павловну, мечтательного Хоботова и колоритного Савву Игнатьевича?

Константин Ромин (Костик) — Александр Константинов

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; РИА Новости/Владимир Федоренко

Костик — молодой парень, вокруг которого вращается весь мир «Покровских ворот». Его герой — смесь романтика, насмешника и вечного оптимиста. Он легко заводит знакомства, любит красивые истории и смотрит на жизнь с юношеским азартом.

В оригинальном фильме эту роль сыграл Олег Меньшиков, создав образ обаятельного студента, который одновременно кажется немного наивным и удивительно взрослым в своем понимании людей.

В современной версии фильма на эту роль мог бы подойти Александр Константинов, который дебютировал в кино в 2006 году в короткометражном фильме «Накануне осени».

Константинов уже доказал, что умеет играть обаятельных и сложных персонажей, которые держат зрителя в напряжении до самого конца. У него есть схожая харизма — и легкость, и способность быть одновременно своим в любой компании, и та неуловимая ирония, которая так нужна Костику.

Лев Евгеньевич Хоботов — Михаил Трухин

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Лев Евгеньевич Хоботов — один из самых трогательных и узнаваемых персонажей «Покровских ворот». Это интеллигентный, немного рассеянный и очень мягкий человек, который словно оказался не в своем времени.

Он живет книгами, воспоминаниями и чувствами, часто теряется перед бытовыми проблемами, но при этом сохраняет внутреннее достоинство и искренность.

В оригинальном фильме эту роль сыграл Анатолий Равикович, создав образ человека одновременно смешного и вызывающего сочувствие.

В современной версии фильма роль Хоботова мог бы исполнить Михаил Трухин, известный зрителям по роли лейтенанта Волкова в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Актер известен умением играть сложных, неоднозначных персонажей — людей с характером, внутренними противоречиями и живыми эмоциями.

Алиса Витальевна (тетя Костика) — Кристина Бабушкина

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Тетя Костика Алиса Витальевна — спокойная, рассудительная и доброжелательная хозяйка дома, где постоянно пересекаются разные судьбы. Она умеет поддержать, дать совет и при этом с легкой иронией наблюдает за происходящим вокруг. Ее образ добавляет фильму тепла и домашнего уюта.

В оригинальной картине Алису Витальевну сыграла Софья Пилявская, создав образ интеллигентной и обаятельной женщины, которая словно связывает всех героев между собой.

В современной версии эту роль могла бы исполнить Кристина Бабушкина. Актриса умеет создавать живых, узнаваемых персонажей — с мягкостью, юмором и внутренним стержнем. Ее Алиса Витальевна могла бы получиться более современной, но сохранила бы главное качество героини — душевность.

Маргарита Павловна Хоботова — Анна Михалкова

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Маргарита Павловна — одна из самых ярких и противоречивых героинь «Покровских ворот». Она уверенная в себе, энергичная и привыкла держать ситуацию под контролем. В ее характере сочетаются властность, практичность и искреннее желание устроить жизнь близких так, как она считает правильным.

При этом Маргарита Павловна — не просто строгая и требовательная женщина. За ее резкостью скрываются забота, переживания и желание защитить тех, кто рядом. Именно эта сложность делает ее образ таким запоминающимся.

В оригинальном фильме роль Маргариты Павловны сыграла Инна Ульянова, создав один из самых узнаваемых образов советского кино — эмоциональный, остроумный и невероятно колоритный.

В современной версии эту роль могла бы исполнить Анна Михалкова. Актриса умеет играть героинь с сильным характером, внутренней глубиной и особой жизненной правдой. Ее Маргарита Павловна могла бы получиться не просто властной женщиной, а человеком со своими страхами, принципами и сложной судьбой.

Аркадий Варламович Велюров — Сергей Гармаш

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Аркадий Варламыч Велюров — один из самых колоритных персонажей «Покровских ворот». Это человек творческий, эмоциональный и немного театральный. Он привык жить чувствами, говорить красиво и видеть в каждом событии маленькую драму. За внешней артистичностью и любовью к вниманию скрывается ранимая натура, которой важно быть нужной и услышанной.

В оригинальном фильме Велюрова сыграл Леонид Броневой, создав образ интеллигентного, ироничного и по-своему трогательного героя.

В современной версии роль Аркадия Варламовича мог бы исполнить Сергей Гармаш. Актер обладает редким умением сочетать драматизм, юмор и жизненную достоверность. Его герои часто получаются сложными: с достоинством, слабостями и настоящими человеческими эмоциями.

Спортсменка Светлана — Аглая Тарасова

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Sergey Petrov

Светлана — один из самых запоминающихся второстепенных персонажей «Покровских ворот». Она молодая, уверенная в себе и заметно отличается от остальных героев фильма своей энергией и прямотой.

В оригинальной картине роль Светланы исполнила Татьяна Догилева, создав образ легкой, естественной и обаятельной героини. Ее персонаж добавляет в историю романтическую линию и помогает раскрыть характеры других героев.

В современной версии эту роль могла бы сыграть Аглая Тарасова. Актриса умеет создавать образы молодых женщин с характером — живых, эмоциональных и не лишенных внутренней силы.

Медсестра Людмила (Людочка) — Александра Бортич

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Людочка — один из самых нежных и светлых персонажей «Покровских ворот». Молодая медсестра, добрая, искренняя и немного наивная, она заметно отличается от более сложных и противоречивых героев фильма. В ней есть простота, открытость и та самая душевность, которая делает ее образ особенно запоминающимся.

В оригинальном фильме Людочку сыграла Елена Коренева. Ее героиня получилась очень живой и естественной: за внешней хрупкостью скрывается внутренняя сила и способность по-настоящему любить. Именно благодаря Кореневой история отношений Людочки и Хоботова воспринимается не только как романтическая линия, но и как история двух людей, которые ищут понимание и тепло.

В современной версии «Покровских ворот» эту роль могла бы исполнить Александра Бортич. Актриса умеет создавать эмоциональных и открытых героинь, в которых сочетаются непосредственность и характер.

Савва Игнатьевич — Михаил Тройник

Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссер Михаил Козаков, 1982 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Савва Игнатьевич — один из самых узнаваемых и колоритных персонажей «Покровских ворот». Это человек прямолинейный, серьезный и немного ворчливый, который привык говорить то, что думает, и действовать по своим правилам. За внешней суровостью и строгими манерами скрываются доброта, надежность и настоящая мужская основательность.

В оригинальном фильме эту роль сыграл Виктор Борцов. Его Савва Игнатьевич получился ярким и запоминающимся героем — человеком старой закалки, который с недоверием относится к переменам, но при этом остается верным друзьям и близким.

В современной версии «Покровских ворот» эту роль мог бы исполнить Михаил Тройник. Актер умеет создавать характерных персонажей с внутренним напряжением и узнаваемой манерой поведения.