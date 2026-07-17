Парад планет осыплет деньгами: финансовый гороскоп для знаков зодиака на август 2026

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Для кого откроется денежный портал в конце лета, а кому придется ужаться?

Последний месяц лета 2026 года может стать особенным для всех знаков зодиака. Небесная карта августа сложится так, что у каждого появится свой путь к переменам — кому-то придется проявить характер, а кому-то открыть в себе новые способности.

Звезды подготовят для представителей разных стихий свои сценарии: одних проверят на прочность, других подтолкнут к смелым решениям. Какие возможности откроются перед представителями всех стихий, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп для знаков зодиака на август 2026

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В августе за деньги будет отвечать поистине эпохальное космическое событие — большой парад шести планет. Ранним утром Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в единую линию и будут мощно влиять на кошелек каждого. В следующий раз это событие повторится более чем через сотню лет.

«Традиционно — это время больших возможностей, когда многие из людей могут нормализовать свою финансовую сферу. Главное — знать, где спрятан ключ», — отметил Харрис.

Овен — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Овнов в августе звезды решат проверить на прочность.

Ретроградные Нептун и Сатурн перестанут оказывать на них прежнее давление. Это станет важным переломным моментом: перед Овнами откроется возможность двигаться вперед, а шанс вырваться на самый верх окажется как никогда высоким.

Главным ресурсом представителей огненной стихии станут их энергия и внутренняя смелость. Именно эти качества помогут справиться с возможными трудностями и добиться желаемого результата. Если уверенности в себе будет не хватать, август станет подходящим временем, чтобы развить решительность и научиться действовать без лишних сомнений.

Фортуна и удача будут на стороне тех, кто не побоится сделать шаг навстречу переменам. Поэтому, если Овны захотят совершить финансовый прорыв, им придется проявить характер, отбросить страхи и поверить в собственные силы. Именно смелость станет главным ключом к успеху в последний месяц лета.

Телец — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов в августе будет достаточно свободный период, так как их знак попадет в так называемую середину неба.

Все потоки энергии, идущие из космоса, сложатся в своеобразную пирамиду, на вершине которой окажется знак Золотого Тельца. Рожденным под этим созвездием достаточно будет присматриваться к знакам Вселенной — они помогут поймать нужный момент и открыть путь к новым финансовым возможностям.

Перед Тельцами откроются возможности, которые раньше казались недостижимыми. Судьба приготовит неожиданные подарки, а некоторым даже улыбнется удача в лотерее. Август станет подходящим временем для ухода из найма, открытия собственного бизнеса и реализации масштабных проектов.

Главное — не упустить шанс, который появится на горизонте. Представителям земной стихии останется лишь держать нос по ветру, и тогда денежный поток с легкостью найдет к ним дорогу.

Близнецы — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Уран в жизни Близнецов не оставит им никаких шансов остаться неизвестными.

Для представителей этого знака наступит время выйти на сцену и заявить о себе. Если раньше Вселенная и звезды лишь постепенно подводили их к популярности, известности и возможности превратить собственные таланты в источник дохода, то теперь этот путь станет неизбежным.

Мощная энергия Урана в начале знака станет главным сигналом: момент для раскрытия потенциала придет именно сейчас. Близнецы смогут попробовать себя в роли блогеров, инфлюенсеров или авторов проектов, связанных с публичностью.

Им стоит обратить внимание на видеообзоры, освещение различных событий и любые направления, где потребуется общение с большой аудиторией. Такие начинания со временем приведут к монетизации. Уже с 5 августа перед представителями воздушной стихии начнут открываться новые возможности, а многие двери окажутся распахнутыми.

Рак — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Ракам в августе нельзя будет оставаться в тени.

Энергии Марса хоть и окажутся в самом начале их звездного дома, но уже станут достаточно активными. Это подтолкнет Раков к переменам: им придется выйти за привычные рамки и взглянуть на жизнь не только через призму чувств, но и с более практичной, материальной стороны.

Внутренняя духовность останется важной частью их пути, однако полностью сосредотачиваться только на ней уже не получится. Представителям водной стихии потребуется обратить внимание на заработок, карьеру и собственное положение.

Август станет временем, когда Ракам стоит чаще появляться на публике, расширять круг общения и заниматься нетворкингом. Новые знакомства помогут открыть дополнительные возможности, а именно в этом для них будет заключаться секрет финансового успеха.

Лев — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Луна, Меркурий, Юпитер и Солнце соберутся вместе, чтобы сделать Льва королем этого августа.

Каким бы ни было финансовое положение Львов раньше, в августе им предстоит открыть новую страницу. Начинается новая звездная эра, в которой представители этого знака окажутся полноправными хозяевами ситуации. Планеты словно объединятся, чтобы подарить им особый шанс.

Главное будет зависеть от внутреннего настроя. Если Львы смогут оставить в прошлом негативный опыт и будут смотреть на мир легко, солнечно и с оптимизмом, то именно таким станет и новый этап их финансовой жизни.

Идеи, близкие к гениальным, будут приходить одна за другой и получат возможность воплотиться в проекты с хорошей отдачей. Необычный магнетизм, который даст соединение Луны и Солнца во время затмения, окажется на их стороне.

Рожденным под этим созвездием останется лишь доверять внутреннему голосу, замечать знаки Вселенной и не бояться использовать возможности, которые появятся впереди. Август станет для Львов временем больших перспектив и новых достижений.

Дева — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Дев символом финансового успеха в августе станет слово «коллектив».

Представителям этого знака предстоит постепенно отходить от индивидуальной работы, постоянного одиночества и бесконечного самокопания. На первый план выйдут совместные проекты, командная деятельность и взаимодействие с другими людьми.

Это не значит, что Девам придется оставаться лишь незаметной частью большого механизма. Напротив, именно в коллективе они смогут раскрыть свои способности, стать идейными вдохновителями, запустить новый бизнес или собрать вокруг себя людей с похожими интересами.

Даже хобби в этот период сможет превратиться в источник дохода. Главное для Дев — не замыкаться в себе. Одиночество станет главным препятствием на пути к финансовому росту, а открытость и готовность делиться своими идеями помогут раскрыть потенциал.

Весы — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Одна из сильнейших участниц парада планет — Венера — окажется в знаке Весов.

Это даст представителям воздушной стихии уникальную возможность воплотить в жизнь самые смелые материальные желания. Речь пойдет не только о деньгах, но и о других проявлениях достатка — красоте, внешности и возможности преобразить себя.

Если Весы давно мечтали что-то изменить в своей жизни или сделать себя лучше, август станет подходящим временем для таких перемен. Все словно начнет складываться само собой, а энергия Венеры поможет раскрыть их привлекательность.

Не стоит забывать и о неожиданных подарках судьбы. В жизни Весов могут появиться новые поклонники, способные удивить приятными сюрпризами.

При этом неважно, мужчина вы или женщина — главное, использовать момент и не отказываться от новых знакомств. Именно связи, которые появятся в этот период, в дальнейшем смогут положительно повлиять на финансовое положение.

Скорпион — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионов парад планет сможет проверить на прочность.

Причина будет заключаться в противостоянии их знака с так называемым Золотым Тельцом, который окажется на вершине звездной пирамиды августа. Перед Скорпионами встанет непростая задача — показать, на что они готовы ради финансового успеха.

Звезды словно предложат им сделать выбор: сохранить свои принципы или попытаться добиться цели любой ценой. Возникнет вопрос, смогут ли они отказаться от сомнительных путей заработка даже в ситуации, когда денег будет не хватать.

Однако главное для Скорпионов — не торопиться. После 12 августа напряжение начнет постепенно спадать. В начале месяца стоит подготовить финансовую подушку и быть готовыми к неожиданным сложностям и возможным потерям.

Позже ситуация стабилизируется, а ожидание и терпение принесут свои плоды. Главное — переждать непростой период и не делать поспешных шагов.

Стрелец — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов август окажется максимально спокойным месяцем — без резких взлетов и неожиданных падений.

Представителям этого знака не стоит рассчитывать на быстрый финансовый рывок. Инвестиции и попытки резко увеличить капитал в этот период окажутся не самым удачным решением.

Главная задача для Стрельцов — сохранить имеющиеся ресурсы и пройти август размеренно, без лишней спешки. Этот месяц лучше посвятить не материальным вопросам, а внутреннему развитию, поиску новых смыслов и пониманию собственных целей.

У представителей огненной стихии появится редкая возможность остановиться и задуматься о том, чего они действительно хотят от жизни. Такое время выпадает нечасто, но именно август 2026 года станет для них подходящим моментом для внутреннего поиска.

Козерог — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Ретроградный Плутон в знаке Козерога на период парада планет станет очень интересным сочетанием.

Он окажется в полном противостоянии с тем парадом планет, который можно будет наблюдать ранним утром 12 августа. Для Козерогов это станет периодом, когда на горизонте появятся не просто большие деньги, а действительно крупные суммы.

Финансовые возможности окажутся тесно связаны с властью и влиянием. Рожденные под этим созвездием смогут внезапно оказаться востребованными среди сильных мира сего. Их экспертное мнение, уникальные способности или талант могут открыть путь к новым высотам.

Козерогам предстоит быть готовыми к резкому подъему — социальный статус способен измениться, а вместе с ним появятся и новые источники дохода. Однако стоит проявить осторожность.

Ретроградный Плутон будет связан с двенадцатым домом, а это укажет на возможное столкновение с непростыми обстоятельствами. Большие деньги могут иметь свою цену, поэтому перед важными решениями стоит просчитать последствия.

Водолей — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Кармический узел найдет пристанище в знаке Водолея.

Для представителей этого созвездия откроется возможность воплотить в жизнь то, что когда-то было забыто или отложено на потом. Любой проект, давняя идея или желание, которое можно будет перевести в материальную плоскость, получит шанс стать реальностью.

Особенный период для Водолеев наступит с 12 по 21 августа. Это время станет своеобразным ультракоридором возможностей, когда задуманное начнет воплощаться с необычной скоростью.

Главное — заранее сформулировать свои цели и понять, чего именно хочется достичь. Представителям воздушной стихии стоит определиться с материальными желаниями до 12 августа, ведь после этой даты события начнут развиваться стремительно.

Если речь будет идти о финансовой стороне вопроса, деньги также смогут прийти к Водолеям. Главное — не упустить момент и быть готовыми принять новые возможности.

Рыбы — гороскоп финансов на август 2026



Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рыб все окажется неоднозначно.

Рассчитывать на поступление денег представители этого знака смогут в первую очередь через наследство, страховые фонды, выплаты и другие коллективные финансовые структуры. Получение личного дохода окажется значительно сложнее.

Причина будет связана с тем, что их звездный потенциал окажется снижен, а парад планет может не оказать на Рыб ожидаемого влияния. Поэтому август им стоит провести спокойно и уделить больше внимания внутреннему состоянию.

Если в будущем Рыбы захотят выйти на более высокий уровень дохода, им придется пересмотреть привычный подход к работе. Индивидуальная и творческая деятельность постепенно отойдет на второй план, а большее значение приобретут крупные коллективные проекты.

Чем масштабнее окажется идея и чем больше людей она сможет объединить, тем легче будет приходить серьезный заработок. Если сейчас Рыбы будут зарабатывать на собственном единичном труде или творчестве, ситуация постепенно начнет меняться.

Эти энергии будут постепенно сходить на нет, а ближайшие 40 лет станут для них периодом, когда придется пересмотреть привычный подход к заработку.