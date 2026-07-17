Опухают ноги, пальцы и лицо в жару? Как избавиться от отеков и вернуть телу легкость

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К вечеру вы с трудом снимаете кольца с пальцев, а любимые босоножки вдруг начинают жать? В жару это знакомо почти каждому.

Летняя жара — это не только долгожданное солнце, но и серьезный вызов для организма. К вечеру многие замечают, что привычная обувь становится тесной, пальцы рук опухают, а лицо кажется одутловатым.

Однако это состояние вполне поддается коррекции, если понимать его причины и действовать комплексно.

Почему мы отекаем в жару

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Главная причина летних отеков — попытка организма охладиться в жару. Когда температура воздуха повышается, сосуды расширяются, расположенные у поверхности кожи, чтобы усилить приток крови и быстрее отдавать лишнее тепло.

Но у этого механизма есть обратная сторона. Из-за расширения сосудов и действия силы тяжести крови становится сложнее возвращаться от ног к сердцу. Особенно это заметно в нижних конечностях: жидкость начинает задерживаться в тканях, и появляются знакомые симптомы — отекшие стопы, тяжесть в ногах, следы от резинок на коже.

Ситуацию может усугубить недостаток воды. При сильном потоотделении организм теряет не только жидкость, но и важные соли — электролиты. Чтобы сохранить запасы воды, тело начинает удерживать натрий, а вместе с ним и дополнительную жидкость. В результате отеки становятся заметнее.

Кто в группе риска

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Хотя в жару отекают многие, некоторые категории людей особенно уязвимы. Это пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы — варикозом, венозной недостаточностью, гипертонией, сердечной недостаточностью. Их сосуды работают с перегрузкой, а компенсаторные возможности снижены.

Люди с болезнями почек и сахарным диабетом также в зоне риска, поскольку у них нарушен водно-солевой обмен и проницаемость капилляров.

Женщины из-за гормональных колебаний (беременность, предменструальный период) более склонны к задержке жидкости. Пожилые люди страдают из-за возрастного снижения эластичности сосудов, а люди с избыточным весом — из-за повышенной нагрузки на ноги.

Особое внимание: если отек возник внезапно, только на одной конечности, сопровождается болью, покраснением, жаром в ноге, одышкой или болью в груди — это не просто жара, а возможный тромбоз или другая опасная патология. В таком случае необходима немедленная врачебная помощь.

Питьевой режим в жару от отеков

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Самый распространенный и опасный миф — «меньше пить, чтобы не отекать». Это в корне неверно: обезвоживание заставляет организм запасать жидкость, усиливая отеки.

В жару норму потребления воды рекомендуется увеличивать до 30–40 миллилитров на килограмм веса в сутки. Для человека весом 75 кг это составляет около 2,3–3 литров в день. Однако людям с заболеваниями почек или сердца необходимо корректировать этот объем с лечащим врачом.

Лучший выбор — чистая негазированная вода комнатной температуры, а также несладкие морсы, зеленый чай, вода с лимоном или мятой.

Сладкие газировки, пакетированные соки, алкоголь и энергетики исключаются: они содержат избыток сахара или нарушают электролитный баланс, провоцируя жажду и задержку воды. Кофе и крепкий черный чай лучше ограничить.

Пить нужно небольшими порциями, а регулярно, маленькими глотками в течение дня, чтобы поддерживать стабильный уровень гидратации.

Коррекция питания в жару от отеков

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рацион в жару напрямую влияет на водно-солевой обмен.

Главный враг — поваренная соль (натрий), который притягивает воду и удерживает ее в тканях. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки для всех взрослых. Для людей, склонных к отекам, эту норму можно снизить до 2–3 граммов, но это не универсальное правило для всех. Полностью исключите соленья, копчености, колбасы, твердые сыры, консервы и фастфуд.

Вместо этого делайте акцент на продуктах, богатых калием: бананы, курага, авокадо, шпинат, запеченный картофель, томаты. Калий вытесняет натрий и способствует выведению воды. Также важен полноценный белок — нежирное мясо, рыба, творог, яйца, бобовые — он укрепляет сосудистые стенки и венозные клапаны.

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов: клетчатка улучшает перистальтику и помогает мягко выводить жидкость. Готовьте на пару, варите или запекайте, избегая жареного.

Движение, отдых и положение тела в жару от отеков

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Малоподвижный образ жизни в сочетании с жарой создает идеальные условия для застоя крови. Мышцы, особенно икроножные, при сокращении работают как насос, проталкивая кровь вверх — это так называемая мышечно-венозная помпа.

Поэтому двигайтесь как можно больше: ходите пешком, плавайте, делайте легкую гимнастику. При сидячей работе вставайте каждые 30–40 минут, разминайте стопы. При стоячей работе переносите вес с ноги на ногу, делайте вращательные движения стопами.

Один из самых эффективных приемов — отдых с поднятыми ногами. Лягте на спину, положите под икры подушку, а ступни прислоните к стене так, чтобы они оказались выше уровня сердца на 30–40 сантиметров.

Достаточно 15–20 минут, чтобы жидкость стекла из конечностей обратно в кровоток, разгружая вены. Делайте это вечером или при чувстве тяжести. Избегайте позы «нога на ногу» — она пережимает подколенные вены и ухудшает отток.

Одежда, обувь и водные процедуры в жару от отеков

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тесная одежда с тугими резинками пережимает вены и лимфатические сосуды, поэтому в жару выбирайте свободные модели из натуральных тканей — хлопка, льна.

Обувь должна быть на низком устойчивом каблуке (до 3–4 сантиметров), с просторным носком и хорошей вентиляцией, чтобы не сдавливать стопу и не нарушать венозный отток.

Прохладный (не ледяной) душ помогает сосудам прийти в тонус; полезен контрастный душ (при отсутствии варикоза) — он тренирует сосудистую стенку. Горячие ванны, сауны и бани противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и выраженными отеками, так как они расширяют сосуды и могут усилить застой жидкости. Здоровым людям умеренное посещение парной допустимо, но с осторожностью и при хорошем самочувствии.

Людям с хронической венозной недостаточностью врач может рекомендовать компрессионный трикотаж — гольфы или чулки с градуированным сжатием, поддерживающие вены.

Когда необходима консультация врача из-за отеков

Отеки тела, ног и рук в жару летом: что делать и как избавиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В большинстве случаев летние отеки — функциональное нарушение, которое корректируется образом жизни. Однако существуют «красные флаги», требующие срочного обращения к врачу.

Внезапный асимметричный отек (одна нога или рука) с покраснением, болью, жаром в конечности — классический признак тромбоза глубоких вен, опасного состояния, способного привести к тромбоэмболии легочной артерии.

Отеки с выраженной одышкой, болью в груди, учащенным сердцебиением указывают на сердечную или легочную патологию.

Если отеки становятся постоянными, не проходят после ночного отдыха, распространяются выше голеностопа, оставляют следы от резинок на коже — посетите терапевта.

Врач назначит общий анализ крови и мочи, биохимию, УЗИ вен и, возможно, эхокардиографию, чтобы исключить болезни почек, печени, сердца или сосудов. Самолечение в таких случаях недопустимо.