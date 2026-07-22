До и после «Большой разницы»: как изменились звезды пародийного шоу за 18 лет

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Они шутили над звездами шоу-бизнеса и собирали у экранов миллионы зрителей. Сегодня герои юмористической передачи живут совсем другой жизнью.

В конце 2000-х «Большая разница» стала одним из самых популярных развлекательных проектов на российском телевидении. Благодаря остроумным пародиям, ярким перевоплощениям и сильному актерскому составу шоу быстро завоевало любовь зрителей и подарило широкую известность многим артистам.

За прошедшие годы жизнь его звезд заметно изменилась. Одни добились новых профессиональных высот и получили престижные звания, другие столкнулись с тяжелыми испытаниями, а некоторые нашли счастье в личной жизни или кардинально сменили имидж.

Как сегодня живут Нонна Гришаева, Сергей Бурунов, Александр Олешко, Федор Добронравов, Валентина Рубцова, Мария Зыкова и Вячеслав Манучаров, чем они занимаются сейчас и какие события стали для них судьбоносными — в материале 5-tv.ru.

Нонна Гришаева

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В «Большой разнице» Гришаева перевоплощалась во многих красавиц шоу-бизнеса. Благодаря пластике, актерскому мастерству и точному копированию интонаций она стала одной из главных звезд проекта. Сейчас артистка продолжает активно сниматься в кино и недавно осуществила свою давнюю мечту — получила роль коварной госпожи Беладонны в полнометражном фильме «Фунтик».

«Сбылась моя давняя мечта: я знаю, что я абсолютно сказочная артистка», — призналась она.

В жизни Гришаевой произошли и драматические события. После развода с первым мужем и до знакомства со вторым будущим супругом у нее был роман с бизнесменом, который закончился изменой с ее близкой подругой.

«Очень больно. Мне водитель сказал, что у них отношения. Я просто тихо переживала это предательство», — делилась актриса в одном из интервью.

Сегодня в личной жизни звезды «Папиных дочек» все хорошо: она счастлива в браке с актером Александром Нестеровым, ради которого отказывается от постельных сцен.

Сергей Бурунов

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Бурунов запомнился зрителям перевоплощениями в Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Но за образом веселого комика скрывалась глубокая драма. Последние годы актер откровенно рассказывает о психологических проблемах: трудоголизм, тяга к алкоголю, хроническая бессонница.

«Беспощадное отношение к себе прошлых лет — вот это мне сейчас пришел сверху чек за это все», — признался он в беседе с Надеждой Стрелец.

Он принимал антидепрессанты, пережил синдром отмены и несколько лет боролся с бессонницей.

«Меня размотало так, что я думал, что сойду с ума. Месяц я не спал», — делился он.

В 2026 году в жизни Бурунова произошли кардинальные перемены. Он нашел любовь — его избранницей стала бизнесвумен Екатерина Леви, младше него на 12 лет, у которой двое детей.

Ради нее актер похудел на 15 килограммов, сменил худи на деловые костюмы, начал заниматься спортом и даже встал на горные лыжи. Впрочем, он честно признается, что ревнует возлюбленную к детям.

«Вся любовь Екатерины отдается им. Я бешусь, когда она выбирает их, а не меня», — разоткровенничался артист.

Чтобы справиться с этим, актер даже обратился к психологу.

Александр Олешко

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Олешко был одним из самых ярких участников «Большой разницы». Его талант получил признание: в 2025 году актеру присвоили звание народного артиста России. Ранее он уже был заслуженным артистом РФ (2015) и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021).

Осенью 2026 года в Государственном Кремлевском дворце состоится его юбилейный концерт «Все к лучшему!», приуроченный к 50-летию артиста. Олешко продолжает активно гастролировать с программами, читает сказки с оркестром и остается одним из самых востребованных артистов страны.

Федор Добронравов

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Добронравов, известный по «Сватам» и «6 кадрам», последние годы боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В начале 2024 года он перенес операцию на позвоночнике — у него диагностировали дискоостеофитический комплекс на уровне двух позвонков. Врачи предупреждали: без операции риски осложнений могли привести к инвалидности. К счастью, все обошлось, и сегодня актер полностью восстановился.

Добронравов вернулся к съемкам: в его недавних работах — «Чебурашка-2», «Семь дней Петра Семеныча» и «Праведник». Также ожидаются премьеры «Северное сияние» и «Три струны».

В личной жизни актер пережил непростой момент: его партнерша по «Сватам» Татьяна Кравченко признавалась, что пыталась увести его из семьи.

«Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — рассказывала она в одном из интервью.

Но брак актера с Ириной Перепеленко устоял, сыновья Виктор и Иван пошли по стопам отца и стали актерами.

Валентина Рубцова

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Рубцова запомнилась зрителям не только благодарю проекту «Большая разница», но и как Таня Архипова из «Универа» и «СашаТаня». В 2026-м вышло продолжение культового сериала — «Универ», где она вновь вернулась к своей роли.

В личной жизни актрисы все стабильно: она замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном, воспитывает дочь Софию. Правда, сама Рубцова признается, что давно забыла, что такое отдых.

«Я много работаю, за долгие годы в кино я приучена к многочасовым съемкам. И совсем забыла, что такое отдых», — делилась она.

Мария Зыкова

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Мария Зыкова была одной из главных звезд «Большой разницы» — ее пародия на Ксению Собчак стала визитной карточкой шоу. Она перевоплощалась в Елизавету Боярскую, Оксану Акиньшину и даже в Сергея Зверева.

После успеха шоу актриса продолжила карьеру в кино и на телевидении. Она снимается в сериалах и полнометражных проектах.

В личной жизни Зыковой тоже произошли перемены. В фактическом браке с продюсером Русланом Сорокиным у нее родилась дочь Мирра. После расставания с ним актриса построила отношения с актером Евгением Морозовым, с которым живет с 2016 года.

Вячеслав Манучаров

Кадр из сериала «Большая разница», 2008-2009; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Манучаров начинал в «Большой разнице» как яркий пародист, а затем стал известным телеведущим. Сегодня он сам воспитывает троих детей. Первая супруга актера умерла, оставив ему дочь Арину. Вторая жена — американка Дора Надеждина — покинула Россию после начала СВО, бросив мужа и двоих общих детей.

«Через месяц после СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке с за океаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить. <…> Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что супруга с детьми пытается пересечь границу Российской Федерации и уехать в Нью-Йорк. Нужно ваше разрешение. Я позвонил Доре по телефону, она не взяла трубку. Я поехал в аэропорт. В 23:30 был рейс. В 23:40 я приехал в аэропорт, понимая, что они улетели. В некоем отделе сидели мои дети. Мама их уже летела в Нью-Йорк <…>. Мы живем без мамы. Так получилось», — рассказывал актер в эфире на федеральном телеканале.

Сам актер поддерживает СВО и не раз высказывался на эту тему.