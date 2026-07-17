Фото, видео: 5-tv.ru

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Это событие бывает всего раз в году.

С 26 июля по 10 декабря 2026 года Сатурн будет двигаться вспять. Это не время для стартапов и рискованных вложений, а период для анализа и завершения старых дел.

Подробнее об этом явлении, а также как оно подействует на знаки зодиака, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

Когда и где пройдет ретроградный Сатурн

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Многие, когда слышат астрологический термин «ретроградный», неважно, с какой планетой это связано, сразу впадают в панику и начинают судорожно придумывать план «Б».

И неважно, на какие события, потому что им кажется, что произойдет что-то страшное. Все это идет от мифов про период ретроградного Меркурия, когда многие начинают нагнетать обстановку.

«На самом деле это неверная тактика, потому что все планеты в нашей натальной карте имеют способность менять свое движение из директного, то есть обычного, в ретроградное», — отметила Пустовалова.

Ретроградный Сатурн в 2026 году — один из самых длительных и значимых астрологических транзитов года. Он начинается 26 июля и завершается 10 декабря, охватывая почти 138 дней.

Впрочем, из-за разницы в часовых поясах некоторые календари сдвигают эти даты на сутки — 27 июля и 11 декабря соответственно; так, по московскому времени вход в ретроградное движение происходит точно 26 июля в 22:56.

Обычно Сатурн движется «вспять» раз в год, и его ретроградность не столько создает хаос, сколько заставляет пересматривать долгосрочные планы, брать паузу в карьерных начинаниях и возвращаться к старым обязательствам.

Что можно делать в ретроградный Сатурн — советы знака зодиака

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Анализировать и пересматривать: самое время задуматься о своих долгосрочных целях, карьере и жизненном пути. Спросите себя: действительно ли то, что вы строите, способно выдержать испытание временем? Это период для «сверки часов» со своими истинными ценностями.

Завершать начатое: отличное время, чтобы наконец закончить давно забытые проекты, разобрать завалы в делах и закрыть «хвосты». Сатурн поощряет завершение циклов, а не начало новых.

Укреплять дисциплину и ответственность: ретроградный Сатурн побуждает к самодисциплине и терпению. Это время, чтобы развить в себе качества, которые помогут вам преодолевать ограничения. Можно взять на себя небольшие аскезы, например, начать регулярно заниматься спортом или соблюдать режим.

Учиться на прошлом: этот период дает уникальную возможность извлечь уроки из своего прошлого опыта и использовать эти знания в будущем.

Совершенствовать мастерство: это благоприятное время для учебы, повышения квалификации и планомерного движения к уже поставленным целям.

Укреплять отношения: если ваш союз построен на доверии и уважении, ретроградный Сатурн может сделать его еще крепче, так как вы оба будете работать над общим будущим.

Что нельзя делать в ретроградный Сатурн — советы знакам зодиака

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Начинать новые крупные проекты: не рекомендуется запускать серьезные начинания, регистрировать бизнес или заключать долгосрочные контракты. Результаты, скорее всего, потребуют пересмотра и окажутся неудовлетворительными.

Делать опрометчивые финансовые вложения: это не время для смелых инвестиций, крупных покупок или рискованных финансовых авантюр.

Менять работу или статус: лучше отложить кардинальные перемены в профессии или смену социального статуса. Вместо этого скорректируйте текущую деятельность.

Торопиться и проявлять безответственность: в этот период важно все тщательно обдумывать и не принимать поспешных, судьбоносных решений.

Гороскоп для всех знаков зодиака на ретроградный Сатурн

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

По словам астролога, ретроградный Сатурн замедляет нашу жизнь и дает возможность остановиться и подумать, поразмыслить, взвесить все за и против, свои ценности, цели, мотивации, проанализировать в масштабном формате свой пройденный и грядущий жизненный путь.

«Ретроградный Сатурн находится в знаке Овна, а значит, воздействовать он будет более активно и агрессивно. Сатурн — это планета, относящаяся к социуму. В первую очередь влиять она будет на социальные и общественные процессы», — подчеркнула эксперт.

Период ретроградного движения любой планеты связывают с ограничениями и запретами. И эта рекомендация дана не просто так. Это нужно для того, чтобы сделать определенные выводы и не столкнуться с жесткими последствиями. И здесь для каждого знака Зодиака есть свои нюансы и особенности.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Овнов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Овны во время ретроградного Сатурна могут многое переосмыслить.

Они пересмотрят и взвесят свои жизненные ориентиры, стратегии, мечты, желания. Это необходимо для того, чтобы представители огненного знака зодиака увидели их актуальность и поняли, что нужно идти намного выше.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Тельцов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

У Тельцов могут возникнуть задержки в различных делах, начиная от рабочих и финансовых и заканчивая личными.

Им до декабря обязательно нужно создавать прочную основу, на которую они будут полагаться всегда.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Близнецов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Для Близнецов ретроградный Сатурн — время, когда они трезво оценят свои профессиональные навыки.

Это поможет им понять, что приносит удовольствие и результаты, а что уже не удовлетворяет. А все потому, что вы уже из некоторых этапов просто выросли.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Раков

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Ракам нужно расширить свои горизонты, несмотря на то, что период ретро-Сатурна — про самоограничения.

Здесь лучше всего поставить себе собственные ограничения, например, по времени на разные задачи, на обучение, путешествие либо отработку какого-то навыка.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Львов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

У Львов наступит период для оценки всей их финансовой позиции.

Важно понять, какие у них есть ресурсы и куда они их будут вкладывать. Иначе можно коснуться неприятной ситуации, когда кошелек окажется полностью пустым.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Дев

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Этот период ретро-Сатурна займет Дев разбором партнерских отношений и оценкой перспектив дальнейших взаимоотношений.

Возможно, им необходимо почистить ту же телефонную книгу, так как часть номеров и вообще окружения представителей земного знака зодиака давно просто забивают их пространство.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Весов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Весам необходимо подумать, соответствует ли их нынешняя деятельность их ценностям.

Звезды советуют им позаботиться в первую очередь о своем внутреннем состоянии. И если Весы почувствуют какой-то определенный негатив, то им обязательно нужно обратить на него внимание и провести действия по его нейтрализации.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Скорпионов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Скорпионам не стоит сдерживать себя в изучении источников радости.

Им необходимо остановиться и почувствовать, какие необходимые сейчас жизненные каналы они себе закрыли. И где, наоборот, нужно расставить личные границы, которые, возможно, Скорпионы опускают и не могут дать отпор, потому что не хотят оказаться плохими.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Стрельцов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Стрельцам определенно нужно понять систему семейных ценностей.

А также поступки, которые могут улучшить их взаимоотношения. Также Стрельцам будет полезно возобновить или даже создать семейные традиции, которые смогут сплотить их семью.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Козерогов

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

У Козерогов ретроградный Сатурн ярко подсветит тему взаимоотношений.

Они часто жертвуют временем и своими принципами ради своего партнера. Здесь представителям земного знака зодиака необходимо задуматься о будущем, о том, как все это будет на них отражаться, и, возможно, с кем-то остановить общение.

Но изначально точно нужно проанализировать, как это общение отражается на профессиональной деятельности.

Гороскоп на ретроградный Сатурн для Водолеев

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Водолеям нужно понять, что опора находится внутри них самих.

И если они хотят улучшить свое положение в социуме, им необходимо двигаться к этому здесь и сейчас, а не ждать лучшего момента. Ведь для Водолеев важные уроки в период ретро-Сатурна будут проходить через финансовые истории.

Гороскоп на Ретроградный Сатурн для Рыб

Ретроградный Сатурн: прогноз, советы и гороскоп для знаков зодиака — что можно и нельзя делать. Фото: 5-tv.ru

Для Рыб этот период окажется особенно важен, так как им придется понять, куда они идут, для чего и с кем.

Только не нужно себя загонять в какие-то определенные рамки для того, чтобы это понять. Самое главное для Рыб — проанализировать и отпустить то, что их больше не наполняет.