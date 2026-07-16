Все знают доктора Быкова, но не настоящего Охлобыстина: перипетии судьбы звезды «Интернов»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Его жизнь — как сценарий: лихие 1990-е, ряса священника, успех в кино и главные опоры — семья и вера.

Он был хулиганом и байкером, потом надел рясу священника, а спустя годы стал любимым доктором Быковым для миллионов зрителей. Иван Охлобыстин всегда шел своим путем — от скандальной славы в 1990-х до церковного служения и большого кино. 22 июля актеру исполняется 60 лет.

За ярким образом эпатажного артиста скрывается жизнь, которую трудно придумать даже для фильма: тяжелое детство, культовые сценарии, долги, шестеро детей, вера и неожиданный возвращенный успех. Как человек, успевший побывать в нескольких совершенно разных жизнях, нашел свое призвание— в материале 5-tv.ru.

Детство актера Ивана Охлобыстина

РИА Новости/Галина Кмит

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» в Тульской области. Его отец, Иван Иванович Охлобыстин-старший, был военным врачом, полковником медицинской службы. Прошел Великую Отечественную, Советско-финскую, Корейскую войны и гражданскую войну в Испании.

На момент рождения сына ему было уже 60 лет. Матери, студентке Альбине, — всего 19. Молодую женщину отговаривали рожать, но она решила по-своему.

До пятого класса Ивана воспитывала бабушка в деревне Ерденьево под Малоярославцем в Калужской области. Позже он с теплотой вспоминал те годы: «Детство у меня было хорошее! Я до пятого класса жил с бабушкой в деревне Ерденьево под Малоярославцем. И был абсолютно счастлив».

В школе Иван учился не особенно хорошо, особенно отставал по русскому языку. Отец, военный врач, применил крайние меры: заставил сына съесть пару страниц учебника русского языка. После этого, по словам самого Охлобыстина, успеваемость резко пошла в гору.

«Мой папа жил в постоянных разъездах и за все время лишь однажды принял участие в моем воспитании. Мама — а она все выражает бурно, сицилийская женщина такая — долго вдалбливала ему в мозг, что у меня плохие оценки по русскому языку», — вспоминал Охлобыстин.

В школу он ходил за три километра от дома: весной и осенью — пешком, зимой детей возили на «пазике».

«Когда стояли теплые деньки, домой возвращался через поля. У меня до сих пор осталось детское воспоминание: стоят высоковольтные линии, провода, а на них — тучи ворон. Я тогда о чем-то фантазировал. И я, каким являюсь сегодня, сложился именно в те времена», — признавался актер.

«Боже! Я породил чудовище!» — как Охлобыстин стал актером

www.globallookpress.com/Russian Look

В 13 лет Охлобыстин случайно попал на съемочную площадку: «Когда я учился в 5 классе, мы поехали с друзьями на ВДНХ. Там как раз рядом здание Киностудии им. М. Горького. Я покупаю мороженое, и ко мне подходит невысокая светленькая женщина и говорит: «Мальчик, ты хочешь сниматься в кино?».

Так он сыграл пионера-хулигана в фильме «Обещаю быть». Однако настоящий поворот случился позже — после просмотра «Обыкновенного чуда» с Олегом Янковским. Уж сильно его впечатлил монолог актера, после чего он точно определилися, кем хочет стать.

Позже они встретились на съемках «Царя», и Охлобыстин рассказал актеру о влиянии его роли.

«Он вздохнул и изрек: «Боже! Я породил чудовище!» — вспоминал Иван.

В 1984 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Тигран Кеосаян и Роман Качанов. Уже после первого курса Охлобыстина призвали в армию, где он два года служил в ракетных войсках.

«У нас в роду все мужики служили в армии. И отец, и дед», — объяснял он позже.

Впервые Охлобыстин серьезно заявил о себе как актер в 1991 году, сыграв в картине Никиты Тягунова «Нога» — эта работа принесла ему награду кинофестиваля «Молодость-91». Снимался он под псевдонимом Иван Чужой.

Тогда же он начал пробовать силы в драматургии: написанные им сценарии к лентам «Урод» и «Арбитр» были высоко оценены критиками. Еще одной важной вехой в его сценарной биографии стала работа над комедией «ДМБ», созданной в соавторстве с Романом Качановым*. Сценарий был написан за неделю и занял всего 40 страниц текста. При этом финансово дела шли неважно.

«Я долги отдал, когда мне было 43 года, потому что я попал на „Интерны“, мне начали платить регулярно, а так мы хрен с солью доедали», — признавался он.

Доктор Быков: как «Интерны» изменили жизнь Охлобыстина

Кадр из сериала «Интерны», 2010–2016 г.

Настоящая популярность пришла к Охлобыстину в 2010 году с сериалом «Интерны», где он сыграл циничного и харизматичного заведующего отделением доктора Быкова. Фраза «Ну-ка, мать, плесни борща лауреату!» стала мемом.

Сам актер признавался: «Доктора Быкова нельзя было раскрыть, не поместив его в химически активную среду интернов». А еще он рассказывал, что «срисовал» образ Быкова со своего отца.

Образ доктора Быкова, по словам Охлобыстина, помог церкви: «Посредством доктора Быкова в церковь пришло большее количество людей, нежели посредством священника Охлобыстина».

Служение Богу

www.globallookpress.com/Gennadii Usoev

К вере Иван и его супруга Оксана пришли не от хорошей жизни. В лихие 1990-е они вели настолько бурный образ жизни, что, по собственному признанию актера, думали, что умрут.

«Мы с моей супругой вели очень бурный образ жизни, и мы думали, что умрем. И чтобы не умереть, мы понимали: надо прибиться к какому-нибудь кораблю. Слава Богу…», — пояснял сам Охлобыстин.

Этим «корабликом» стал духовный отец Владимир Волгин. В 2001 году архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) рукоположил Охлобыстина в сан священника. Сам актер, впоследствии ставший отцом Иоанном, признавался, что на тот момент толком не знал ни одной молитвы, кроме «Отче наш».

До 2005 года он служил в московском храме святителя Николая в Заяицком. Даже став священником, Охлобыстин не перестал сниматься в кино, носил светскую одежду, имел татуировки — и прекрасно осознавал свое несоответствие «общепринятому нормативу внешнего образа священнослужителя».

Переломным моментом стала роль шута Вассиана в фильме «Царь» (2009). Критика в социальных сетях захлестнула актера — его деятельность, по его собственным словам, наносила церкви «явственный имиджевый урон». Охлобыстин опасался, что из-за всей этой шумихи его могут лишить сана.

«Развились социальные сети, и было много критики. <…> В какой-то момент меня могли лишить сана. Для меня это было бы очень плохо», — признавался он.

В 2010 году Охлобыстин временно отстранился от служения по собственному желанию. Но он всегда подчеркивал: «В каком бы статусе я ни находился в Церкви, я всегда буду работать на нее, для нее — верно, преданно, фанатично. Я хоть как-то перед Богом оправдываюсь».

Иван Охлобыстин — интересная личность. Он крестный отец более 50 человек. Для него это не просто формальность, а особая миссия. Он считает себя духовным наставником, который помогает своим крестникам в жизни и заботится об их духовном росте.

«Идеал!» — единственная любовь Ивана Охлобыстина

В отличие от многих публичных персон, Иван Охлобыстин никогда не скрывал, что его главная роль в жизни — не актерская и не режиссерская, а семейная.

«Для меня семья была и остается главной ценностью», — не устает повторять он.

С 1995 года Иван окольцован с коллегой Оксаной Арбузовой. По его воспоминаниям, они с женой встретились по велению судьбы.

«Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье…», - воспоминал он в одном из интервью.

Для него эта встреча стала настоящим подарком судьбы. Супруга Охлобыстина, известная по роли в фильме «Авария — дочь мента», ради семьи добровольно ушла из кино.

Иван безмерно ценит этот ее поступок и в интервью часто говорит о ней с теплотой и уважением, считая ее «реализованным идеалом» женщины и матери.

«Девочка пошла в кино, стала звездой, умудрилась не умереть, не попасть в трясину… Вышла замуж, родила много детей. Идеал!» — восхвалял супругу Охлобыстин.

В браке у пары родились шестеро детей: Анфиса (1996), Евдокия (1997), Варвара (1999), Василий (2001), Иоанна (2002) и Савва (2006). Старшие дочери уже вышли замуж и стали мамами.

Иван с юмором признается, что ни он, ни его дети никогда не были избалованы. Он рассказывал, что его дети до последнего отправляли Деду Морозу письма, но были скромны в желаниях и старались не просить дорогих подарков.

Особое место в сердце Охлобыстина занимают его трое внуков: Антоний (2022, сын Анфисы), Ева (2023, дочь Евдокии) и Ной (2025, второй сын Евдокии). Общение с ними он называет «как наркотик».

«Мне говорили, что вот появятся внуки, и ты их будешь любить больше, чем детей… Это оказалось правдой», — отмечал актер.

Несмотря на свой брутальный имидж, Охлобыстин признается, что абсолютно бессилен перед женщинами в своей семье.

«Я страдающий, я подчиненное существо. Я бессилен перед внучкой. Мной всегда крутили бабы», — говорит он.

Особенно это касается его внучки Евы, которая, по его словам, уже стала главным «командиром» в семье. Охлобыстин не скрывает, что содержать такую большую семью непросто.

По словам артиста, много лет назад дети сами записали ему на телефон рингтон: «Папулечка, любименький, пора косить бабло».

Как Охлобыстин отметит 60-летие

РИА Новости/Илья Питалев

На свой юбилей Охлобыстин не планирует ничего грандиозного.

«Я не люблю дни рождения, не понимаю, что праздновать: что на год осталось меньше жить?» — говорит он.

Охлобыстин поделился, что соберет человек 30-50, которые с ним все эти десятилетия.

«Они очень разные: кто-то мент, кто-то — бывший жулик. Духовенства много. Есть люди из музыкальной среды», — уверяет он.

Подарки он не заказывает, потому что чувствует себя неловко при вручении презента. Мол, рад актер будет любому подарку.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ