Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt

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В какие дни стоит доставать снасти, а в какие нет?

Июль — месяц, когда даже бывалые рыбаки задумываются: стоит ли тащить снасти на берег или лучше остаться в теньке с холодным напитком? Вода прогревается до предела, а жара превращает привычную рыбалку в испытание на прочность.

Рыба уходит на глубину, прячется в корягах, перестает реагировать на привычные приманки. Однако календарь рыбака, основанный на данных о фазах Луны, атмосферном давлении и температурных трендах, позволяет рассчитать вероятностные периоды активности подводных жителей.

Что такое календарь рыбака

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: www.globallookpress.com/Alexandr Knyazev

По сути, календарь рыбака — это систематизированный свод многолетних наблюдений за поведением рыбы, привязанный к природным циклам — смене сезонов, фазам Луны, перепадам давления, температуре воды и времени суток.

Рыба, как и любое живое существо, подчиняется ритмам окружающей среды, и календарь помогает предсказать, когда она активна, а когда впадает в «спячку».

Кроме того, календарь подсказывает, какие виды рыб в данный период лучше клюют, на какие снасти и приманки стоит делать ставку, а также где их искать — у поверхности, на глубине или у дна.

Однако важно понимать: любой календарь — это лишь вероятностный прогноз, усредненный по множеству водоемов. На конкретной реке или пруду местные условия, антропогенная нагрузка и даже поведение конкурентов могут скорректировать картину до неузнаваемости.

Поэтому грамотный рыболов относится к календарю как к компасу, а не как к жесткому расписанию: он дает направление, но не гарантирует трофея.

Зачем нужен календарь рыбака

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Во-первых, календарь рыбака тут сэкономит время и силы. В июле, когда дневная жара делает рыбалку малопродуктивной, знать заранее, в какие дни рыба активна, а в какие — нет, значит не тратить выходной впустую.

Во-вторых, календарь помогает понять, на что и где ловить. Разные фазы Луны и погодные условия меняют поведение разных видов рыб по-своему. В один день хищник выходит на охоту, в другой — прячется в глубине, а мирная рыба может быть активна на рассвете и совершенно безразлична к наживке в полдень.

Календарь подсказывает, когда стоит сделать ставку на карпа и карася, а когда — на щуку или судака, и какие снасти лучше взять с собой.

В-третьих, он дисциплинирует. Рыболовный календарь — это не просто список «хороших» и «плохих» дней. Это напоминание о том, что успех на воде зависит от множества факторов: фазы Луны, атмосферного давления, температуры воды, времени суток.

Игнорировать их — значит полагаться исключительно на удачу. Учитывать — значит повышать свои шансы, даже когда природа, казалось бы, против тебя.

Как Луна и погода определяют клев

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: www.globallookpress.com/Herbert Kehrer

Прогнозы клева на июль 2026 года строятся на двух ключевых факторах: фазах Луны и погодных условиях.

Первые две недели месяца проходят под влиянием убывающей Луны (с 1 по 13 июля). Это время, когда, по наблюдениям, мирная рыба — лещ, карась, плотва — становится активнее и лучше берет наживку. Однако этот период неоднороден: внутри него есть как очень удачные дни, так и периоды затишья.

14 июля наступает новолуние (в 12:45 по московскому времени). В рыболовной среде этот день традиционно считается одним из наименее благоприятных для активного клева. Рыба в это время мало перемещается и плохо реагирует на приманки.

С 15 по 28 июля продлится фаза растущей Луны. Именно на этот период приходится большинство дней с отличным и хорошим клевом. Хищники — щука, судак, окунь — выходят на охоту, а мирная рыба активно питается. Середина растущей Луны, с 17 по 22 июля, по единодушному мнению всех источников, — золотое время для рыбалки в этом месяце.

29 июля наступит полнолуние (в 17:37 по московскому времени). В полнолуние поведение рыбы меняется: хищники часто активизируются, используя свет Луны для охоты, а мирная рыба, наоборот, становится осторожной и прячется в укрытия. После этого, с 30 июля, Луна снова переходит в фазу убывания.

Однако даже самый точный лунный календарь не гарантирует успеха без учета погоды. В июле главный враг рыболова — жара. Если температура воды поднимается выше 22-24 градусов Цельсия, клев резко ухудшается.

Лучшее время для выезда — раннее утро, с 4:00 до 9:00, и вечерняя заря, с 18:00 до сумерек. Днем, в самый зной, рыба уходит на глубину, и клев практически полностью затихает. Пасмурные и дождливые дни также могут стать удачным исключением из правил.

Благоприятные дни: когда рыба будет клевать

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Большинство авторитетных источников сходятся во мнении, что лучшими днями для рыбалки в июле 2026 года являются:

3–4 июля

17–22 июля

В эти дни прогнозируется пик активности рыбы. Она активно питается, лучше реагирует на различные виды наживок и чаще выходит на кормление. Даже начинающий рыболов в такой день имеет высокие шансы на хороший улов.

Хороший, стабильный клев ожидается также в следующие даты:

5–7 июля

16 июля

23–24 июля

В эти дни успех будет зависеть от правильно выбранного места, времени суток и приманки, но в целом рыба остается активной.

Неблагоприятные дни: когда рыба не будет клевать

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Периоды, когда клев ослабевает или становится непредсказуемым, также четко обозначены в календарях.

Слабый клев прогнозируется на:

2 июля

8–11 июля

25–26 июля

31 июля

В эти дни активность рыбы снижается, и улов может быть нестабильным. Рыболовам советуют использовать более чувствительные снасти и экспериментировать с наживками.

Наименее благоприятные дни, когда клев минимален или практически отсутствует:

1 июля

12–15 июля (включая Новолуние 14 июля)

27–30 июля (включая Полнолуние 29 июля)

В эти периоды рыба ведет себя крайне осторожно, держится в глубоких слоях воды и почти не реагирует на приманки. Это время многие рыболовы посвящают подготовке снастей или отдыху.

На что и где ловить рыбу в июле

Лунный календарь рыбака: лучшие и худшие дни для клева. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В разгар лета тактика ловли требует корректировки. Рыба покидает перегретое мелководье и перемещается в более глубокие места, затененные участки или заросли водной растительности.

Что касается наживки, в июле хороши как животные, так и растительные приманки. Рыбаки успешно используют:

Червя, опарыша, личинок насекомых.

Кукурузу, перловку, тесто, мастырку, хлеб.

Сезонную наживку — кузнечиков, которые в этот период являются естественным кормом для многих видов рыб.

Мирная рыба — карась и карп — становится особенно привередливой. Их следует привлекать мелкофракционной подкормкой с ароматами клубники, сливы или аниса. В качестве наживки для них лучше предлагать сладкую кукурузу, распаренный горох или легкие бойлы.

Активность разных видов в июле распределяется так: