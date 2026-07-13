Срезали гниль с яблока и съели? Врач рассказал о риске кишечной инфекции

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ariane Lohmar

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Червяк в яблоке пугает многих, но главная угроза скрывается совсем в другом. Когда уже не стоит употреблять фрукт?

Красивое румяное яблоко с червоточиной вызывает у многих один и тот же вопрос: что опаснее — случайно проглотить личинку или съесть плод, который уже начал портиться? Одни без раздумий выбрасывают такой фрукт, другие просто вырезают поврежденный участок и продолжают есть.

Где заканчивается безобидная «деревенская натуральность» и начинается реальная угроза для здоровья? Может ли червяк из яблока навредить человеку? Почему гниль нельзя просто срезать и какие фрукты лучше сразу отправлять в мусорное ведро, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Виктор Кугрышев.

Гастрономический конфуз

www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

Первое, что приходит в голову при виде червивого яблока, — а не заведутся ли в животе непрошеные гости? Многие помнят детские страшилки о том, что проглоченный червяк может выжить в желудке и начать там «жить своей жизнью». На самом деле это не более чем миф. Эксперт спешит успокоить: паниковать не стоит, и последствия после съеденного червивого яблока минимальны.

«Если человек съел яблоко с червяком, это неприятно, но не опасно. Речь идет не о паразитах, которые могут выжить в организме человека. Это личинка насекомого, и при попадании в желудочно-кишечный тракт она погибает», — поясняет он.

Действительно, «червяк» в яблоке — это чаще всего личинка яблонной плодожорки. Эти вредители способны нанести серьезный урон урожаю, уничтожая до 90% плодов, но для человека они абсолютно безопасны. Желудочный сок — это агрессивная среда с высокой кислотностью, которая без труда переваривает хитиновый покров насекомого.

Что касается яиц гельминтов — глистов, которые могут жить в организме человека, — то они крайне редко встречаются в яблоках. Обычно они водятся в мясе и рыбе.

Максимум, что грозит человеку, случайно проглотившему червяка вместе с яблоком, — это легкий дискомфорт или психологическая реакция, вызванная осознанием съеденного. Инфекционные осложнения от самой личинки, по словам врача, бывают крайне редко, поэтому съеденный «червяк» — это скорее гастрономический конфуз, чем повод для беспокойства или обращения к врачу.

Червивое яблоко — не значит безопасное

Alamy/legion-media

Однако сам «житель» яблока — далеко не главная опасность. Проблема в том, что поврежденная кожура — это открытые ворота для инфекции. Там, где червяк прогрыз ход, в мякоть попадают споры плесени, бактерии и другие микроорганизмы, которые начинают активно размножаться. Именно они, а не личинка, представляют реальную угрозу для здоровья.

«Если фрукт уже начинает портиться, то здесь риск развития как пищевой токсикоинфекции, так и различных инфекций. Наиболее часто это может быть кишечная инфекция, которая вызывается кишечной палочкой, сальмонеллами», — предупреждает гастроэнтеролог.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в июне 2026 года, заболевания, передающиеся через испорченные продукты питания, ежегодно поражают около 866 миллионов человек по всему миру.

Испорченные фрукты — один из источников таких инфекций. Особенно опасна плесень, которая активно развивается на поврежденных плодах.

«Наиболее часто встречается плесень. Они могут вырабатывать различные микотоксины», — отмечает специалист.

Самый известный из них — патулин, который часто встречается именно в гниющих яблоках и продуктах из них. Патулин — это миотоксин, который продуцируют некоторые виды плесневых грибов, в частности Penicillium expansum. Он может вызывать желудочно-кишечные расстройства и рвоту.

Российский институт потребительских испытаний заявляет, что он может стать причиной острого пищевого отравления, раздражающе влияет на желудок, может вызвать тошноту, рвоту, токсичен для печени.

При хроническом поступлении небольших доз работает как антибиотик широкого спектра действия: подавляет иммунитет, способствует аллергическим реакциям, негативно влияет на кишечный микробиом.

Достаточно ли просто срезать гниль с яблока

www.globallookpress.com/Arne Dedert

Многие уверены, что достаточно вырезать темный участок, и яблоко станет безопасным. Это распространенное, но опасное заблуждение. Гастроэнтеролог советует ориентироваться на органолептические свойства — цвет, запах, вкус. Если есть хоть малейшие сомнения, от фрукта лучше отказаться.

Этот совет подтверждают научные данные. Исследования, опубликованные в журнале Food Additives & Contaminants, показывают, что патулин не остается локализованным только в месте гниения. Он диффундирует, то есть проникает в здоровые ткани вокруг поврежденного участка. Простое срезание видимой гнили не гарантирует удаления токсина.

«Если у вас есть какие-либо сомнения, то наиболее целесообразно все-таки воздержаться от этого фрукта», — резюмирует Кугрышев.

Особенно опасно использовать такие яблоки для приготовления соков, пюре или компотов, так как термическая обработка, вопреки распространенному мнению, не разрушает патулин. Он устойчив к нагреванию, и его концентрация в готовом продукте остается высокой.

Что делать, если вы съели испорченный фрукт

www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Если вы все же случайно съели кусочек яблока с гнильцой, не стоит сразу впадать в панику. В большинстве случаев организм справится самостоятельно. Однако важно знать симптомы пищевого отравления, чтобы вовремя обратиться за помощью.

К первым признакам относятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Обычно они проявляются через несколько часов после употребления испорченного продукта.

В таких случаях рекомендуется пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и принять сорбенты. Если симптомы не проходят в течение суток или усиливаются, особенно у детей, пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Доверяйте своим чувствам. Если яблоко изменило цвет, запах или вкус, не рискуйте. Здоровье дороже, и лучше выбросить один фрукт, чем потом лечить последствия отравления.

Помните, что червивое яблоко может быть безопасным только в том случае, если оно было только что сорвано с вашего собственного дерева, и вы точно знаете его «историю» и видите, что повреждение минимально и не сопровождается гнилью. В остальных случаях лучше выбрать другой плод — ровный, упругий, без темных пятен и червоточин.

Если вы покупаете яблоки в магазине или на рынке, внимательно осматривайте их перед покупкой и перед едой. Лучше перестраховаться, чем рисковать своим здоровьем.