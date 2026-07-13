Как не испортить осанку первокласснику: эти 5 ошибок могут навредить спине ребенка

Фото: 5-tv.ru

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Как родителям подготовить ребенка к школе и сохранить его позвоночник здоровым?

Тяжелый рюкзак, неправильная поза за столом, долгое сидение без движения могут испортить осанку, когда она еще даже толком не сформировалась.

Если не позаботиться о правильной организации пространства и выборе рюкзака, уже через пару лет можно заметить, что ребенок сутулится или жалуется на боль в спине. Как защитить осанку первоклассника и предотвратить проблемы с позвоночником, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила педиатр Юлия Бережанская.

Как выбрать правильный школьный рюкзак ребенку в 1 класс

Как не испортить осанку первокласснику, как выбрать школьный рюкзак для ребенка и избежать проблем со спиной. Фото: www.globallookpress.com/Paul Zinken

Неправильно подобранный ранец может спровоцировать нарушение осанки, боли в спине и головные боли уже в начальной школе. И здесь важно учесть несколько ключевых параметров.

«Носить на двух лямках обязательно, чтобы не было перекоса справа и слева. У рюкзака должна быть жесткая спинка для того, чтобы не было провисаний. Было максимально равномерное распределение нагрузки по спине», — рассказала Бережанская.

Когда ребенок носит ранец на одном плече, нагрузка распределяется неравномерно, позвоночник искривляется, а мышцы спины перенапрягаются. Жесткая спинка удерживает позвоночник в правильном положении и не позволяет книгам давить на спину.

Рюкзак должен соответствовать росту и весу ребенка. Для первоклассников это особенно важно, потому что дети в этом возрасте могут сильно отличаться друг от друга по физическим параметрам.

Как понять, что рюкзак маловат или велик? Верхняя часть ранца не должна задираться выше плеч, а нижняя — опускаться ниже поясницы. Лямки должны регулироваться так, чтобы ранец плотно прилегал к спине. Это помогает равномерно распределить нагрузку на позвоночник и не дает рюкзаку болтаться при ходьбе.

Как контролировать вес школьного рюкзака у первоклассника и что туда класть

Как не испортить осанку первокласснику, как выбрать школьный рюкзак для ребенка и избежать проблем со спиной. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Только взрослый может проследить, чтобы в ранце не оказалось лишнего.

«Сбор и разбор рюкзака контролируем вместе с ребенком, чтобы не было лишних вещей, чтобы не утяжелять процесс. Перенос разных учебников. То есть вместе собираем, вместе разбираем, контролируем нужные вещи. Максимально облегчаем», — рекомендует педиатр.

Что обычно перегружает рюкзак? Игрушки, тяжелые пеналы с десятками ручек, лишние тетрадки, которые ребенок берет на всякий случай.

Также стоит обратить внимание на вес самих учебников — иногда они сильно различаются. В идеале родителям стоит проверять расписание и помогать ребенку брать только те книги, которые нужны на конкретный день.

По санитарным нормам вес рюкзака первоклассника вместе со всем содержимым не должен превышать 10–15 процентов от веса самого ребенка. То есть если ребенок весит 20 килограммов, рюкзак должен быть не тяжелее 2–3 килограммов.

Как организовать домашнее рабочее место первоклассника

Как не испортить осанку первокласснику, как выбрать школьный рюкзак для ребенка и избежать проблем со спиной. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Bernd Leitner

За партой ребенок проводит несколько часов, но гораздо больше времени — за домашним столом. Именно здесь формируются вредные привычки: горбиться, класть голову на руку, вытягивать ноги.

«Контролируем положение во время сидения уже дома и смотрим, чтобы стол и стул подходили под рост и под возраст», — предупреждает Бережанская.

Стул должен быть такой высоты, чтобы ноги ребенка стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Если ноги висят — нагрузка на позвоночник увеличивается. Стол — такой, чтобы локти ребенка лежали на его поверхности, а плечи были расслаблены.

«В идеале, если есть фитбол, вместо стула использовать фитбол. Таким образом нагрузка распределяется равномерно на позвоночник, и нет кривой спины, наклона вниз. Такой лайфхак, как можно использовать вещи, которые для этого не приспособлены, в целях сохранения здоровья и осанки», — делится педиатр.

Когда ребенок сидит на шаре, он невольно держит спину прямо, потому что иначе теряет равновесие. Постоянная легкая работа мышц глубоких мышц живота и спины помогает формировать правильную осанку и убирает привычку горбиться.

При этом фитбол не должен быть слишком большим или маленьким — ноги ребенка должны твердо стоять на полу, а угол в коленях и тазобедренных суставах составлять примерно 90 градусов.

Что важнее всего при профилактике сколиоза у ребенка в 1 классе

Как не испортить осанку первокласснику, как выбрать школьный рюкзак для ребенка и избежать проблем со спиной. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Przemek Klos

Именно физическая активность помогает держать мышцы спины в тонусе и формировать правильный мышечный корсет.

«В школе сидим, потом пошли, куда-то прогулялись. Даже пешие прогулки помогают выровнять мышечный баланс. Какие-то спортивные секции», — советует Бережанская.

Но с дополнительными нагрузками в первом классе нужно быть осторожными. Первое полугодие — это время адаптации. Организм ребенка только привыкает к школе, нагрузкам и новому расписанию. Дополнительная тренировка может стать стрессом.

«Можно во втором полугодии добавить какую-то физическую активность, если мы говорим про спортивные секции», — предупреждает специалист.

Для начала достаточно обычных прогулок на свежем воздухе. Они помогают не только мышечному балансу, но и общей выносливости. Даже 30–40 минут пешей ходьбы в день — уже большая помощь для спины.

Когда ребенок привыкнет к школе, можно подумать о легких видах спорта: плавание, танцы, гимнастика. Они отлично формируют осанку и не дают сильной нагрузки на позвоночник.

«Любая физическая активность нам нужна, и она поможет», — резюмирует педиатр.