Носом в тетрадь под яркой лампой: три врага зрения первоклассника

Фото, видео: © РИА Новости/Елизавета Азарова

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Первый класс — серьезное испытание для глаз ребенка, поскольку чтение, письмо и гаджеты увеличивают нагрузку. Офтальмолог рассказала, как сохранить зрение и вовремя заметить тревожные симптомы.

Новая парта, новые тетрадки, новые нагрузки — с поступлением в 1 класс глаза ребенка начинают работать с удвоенной силой. Родители покупают дорогие лампы и следят за осанкой, но о главных правилах гигиены зрения часто забывают.

Как организовать рабочее место, сколько времени можно сидеть за гаджетами и на какие симптомы обращать внимание до того, как станет поздно, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала офтальмолог Ирина Федорова.

Правила организации рабочего места для первоклассника

Как подготовить будущего первоклассника к школе: Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

Принципы организации стола первоклашки остаются теми же, что работали еще во времена бабушек и дедушек.

«Должен быть свет, если ставить лампу настольную, то слева. Правильное кресло — в зависимости от возраста. Следить за тем, чтобы он не писал, не читал носом. Ну как это мы говорили в нашем детстве», — рассказала Федорова.

Свет должен падать на рабочую поверхность, не создавая тени от руки, которая держит ручку. Если лампа стоит справа, тень будет падать на текст, и ребенку придется напрягать глаза, чтобы разобрать написанное.

Важен и сам свет. Он не должен быть ослепительным, как в операционной. Слишком яркая лампа создает блики на тетради, от которых глаза устают быстрее.

«Если свет включен общий и он не очень яркий, не делает такой свет, как в операционной, плюс лампа, которая будет освещать конкретно его стол рабочий, то это вполне может быть», — пояснила офтальмолог.

Что касается мебели, то высота стула и стола должна соответствовать росту ребенка. Ноги должны стоять на полу, спина — опираться на спинку стула, а расстояние от глаз до тетради или книги — не менее 30–35 сантиметров.

Гаджеты и зрение первоклассника

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: зрение. Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

Экранное время должно быть ограничено, и здесь стоит ориентироваться на школьные стандарты.

«По классике считалось, так же и перемены были рассчитаны. Это все рассчитывали врачи в свое время: заниматься он может 45 минут, потом должен быть перерыв, где-то 10 минут, как в школе. Поэтому сейчас это все остается так же. Маленький ребенок — не более 45 минут, потом перерыв. Причем во время этого перерыва лучше, чтобы он встал, походил, посмотрел в окно», — рекомендует Федорова.

После 45-минутного урока мышцы, отвечающие за фокусировку, устают, и начинает развиваться так называемый спазм аккомодации — состояние, которое многие врачи называют ложной близорукостью. Если не давать глазам отдыхать, спазм может перейти в настоящую близорукость.

Перерыв должен быть активным. Просто переключиться с тетради на телефон — не отдых, а смена вида нагрузки. Глазам нужно дать возможность расслабиться, и лучший способ для этого — посмотреть вдаль.

Также важно следить за тем, чтобы ребенок не читал и не писал, наклоняясь слишком низко к столу. Поза «носом в тетрадь» — одна из главных причин быстрой утомляемости глаз и развития близорукости.

Первые признаки ухудшения зрения в 1 классе

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: зрение. Фото: www.globallookpress.com/Elmar Herz

Самая большая проблема детской близорукости в том, что ребенок часто не осознает, что видит плохо. Он не знает, что можно видеть иначе, и привыкает к своей картинке мира. Поэтому жаловаться на зрение первоклассник не будет. А родители могут долго не замечать проблему, списывая все на усталость или капризы.

«Если у детей начинает развиваться близорукость, то они видят хорошо вблизи и начинают плохо видеть вдали. Родители должны обращать внимание, что их ребенок видит вдали», — объясняет врач.

Проверить это можно в бытовых условиях. Например, во время прогулки спросить у ребенка, что написано на вывеске вдалеке, или попросить описать, что происходит на другом конце улицы. Если ребенок путается или не видит очевидных деталей — это повод для визита к врачу.

Также стоит обратить внимание на утомляемость. Если ребенок быстро устает при чтении, начинает тереть глаза, отказывается от рисования или жалуется на головную боль — все это может говорить о проблемах со зрением.

«В любом случае ребенка надо проверить перед школой. Обязательно», — резюмирует Федорова.

Если начать коррекцию вовремя, подобрав очки или линзы, можно остановить падение зрения. Если же игнорировать проблему, близорукость будет прогрессировать, а ребенок — испытывать трудности в учебе. Ему станет сложнее видеть написанное на доске, он начнет отставать, появится неуверенность в себе.