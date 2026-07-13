Сколько нужно спать первоклашке и что положить в перекус: советы педиатра перед 1 сентября

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Начало учебы — серьезная нагрузка для детского организма. Чтобы адаптация прошла легче, важно заранее подготовить режим и привычки будущего школьника.

Завтраки и школьная форма у первоклашек могут быть одинаковыми, но вот высыпаться в самом начале своего школьного пути они будут по-разному. А ведь недосып и профилактика болезней в этот период нуждаются в не меньшем внимании, чем новые тетрадки.

Поэтому в преддверии 1 сентября педиатр Юлия Бережанская эксклюзивно объяснила 5-tv.ru, сколько должен спать будущий школьник, чем его кормить и как снизить риск бесконечных больничных.

Подготовка ребенка в 1 класс: когда начинать менять режим дня будущему школьнику

Как подготовить будущего первоклассника к школе: как наладить сон, питание и иммунитет ребенка перед 1 сентября. Фото: www.globallookpress.com/Ingo Kuzia

Многие родители уверены: за лето можно легко перестроить режим ребенка, приучить его рано вставать и вовремя ложиться, но это заблуждение. Организм дошкольника привыкает к определенному ритму жизни, и резкие изменения оборачиваются стрессом и снижением иммунитета.

«Конечно, и за лето три месяца можно, но вообще это надо было за предыдущий год подготовиться, приучить ребенка к режиму. Потому что дневной сон как бы сейчас уходит. Днем они спать не смогут, скорее всего», — объяснила Бережанская.

Организм оказывается в состоянии стресса. Особенно тяжело приходится детям, которые не ходили в детский сад и были свободны от жесткого расписания.

«Дети разные, психика разная у детей», — подчеркнула педиатр.

Чтобы избежать проблем, нужно начинать подготовку как минимум за несколько месяцев до 1 сентября. Постепенно сдвигать время укладывания и пробуждения, чтобы к началу учебного года организм ребенка уже привык к новому графику.

Подготовка ребенка в 1 класс: сколько должен спать школьник

Как подготовить будущего первоклассника к школе: как наладить сон, питание и иммунитет ребенка перед 1 сентября. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anna Lurye

Норма сна для детей 6–7 лет составляет не менее 10 часов. Это время, за которое организм успевает восстановиться после дневных нагрузок, укрепить иммунитет и подготовиться к следующему дню. Если ребенок спит меньше, это сказывается на его внимании, памяти и способности усваивать новый материал.

Чтобы уложить ребенка в 9–10 часов вечера, нужно создать ритуал отхода ко сну: исключить активные игры и гаджеты за час-два до сна, проветрить комнату и почитать книжку. Это поможет малышу быстрее расслабиться и уснуть.

Будить первоклассника следует примерно в 6:30–7:00 утра, чтобы у него было время спокойно позавтракать и собраться в школу без спешки.

Как организовать питание первоклассника

Как подготовить будущего первоклассника к школе: как наладить сон, питание и иммунитет ребенка перед 1 сентября. Фото: www.globallokpress.com/Uwe Anspach

Правильное питание — основа здоровья и успешной учебы. Многие дают ребенку с собой фастфуд, бутерброды с колбасой или сладкие йогурты, думая, что так он будет сыт и доволен. На самом деле такая еда приводит к быстрому насыщению, но не дает организму нужных веществ.

«С собой лучше фрукты, яблочко, что-то такое давать. Мясо опасно давать — оно может быстро испортиться», — отметила педиатр.

Школьные завтраки — это сбалансированное питание, которое разрабатывается с учетом возрастных потребностей. Но если по каким-то причинам ребенок не может есть в столовой, родителям стоит давать ему легкий перекус: йогурт, цельнозерновые хлебцы с сыром. Колбасы, сосиски и копчености под строгим запретом — в них много соли, жиров и консервантов.

После школы ребенка должен ждать полноценный обед. И здесь важно, чтобы в меню обязательно присутствовал белок.

«Это должно быть натуральное: либо рыба, либо мясо. Можно индейку, можно говядину, курицу. Котлетки делать надо с натуральным мясом, чтобы усвоение было», — рекомендует Бережанская.

Рыба также содержит омега-3 жирные кислоты, которые стимулируют работу мозга. Если ребенок не любит рыбу, можно готовить котлеты или запекать филе с овощами. Также в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты — они дают витамины и клетчатку, которая помогает пищеварению.

Как укрепить иммунитет ребенка перед школой

Как подготовить будущего первоклассника к школе: как наладить сон, питание и иммунитет ребенка перед 1 сентября. Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

В первые месяцы учебы дети особенно часто болеют: организм привыкает к нагрузкам, а иммунитет еще не окреп.

«Режим и правильное питание: фрукты, овощи, белковая пища обязательно. Есть различные профилактические средства, например, эфирные масла. Можно использовать профилактически: подышать 5–10 минут или капельку на воротничок капнуть, чтобы убивались вирусы», — рассказала врач.

Масло чайного дерева, эвкалипта или лаванды убивает бактерии и вирусы. Но важно учитывать, что у ребенка может быть аллергия, поэтому перед использованием стоит проконсультироваться с педиатром.

«У нас поголовно дефицит витамина D. Надо стараться, чтобы дети хотя бы летом на солнышке чаще бывали», — предупредила Бережанская.

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета. Осенью и зимой его становится меньше, поэтому детям часто назначают профилактический прием. Дозировка подбирается индивидуально, и заниматься самодеятельностью здесь не стоит — избыток витамина так же опасен, как и недостаток.

Также важен витамин C. Он укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с вирусами и ускоряет выздоровление при болезни. А вот с поливитаминными комплексами нужно быть осторожными: у ребенка может быть непереносимость некоторых компонентов.

Летний период — лучшее время для подготовки организма к школе. Солнце, свежий воздух и активные игры на улице укрепляют иммунитет и помогают набраться сил перед учебным годом. Родителям стоит поощрять длительные прогулки — важно, чтобы ребенок получал витамин D естественным путем.

Также в теплое время года хорошо начинать закаливание: обливания ног прохладной водой, контрастный душ, прогулки босиком по траве. Эти процедуры укрепляют сосуды и помогают организму быстрее адаптироваться к перепадам температур.