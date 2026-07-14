Собираете ребенка в 1 класс? Учитель объяснила, что нужно купить, а на что не стоит тратить деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Родители первоклассников теряются в изобилии канцтоваров и начинают скупать все. Но на деле и половина из этих вещей младшеклассникам не понадобится. Разбираем список необходимых предметов для учебы.

Собираете ребенка в 1 класс? Учитель объяснила, что пригодится школьнику, а на что не стоит тратить деньги

Если поговорить с педагогом начальной школы, окажется, что покупать в первый класс транспортир не надо, 24 цветных карандаша — тоже. А еще не надо заранее учить детей читать и считать. Как же тогда готовиться к 1 сентября?

Какие навыки реально важны для первоклассника, на чем родители напрасно зациклены и как собрать ребенка в школу без лишних трат нервов и денег, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала учитель начальных классов Елена Волкова.

Навык самообслуживания ребенка в 1 классе

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Интеллектуальные навыки — далеко не главное, что должно волновать взрослых.

«Самое важное для поступления в первый класс — это навыки самообслуживания. Самостоятельность под руководством учителя, умение слушать инструкцию, понимать ее и выполнять самостоятельно», — рассказала учитель начальных классов.

Если первоклашка может следить за своими вещами, аккуратно складывать портфель, переодеваться на физкультуру без помощи взрослого, он легко адаптируется в школе. А вот когда ребенок приходит в класс и не может самостоятельно переобуться, пока остальные уже готовы к уроку, он начинает нервничать, отвлекаться и терять концентрацию. Это уже прямой путь к проблемам с учебой.

«Это очень важно, чтобы ребенок на уроке не кричал: „Покажите, дайте мне ручку, поставьте мне ручку так, как вот нужно“. Чтобы ребенок мог спокойно брать и писать», — добавила Волкова.

Навык коммуникации ребенка в 1 классе

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Второй по важности навык, который должен быть сформирован к первому классу, — это умение слушать. И здесь у современных детей часто возникают сложности.

«Умение слушать собеседника — очень важный навык. Наши дети сейчас не дослушивают и начинают вступать в споры, что вызывает агрессию со стороны собеседника. Умение слушать одноклассника, умение слушать учителя. То есть в социуме все это», — пояснила педагог.

Ребенок должен уметь слушать инструкцию, не перебивая, дожидаться своей очереди ответить. Еще в первом классе пригодится навык формулировать мысль.

«Умение разговаривать, умение поставить вопрос и умение ответить на поставленный вопрос. Не односложный ответ „да“ или „нет“, а умение сформулировать мысль, довести ее до конца», — отметила педагог.

Терпение в 1 классе

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Часто родители путают терпение с усидчивостью, но это разные вещи. Ребенок может быть старательным, но не уметь доводить начатое до конца.

«Терпение, определенный навык терпения должен быть у ребенка сформирован. Просто есть настолько детки, не подготовленные в этом плане, которые сразу говорят: „А у меня не получилось“. И это будоражит весь класс», — предупредила Елена Волкова.

Напрасные ожидания от первоклассника

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Одна из главных бед современной системы образования — это не дети, а их родители. Взрослые слишком далеко заглядывают вперед и пытаются научить ребенка решать задачи на своем уровне, забывая о разнице в возрасте.

«Родители ожидают от первоклассников, что он сразу начнет отвечать так же, как дома. Дома бывают такие случаи: „Два плюс два — сколько будет?“ Тишина. И тут дедушка, папа, мама: „Ну ты что, не знаешь? Четыре“. И они считают, что это ответил ребенок», — привела пример педагог.

Однако в классе ребенок теряется. Именно поэтому родители часто удивляются, когда их чадо, дома отлично знающее все ответы, в школе молчит и стесняется.

«Родители ожидают от ребенка, что он приходит и сразу универсально становится отличником. Это напрасные ожидания», — резюмировала Волкова.

Главные ошибки родителей при подготовке ребенка к школе

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Для того чтобы показать своего первоклассника с лучшей стороны, мамы и папы начинают учить дошкольника читать и делают это неправильно. Потом в школе педагогу все равно придется переучивать такого малыша.

А ведь это не просто трата времени — это может отбить у ребенка всякое желание учиться. Обучение в первом классе построено по определенной методике, и опережение программы здесь не только не помогает, но и мешает.

Из благих побуждений заботливые родители покупают ребенку самые дорогие и красивые вещи, не задумываясь о том, насколько они функциональны. Яркие пеналы, ручки с фигурками, тетради с мультяшными героями — все это сильно отвлекает на уроке.

«Тетрадь — это деловая работа. Не игрушка. Если ребенок принес тетрадочку с медвежонком, а другой — просто зелененькую, которая не отвлекает, то тот, у кого медвежонок, весь урок развлекается. А другой приходит домой и развлекает уже родителей: „Хочу с медвежонком“. И бегают родители, ищут. А потом выясняется, что никакого медвежонка и не надо», — рассказала учитель.

Действительно нужные для ребенка в 1 классе канцтовары

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Собрать ребенка в первый класс можно недорого, если подойти к вопросу разумно. Главное — не покупать лишнего.

«Например, цветные карандаши: достаточно шести цветов в первом классе. Но родители покупают 24, а за четыре года они не исписываются. С ними дети играют, теряют, потому что они нигде не используются», — пояснила педагог.

На уроках используются в основном красный, синий и зеленый. А из цветных — оранжевый и желтый. Все остальное просто лежат в пенале.

Также нельзя обойтись без альбома, цветной бумаги, пластилина, досочки для него, клеенки для рисования.

«Родители покупают самую дорогую, лощеную бумагу. А ребенок ее не может приклеить. Глянцевая бумага не клеится у ребенка. Нужна простая матовая бумага. И не 36 листов, а 12 — вполне достаточно», — рассказала учитель начальной школы.

Вот, что еще должно быть в пенале:

Две синих шариковых ручки;

Одна зеленая ручка, если просит учитель;

Простой карандаш;

Линейка.

Бесполезные для первоклассника канцтовары

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Без чего можно обойтись? Без треугольников, транспортиров, циркулей — все это не используется в первом классе.

«Открывают первоклассники пеналы — там лежат ножницы, которые по технике безопасности не должны там лежать. Там уже циркули лежат, потому что такие пеналы продают. Но пенал пеналу рознь. Один пенал для первоклассника, а второй для пятиклассника», — пояснила педагог.

Также и с портфелями — не нужно гнаться за дорогими брендами. Главное — чтобы рюкзак был удобным, с жесткой спинкой и помещал в себя формат А4.

Полезные вещи для первоклассника

Как подготовить ребенка в 1 класс к школе: что нужно покупать первокласснику, а что нет — список канцелярии и школьных принадлежностей. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В первом классе дети путают портфели, теряют сменку, забывают в классе пиджаки. Спасти ситуацию поможет простая маркировка.

«Портфель обязательно подписывать. Есть дырочки, которые вместе с портфелем продаются, и прописывают. Для чего? Ребенок вышел на площадку, а из другого класса ребенок подошел с точно таким же портфелем, взял и пошел домой. Лучше всего указать телефон родителей, чтобы в случае чего можно было быстро найти владельца», — посоветовала Волкова.

Карандаши и ручки тоже должны быть подписаны. Сделать это можно просто — первой буквой фамилии. Если есть однофамильцы, дети придумывают значки или подписывают полное имя. Это поможет избежать споров и потерь.

Что касается одежды, то лучше сразу купить не одну, а хотя бы две сменки, потому что в первом классе дети часто пачкают форму.

«Обувь обязательно проверять, чтобы она не чертила, потому что полы в школах светлые. На черной подошве обувь прочерчивает. Также родители покупают обувь с открытыми пальцами. Это очень опасно, потому что ребенок может задеть пальцем за железные ножки стола и повредить ноготь. Бескаблучная обувь опасна для плоскостопия. Всегда говорю: каблучок, маленький каблучок. Обязательно закрытый нос, закрытая пяточка», — рассказала учитель начальных классов.

Для физкультуры нужны обычные кроссовки и темный спортивный костюм. Светлый костюм — это красиво, но непрактично. Первый раз на физкультуре ребенок упадет, и на коленке останется зеленое пятно от травы. И школа не виновата, и учитель, и ребенок — просто родители не продумали этот момент.