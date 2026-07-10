Без страха в первый класс: как психологически подготовить ребенка к школе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Откуда у первоклассников берется тревога перед 1 сентября и как родителям помочь им с ней справиться?

Чтение, счет и иностранный язык не помогут, если ребенок еще психологически не готов к школе.

Ведь бывает же, что семилетка, бойко решающая примеры, не может усидеть за партой. Или главный детсадовский драчун плачет и избегает одноклассников, когда пора заходить в класс.

По какому критерию оценить готовность к школе и почему дети боятся 1 сентября лишь из-за родителей? Обо всем этом 5-tv.ru рассказала детский психолог Наталья Панфилова.

Как понять, что ребенок психологически готов к 1 классу

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: психолог. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Переход из детского сада в школу — первый серьезный рубеж в жизни ребенка. Родителям кажется, что смягчить этот этап помогут интеллектуальные навыки: умение читать, считать, знание иностранного языка. Но этого недостаточно.

Основным показателем психологической готовности к школе считается способность ребенка удерживать произвольное внимание — то есть концентрироваться на задаче, которую ему предложили, а не на той, которую он выбрал сам.

«В школе урок длится 45 минут, и если ребенок не способен выдерживать такую нагрузку, это может серьезно помешать учебе и адаптации», — поясняет детский психолог.

Увлеченная игра в песок или лепка из пластилина — не показатели нужного типа внимания. Важна именно способность выполнять задание, даже если оно не вызывает особого интереса.

«Здесь родители, наверное, могут и сами это увидеть. И, если ребенок ходит в детский сад или в другие развивающие группы, поговорить там с преподавателями, воспитателями», — подсказала Панфилова.

Они могут дать более объективную картину того, как действительно долго ребенок способен сохранять концентрацию.

Как понизить тревогу у ребенка перед 1 сентября

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: психолог. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Тревога перед началом школы исходит не от самого ребенка, а от взрослых. Ребенок же испытывает любопытство: ему интересно, что ждет впереди, какие появятся друзья и чему там научат.

«Он, как правило, ловит эту тревогу у родителей. Очень часто родители сами транслируют эту жуть. Когда ребенку 25 раз говорят: „Если что-то пойдет не так, обращайся“, то он будто уже и готов к тому, что что-то пойдет не так», — отмечает Панфилова.

Вместо уймы предупреждений и драматичных формулировок взрослым стоит сосредоточиться на позитивном, а поддержка должна звучать спокойно и уверенно.

Что не стоит говорить будущему первокласснику

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: психолог. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Некоторые фразы, произносимые с самыми добрыми намерениями, могут усиливать страх перед школой.

Вот чек-лист опасных формулировок:

«Твоя детская жизнь заканчивается»;

«Теперь надо быть серьезнее»;

«Если что-то не получится, будет плохо».

Подобные слова создают у ребенка ощущение, что впереди — не обычный жизненный этап, а потеря чего-то важного. В результате ребенок начинает ожидать трудностей и заранее настраивается на негатив.

Вместо них лучше говорить о школе как о новом приключении, полном открытий и возможностей.

Как вести себя, если ребенок не хочет идти в школу

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: психолог. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нежелание идти в школу просто так не возникает.

«Если ребенок начинает кукситься, например, за полгода до начала школы, надо развеивать это напряжение», — считает психолог.

Задача взрослых — аккуратно подпитывать естественное детское любопытство. Можно также сказать, что все остальные дети тоже уходят из детского сада — никто не остается там навечно.

Полезно использовать аналогии из повседневной жизни: например, напоминать, как ребенок сначала не хотел идти в зоопарк, а потом ему там понравилось. Это помогает показать, что страх изменений — нормальное чувство, которое не обязательно означает, что новое окажется плохим.

Для детей, которым особенно трудно принимать перемены, важно формировать навык справляться с неопределенностью. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то новым, ребенок учится управлять своим волнением.

Как помочь первокласснику адаптироваться в школе

Подготовка ребенка, детей к 1 классу, школе: психолог. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первые школьные недели — время, когда ребенку особенно нужна поддержка. При этом важно правильно выстраивать диалог: начинать не с вопросов о трудностях, а с того, что понравилось.

«Хорошо бы „вывешивать морковку“: „Что тебе понравилось? Расскажи, какие новые друзья появились, какой предмет нравится, как тебе учительница?» — советует эксперт.

Такой подход помогает ребенку фокусироваться на позитивных моментах и постепенно наращивать уверенность.

При этом родителям стоит внимательно наблюдать и за поведением первоклашек: у некоторых детей ожидания бывают слишком высокими, и после первых трудностей наступает разочарование. Здесь важна сбалансированная поддержка: не обесценивать переживания, но и не усиливать драматизм.

В целом адаптация — это процесс, в котором ребенку нужно помочь научиться справляться с новыми условиями, не теряя чувства безопасности. Роль родителей — быть опорой, которая позволяет смело делать шаг в неизвестность, зная, что рядом есть те, кто поможет, если станет трудно.