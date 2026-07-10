Без страха в первый класс: как психологически подготовить ребенка к школе
Психолог Панфилова: большинство родителей неправильно готовит детей к 1 классу
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Откуда у первоклассников берется тревога перед 1 сентября и как родителям помочь им с ней справиться?
Чтение, счет и иностранный язык не помогут, если ребенок еще психологически не готов к школе.
Ведь бывает же, что семилетка, бойко решающая примеры, не может усидеть за партой. Или главный детсадовский драчун плачет и избегает одноклассников, когда пора заходить в класс.
По какому критерию оценить готовность к школе и почему дети боятся 1 сентября лишь из-за родителей? Обо всем этом 5-tv.ru рассказала детский психолог Наталья Панфилова.
Как понять, что ребенок психологически готов к 1 классу
Переход из детского сада в школу — первый серьезный рубеж в жизни ребенка. Родителям кажется, что смягчить этот этап помогут интеллектуальные навыки: умение читать, считать, знание иностранного языка. Но этого недостаточно.
Основным показателем психологической готовности к школе считается способность ребенка удерживать произвольное внимание — то есть концентрироваться на задаче, которую ему предложили, а не на той, которую он выбрал сам.
«В школе урок длится 45 минут, и если ребенок не способен выдерживать такую нагрузку, это может серьезно помешать учебе и адаптации», — поясняет детский психолог.
Увлеченная игра в песок или лепка из пластилина — не показатели нужного типа внимания. Важна именно способность выполнять задание, даже если оно не вызывает особого интереса.
«Здесь родители, наверное, могут и сами это увидеть. И, если ребенок ходит в детский сад или в другие развивающие группы, поговорить там с преподавателями, воспитателями», — подсказала Панфилова.
Они могут дать более объективную картину того, как действительно долго ребенок способен сохранять концентрацию.
Как понизить тревогу у ребенка перед 1 сентября
Тревога перед началом школы исходит не от самого ребенка, а от взрослых. Ребенок же испытывает любопытство: ему интересно, что ждет впереди, какие появятся друзья и чему там научат.
«Он, как правило, ловит эту тревогу у родителей. Очень часто родители сами транслируют эту жуть. Когда ребенку 25 раз говорят: „Если что-то пойдет не так, обращайся“, то он будто уже и готов к тому, что что-то пойдет не так», — отмечает Панфилова.
Вместо уймы предупреждений и драматичных формулировок взрослым стоит сосредоточиться на позитивном, а поддержка должна звучать спокойно и уверенно.
Что не стоит говорить будущему первокласснику
Некоторые фразы, произносимые с самыми добрыми намерениями, могут усиливать страх перед школой.
Вот чек-лист опасных формулировок:
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«Твоя детская жизнь заканчивается»;
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«Теперь надо быть серьезнее»;
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«Если что-то не получится, будет плохо».
Подобные слова создают у ребенка ощущение, что впереди — не обычный жизненный этап, а потеря чего-то важного. В результате ребенок начинает ожидать трудностей и заранее настраивается на негатив.
Вместо них лучше говорить о школе как о новом приключении, полном открытий и возможностей.
Как вести себя, если ребенок не хочет идти в школу
Нежелание идти в школу просто так не возникает.
«Если ребенок начинает кукситься, например, за полгода до начала школы, надо развеивать это напряжение», — считает психолог.
Задача взрослых — аккуратно подпитывать естественное детское любопытство. Можно также сказать, что все остальные дети тоже уходят из детского сада — никто не остается там навечно.
Полезно использовать аналогии из повседневной жизни: например, напоминать, как ребенок сначала не хотел идти в зоопарк, а потом ему там понравилось. Это помогает показать, что страх изменений — нормальное чувство, которое не обязательно означает, что новое окажется плохим.
Для детей, которым особенно трудно принимать перемены, важно формировать навык справляться с неопределенностью. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то новым, ребенок учится управлять своим волнением.
Как помочь первокласснику адаптироваться в школе
Первые школьные недели — время, когда ребенку особенно нужна поддержка. При этом важно правильно выстраивать диалог: начинать не с вопросов о трудностях, а с того, что понравилось.
«Хорошо бы „вывешивать морковку“: „Что тебе понравилось? Расскажи, какие новые друзья появились, какой предмет нравится, как тебе учительница?» — советует эксперт.
Такой подход помогает ребенку фокусироваться на позитивных моментах и постепенно наращивать уверенность.
При этом родителям стоит внимательно наблюдать и за поведением первоклашек: у некоторых детей ожидания бывают слишком высокими, и после первых трудностей наступает разочарование. Здесь важна сбалансированная поддержка: не обесценивать переживания, но и не усиливать драматизм.
В целом адаптация — это процесс, в котором ребенку нужно помочь научиться справляться с новыми условиями, не теряя чувства безопасности. Роль родителей — быть опорой, которая позволяет смело делать шаг в неизвестность, зная, что рядом есть те, кто поможет, если станет трудно.