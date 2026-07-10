Умер последний человек с «железным легким»: история женщины, 73 года прожившей в капсуле

Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

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Несмотря на «заточение», Марта Энн Лиллард даже два раза была замужем.

Умерла последняя женщина с «железным легким». Марта Энн Лиллард прожила 78 лет, 73 из которых зависела от легендарного аппарата, заменявшего ей дыхание.

Когда в детстве полиомиелит лишил ее возможности самостоятельно дышать, семифутовый металлический цилиндр стал для нее единственным шансом на жизнь. И оставался им до последних дней.

Казалось, судьба обрекла женщину на жизнь в заточении, однако Марта сумела сохранить любовь к жизни и даже дважды выйти замуж. Как «железное легкое» стало для нее не тюрьмой, а шансом прожить долгую и счастливую жизнь — в материале 5-tv.ru.

Счастливый день рождения, разделивший жизнь на «до» и «после»

www.globallookpress.com/Tom Schneider

Марта появилась на свет 8 июня 1948 года в Шони, Оклахома. Ее пятый день рождения, который выпал на 1953 год, она отметила в парке аттракционов в Канзасе. Тот день был наполнен смехом и весельем. Но, как Марта позднее предположила, именно тогда она заразилась вирусом.

Через несколько дней, 17 июня, она проснулась с болью в горле и шее.

«Я проснулась, за окном было солнечно, я попыталась сесть, и у меня ужасно заболела шея. Я не могла оторвать голову от подушки», — вспоминала она в интервью американской национальной радиостанции.

Через четыре дня пятилетняя девочка потеряла сознание.

«Я не могла дышать. Я не могла двигать руками и ногами. Меня парализовало целиком», — рассказывала она.

Ей поставили диагноз — полиомиелит.

Это был 1953 год. До появления вакцины, которая остановит эпидемию, оставалось несколько лет. В тот год полиомиелитом заболели тысячи американцев, и около половины из них оказались парализованы. Марта была в числе этих детей.

«Железное легкое»: не тюрьма, а спасение

www.globallookpress.com/Daily Herald Archive NMeM

В больнице Марту поместили в аппарат «железное легкое» — герметичную камеру, в которой с помощью насосов создавалось пониженное давление, заставляющее грудную клетку расширяться и втягивать воздух. Врачи не любили помещать в него детей, потому что те начинали паниковать.

«Но я не стала. Мне понравилось. Было приятно дышать», — делилась Марта.

Первые шесть месяцев она провела в больнице. Дышать самостоятельно она так и не научилась, но привыкла жить с этим. Первое время она проводила в аппарате почти сутки напролет. Лишь один час в день она могла проводить вне его, пытаясь восстановить парализованные конечности.

Она вернулась домой в Шони вместе с аппаратом. Марта заново научилась ходить, но осталась навсегда частично парализованной.

С годами время, проведенное в «железном легком», сократилось. В лучшие свои годы Марта забиралась в него только на ночь, примерно на девять часов. Это была передышка для ее единственного работающего легкого.

Она жила самостоятельно, сама готовила еду и заботилась о себе. Для этого она использовала специальные длинные приспособления, палочки и захваты. Днем она передвигалась по дому на ногах, а «железное легкое» использовала только для ночного сна.

Марта очень гордилась тем, что не обуза для близких. В интервью она подчеркивала, что аппарат не ограничивает ее, а наоборот — дает ей силы быть независимой в течение дня.

Жизнь, а не существование

www.globallookpress.com/Daily Herald Archive NMeM

Марта отказывалась менять свое «железное легкое» на более современные аппараты ИВЛ.

При этом она жила полноценной жизнью. Ее дом всегда был полон животных: она много лет волонтерила в приюте, держала собак и спасала ящериц-гекконов. Марта была очень творческим человеком — писала стихи, создавала картины и сочиняла музыку.

Из-за болезни в детстве она могла посещать уроки всего по часу в день, а позже училась на дому по телефону. Несмотря на все трудности, она успешно окончила старшую школу Шони и даже вошла в престижное Национальное общество почета за выдающиеся успехи в учебе.

Марта любила и была любима — она дважды выходила замуж. Со своим вторым мужем, Бахой Селехом из Египта, она познакомилась в 2005 году в интернете. Однако только в 2025 году он переехал в Оклахому, чтобы быть с ней, а в феврале 2026-го они поженились.

Последние годы: когда даже «железное легкое» перестает помогать

www.globallookpress.com/Arno Burgi

В последние годы у Марты развился постполиомиелитный синдром — разрушительное долгосрочное последствие болезни. Она дважды переболела коронавирусной инфекцией, затем у нее появился опоясывающий лишай. Последние восемь месяцев своей жизни она проводила в аппарате 24 часа в сутки.

Ее «железное легкое» тоже старело и ломалось. Некоторые детали для него брались от автомобилей Chevrolet 1940-х годов, и их становилось все труднее найти.

За три недели до смерти она дала интервью местному телеканалу, отчаянно прося о помощи в ремонте аппарата. Однажды во время торнадо генератор отключился, и мужу пришлось делать ей искусственное дыхание «рот в рот» до прибытия помощи.

26 июня 2026 года Марта Энн Лиллард скончалась. Ее не стало через восемь дней после того, как она дала свое последнее интервью.

Она прожила 78 лет, 73 из которых ее жизнь поддерживал этот простой, шумный и надежный аппарат.

«Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне «железного легкого», — написали зарубежные СМИ.

Живое напоминание о пользе вакцинации

www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

До появления вакцины от полиомиелита умерли десятки тысяч человек, а выжившие часто оставались парализованными, изуродованными или прикованными к аппарату искусственного дыхания.

В 1959 году в США насчитывалось более 1200 человек, зависимых от «железных легких». К 2010 году их число сократилось до примерно дюжины. А к 2026 году Марта Лиллард осталась последней.