Не выбрасывайте опавшие яблоки: как сделать заготовки и удобрение из падалицы
Фото: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de
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В сезон яблок под деревьями ежедневно скапливается падалица. Многие считают такие плоды бесполезными, но зря. Как их использовать с максимальной пользой?
В разгар сезона яблок многие садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой — под деревьями каждый день появляются десятки опавших плодов. Такая падалица образуется из-за ветра, перезревания, избытка урожая или болезней дерева.
Одни дачники считают эти яблоки мусором и выбрасывают, другие вывозят их за пределы участка или закапывают в землю, надеясь получить удобрение.
На самом деле падалица может стать ценным ресурсом для хозяйства. Из здоровых яблок готовят домашний уксус, джемы, пюре и сухофрукты, используют их для заморозки, а часть урожая отправляют в компост или на корм домашним животным.
Главное — вовремя собрать плоды и правильно определить, какие из них подходят для переработки, а какие лучше утилизировать. Как использовать опавшие яблоки с максимальной пользой и каких ошибок стоит избегать, — в материале 5-tv.ru.
Падалица: как и когда собирать япавшие яблоки
Падалицу нельзя оставлять на земле надолго. Упавшие яблоки быстро начинают портиться — на них появляется гниль, они становятся приманкой для ос и других насекомых, а в дождливую погоду превращаются в настоящий рассадник плесени.
Сбор падалицы — процедура простая, но требующая дисциплины. Лучше всего обходить яблони каждый день утром или вечером, собирая свежеупавшие плоды. Такие яблоки еще не успели испортиться, и их можно использовать без ограничений.
Те же, что пролежали на земле несколько дней и начали подгнивать, отправляются в компостную кучу — но и там их нужно правильно закладывать, чтобы не навредить компосту.
Важно помнить: падалица — это не мусор, а ценный ресурс. Регулярный сбор предотвращает распространение болезней, уменьшает количество вредителей и дает вам запас отличного сырья для зимних заготовок.
Падалица в саду и на корм животным: что делать с упавшими яблоками
Многие дачники поступают просто: собирают падалицу и вывозят в лес. Однако это хорошая органика, которая при правильном использовании может еще выручить в хозяйстве.
Если вы решите отправить яблоки в компостную кучу, важно не просто скинуть их туда горой. Чтобы компост не закис и не превратился в неприятную гниющую жижу, яблоки нужно чередовать слоями: слой яблок, слой ботвы, слой земли, затем снова яблоки.
Также стоит присыпать падалицу золой — это приглушит гнилостные процессы и обогатит будущее удобрение калием. Но есть один серьезный нюанс: закапывать яблоки в ямы прямо на участке — не лучшая идея. Глубокое закапывание без доступа воздуха замедляет разложение, а в дождливый сезон может привести к закисанию почвы.
Падалица — отличное лакомство для домашних животных. Правда, здесь важно соблюдать осторожность. Яблоки содержат много клетчатки и воды, поэтому они не являются полноценным кормом — только подкормкой.
Перед тем как угостить животное, нужно удалить подгнившие участки и нарезать плоды на куски. Для зимнего запаса можно высушить ломтики падалицы в сушилке — такие фруктовые чипсы станут отличным витаминным дополнением к рациону.
Простые рецепты из падалицы яблок
Если вы не держите животных и компостная куча уже полна, падалицу можно пустить в переработку на кухне. Вот пять проверенных способов, как превратить опавшие яблоки в вкусные и полезные заготовки.
Домашний уксус из падалицы: аромат и польза за два месяца
Натуральный яблочный уксус — это не просто приправа, а настоящий кладезь полезных веществ. Его можно использовать в салатах, маринадах и даже в домашней косметике. И сделать его гораздо проще, чем кажется.
Ингредиенты:
- два килограмма яблок (здоровых, без гнили);
- 100 граммов сахара;
- один литр воды;
- специи по желанию: кориандр, гвоздика или корица.
Приготовление:
Яблоки вымыть, нарезать на куски, не очищая кожуру и не удаляя сердцевину. В стеклянную банку сложить нарезанные яблоки, добавить сахар и специи. Залить водой, оставив немного места. Банку накрыть марлей и оставить в темном месте с температурой 20–30 градусов на три недели.
Каждый день содержимое нужно перемешивать. Через три недели появятся пузырьки, жидкость станет мутной — это начался процесс уксусообразования. Процедите жидкость через марлю, перелейте в чистую банку, плотно закройте и оставьте еще на четыре недели для окончательной ферментации.
Джем из падалицы с лимоном
Этот рецепт прост, не требует длительной варки и дает густой, ароматный джем, который можно использовать для пирогов, бутербродов или как самостоятельный десерт.
Ингредиенты:
- два килограмма яблок;
- один килограмм сахара;
- один лимон (примерно 120 граммов).
Приготовление:
У яблок надо удалить сердцевину и поврежденные участки. А лимон нарезать дольками, удалив семена. Цедру лучше оставить — она даст характерную кислинку и цитрусовый аромат. Затем надо измельчить яблоки и лимон в блендере или пропустить через мясорубку, добавить сахар, и снова измельчить до однородности.
Оставить смесь нужно на 10–12 часов при комнатной температуре — масса загустеет, а сахар растворится. После этого тщательно перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Хранить джем стоит в холодильнике.
Заморозка яблок на зиму
Замороженные яблоки — это готовый полуфабрикат для выпечки, который можно хранить всю зиму. Они не теряют форму и аромат, а использовать их можно прямо из морозилки.
Как заморозить:
Яблоки помыть, разрезать на четвертинки, удалить плодоножку и сердцевину. Каждую четвертинку нарезать на дольки. Противень застелить пленкой, выложить дольки в один слой и отправить в морозилку на два-три часа при минимальной температуре. После этого переложить дольки в контейнеры или пакеты и убрать на хранение.
Сушка яблок для компотов
Сушеные яблоки — это классика. Они долго хранятся, не теряют витамины и идеально подходят для зимних компотов и чая.
Как сушить:
Яблоки нарезать дольками толщиной пять-семь миллиметров, удалить сердцевину и семена (они дают горечь). Кожицу можно не очищать — она придает аромат. Противень застелить пергаментом, выложить дольки в один слой. Сушить в духовке при 70-85 градусах с приоткрытой дверцей (если нет режима конвекции).
Переворачивать следует каждый час. Данный процесс занимает от пяти до семи часов. Готовые сушеные яблоки должны быть сухими и хрустящими. Остудить и хранить в герметичной таре в сухом прохладном месте.
Яблочное пюре с корицей
Это идеальный вариант для детского питания или в качестве начинки для выпечки. Пюре получается нежным, сладким и ароматным.
Ингредиенты:
- три килограмма яблок;
- 200–300 граммов сахара (по вкусу);
- 300 миллилитров воды;
- две чайные ложки корицы.
Приготовление:
Яблоки вымыть, нарезать кусочками (кожуру можно не очищать). Сложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и варить 15–20 минут до мягкости. Немного остудить, измельчить блендером до однородной консистенции. Добавить сахар и корицу, перемешать. Снова поставить на плиту и варить, помешивая, пять-семь минут после закипания.
Если пюре жидкое — уварить дольше. Добавить чайную ложку лимонной кислоты для лучшего хранения, прокипятить еще минуту и сразу разложить по стерилизованным банкам.
Главные ошибки и советы
- Не закапывайте падалицу в ямы на участке — это бесполезно и может закислить почву;
- Не оставляйте упавшие яблоки на земле надолго — они привлекают ос и гниют за несколько дней;
- Не используйте гнилые яблоки в пищу и для заготовок — только для компоста (и то слоями);
- Регулярно проверяйте яблони: чем чаще вы собираете падалицу, тем меньше потерь и больше ресурсов для хозяйства.