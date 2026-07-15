Память иконы Божией Матери «Троеручица»: что можно и нельзя делать 25 июля, как молиться

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Икона «Троеручица» — один из самых необычных образов Богородицы. За третьей рукой скрывается история чудесного исцеления.

В российских храмах 25 июля проводят службу в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Образ известен далеко за пределами православного мира, а его необычная иконография — три руки — привлекает внимание и вызывает благоговейное удивление.

В этот день верующие вспоминают события VIII века, когда ревностный защитник иконопочитания преподобный Иоанн Дамаскин, оклеветанный и жестоко наказанный, обрел исцеление по молитвам перед ликом Богородицы.

С тех пор образ, с которым связано это чудо, стал символом помощи и покровительства у верующих. Как правильно провести 25 июля и о чем молиться перед иконой?

Как появилась икона «Троеручица»

День иконы Божией Матери Троеручица: молитвы 25 июля. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Согласно церковному преданию, история необычной иконы «Троеручица» связана с чудесным спасением преподобного Иоанна Дамаскина.

До принятия монашества его звали Мансур ибн Серджун. Он был сыном влиятельного чиновника и после смерти отца занял высокую должность при дворе дамасского халифа. В период иконоборчества в Византии, когда император Лев III Исавр начал борьбу с почитанием святых образов, Мансур выступил в защиту икон и написал послание против этой ереси.

Император, разгневанный его позицией, решил избавиться от оппонента. Согласно преданию, при дворе была изготовлена поддельная грамота, якобы написанная Мансуром, в которой тот предлагал Византии напасть на Дамаск. Халиф поверил обвинению и в наказание приказал отрубить чиновнику правую руку, которой якобы было написано «предательское» письмо.

Оклеветанный Мансур обратился с молитвой к Божией Матери перед ее образом. Всю ночь он просил о помощи, а затем увидел во сне Богородицу, которая пообещала исцеление и призвала его посвятить жизнь служению Богу.

Утром произошло чудо: отсеченная рука оказалась вновь соединена с телом. Халиф, увидев это, признал невиновность Мансура и разрешил ему оставить службу при дворе и уйти в монастырь.

Приняв монашество, Мансур получил имя Иоанн. В благодарность за чудесное исцеление он изготовил серебряное изображение своей руки и прикрепил его к иконе Богородицы.

Именно этот образ и получил название «Троеручица». Согласно преданию, третья рука стала символом благодарности за совершенное чудо и напоминанием о заступничестве Божией Матери.

Значение иконы «Троеручица»

День иконы Божией Матери Троеручица: молитвы 25 июля. Фото: Ирина Дмитриева/ТАСС

Главный образ иконы «Троеручица» сегодня находится в Хиландарский монастырь. Это двусторонняя деревянная икона высотой около одного метра. На ее оборотной стороне сохранилось изображение святителя Николая.

В отличие от традиционных икон типа «Одигитрия» («Путеводительница»), на которых Богородица обычно держит Младенца левой рукой, на образе «Троеручица» Христос находится в правой руке Божией Матери, а левой рукой Она указывает на Сына. Взгляд Богородицы обращен прямо к молящимся, а Христос смотрит на Свою Мать.

Первые списки иконы появились уже в XI веке. Изначально третья рука представляла собой отдельное серебряное украшение, которое прикрепляли к образу в память о чудесном исцелении преподобного Иоанна Дамаскина. Позднее появилась традиция изображать ее непосредственно красками на иконе, как часть самого образа Богородицы.

Особое распространение «Троеручица» получила на Руси. При отсутствии строгого канона разные иконописцы изображали третью руку по-разному: ее могли располагать рядом с Богородицей, под ее рукой или в нижней части образа.

Икона сохраняет смысл образа «Одигитрия» — «Путеводительница». Богородица указывает верующим путь к спасению, направляя внимание не на себя, а на Христа.

Одна рука Пречистой поддерживает Младенца, Который является Спасителем мира, другая указывает на Него. Третья рука напоминает о чуде, связанном с преподобным Иоанном Дамаскиным, и символизирует силу Божьей помощи и заступничества.

Для верующих этот образ стал напоминанием о том, что даже в самых тяжелых обстоятельствах человек может получить поддержку через веру и молитву.

Как правильно провести 25 июля

День иконы Божией Матери Троеручица: молитвы 25 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

День празднования иконы «Троеручица» — это время для духовной радости и добрых дел.

Церковь считает уместным в этот день:

Посещение храма. Верующие традиционно идут в церковь на богослужение, чтобы вознести молитвы Пресвятой Богородице и почтить чудотворный образ. В этот день особенно уместно помолиться о даровании твердости в вере, об исцелении от болезней и о помощи в житейских нуждах;

Совершение добрых дел. Как и в любой церковный праздник, 25 июля важно посвятить время милосердию — помочь нуждающимся, подать милостыню или просто совершить добрый поступок;

Уделить время семье. Этот день стоит провести в кругу близких за мирной беседой и молитвой.

Чего не рекомендуется делать 25 июля

День иконы Божией Матери Троеручица: молитвы 25 июля. Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

В день празднования иконы «Троеручица», как и в другие важные церковные даты, существуют определенные благочестивые традиции, которых советуют придерживаться.

Но есть и то, что делать не стоит. В частности, следует избегать любых проявлений гнева, ссор и выяснения отношений. День должен быть посвящен миру и духовной радости.

Не уместны и шумные застолья. Хотя строгого поста в этот день нет, стоит воздержаться от чрезмерного веселья и излишеств в пище и питии. Трапеза должна быть умеренной.

В чем помогает икона «Троеручица» и как молиться 25 июля

День иконы Божией Матери Троеручица: молитвы 25 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

К Богородице перед этой иконой также обращаются:

о защите дома и семьи;

о здоровье близких;

о помощи в трудностях;

об укреплении веры;

о поддержке в творчестве и работе.

Особенно почитают «Троеручицу» люди, занимающиеся рукоделием, искусством и различными ремеслами. К этому образу обращаются иконописцы и художники, прося помощи в своем труде.

Как молиться перед иконой «Троеручица»

Обращаясь к образу, православные верующие молятся не самой «трехрукой» иконе как отдельной силе, а Пресвятой Богородице — Заступнице и Матери Божией. Необычная деталь образа лишь напоминает о чуде, произошедшем с преподобным Иоанном Дамаскиным, и о силе Божьего промысла.

Перед «Троеручицей» можно читать любую православную молитву Богородице, обращаться своими словами или использовать специальные молитвенные тексты.

Верующие считают, что по молитвам перед этим образом многие люди получали помощь и утешение. В знак благодарности некоторые оставляют рядом с иконой небольшие символические изображения исцеленных частей тела или другие благодарственные дары.

Икона «Троеручица» остается для православных символом надежды, защиты и веры в заступничество Пресвятой Богородицы.