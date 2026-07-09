Хриплый голос целой эпохи: жизнь и смерть певицы Бонни Тайлер, покорившей мир

Фото, видео: www.globallookpress.com/Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Бонни Тайлер, подарившая миру песни Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, умерла в возрасте 75 лет.

Скончалась Бонни Тайлер — 75-летняя британская певица, чей хриплый, проникновенный голос стал символом целой эпохи рок-баллад.

За свою карьеру, охватившую более пяти десятилетий, она продала более 100 миллионов пластинок по всему миру, оставив после себя наследие, которое будет жить вечно.

Как сложилась судьба и какие тяжелые периоды пришлось пережить звезде — в материале 5-tv.ru.

Детство в шахтерском поселке: как родилась звезда

Бонни Тайлер, урожденная Гейнор Хопкинс, появилась на свет 8 июня 1951 года в небольшой деревне Скиуэн, расположенной в живописном графстве Суонси в Уэльсе. Она была пятым ребенком в семье шахтера Глиндура Хопкинса и домохозяйки Элси.

Дом был полон музыки: мать, обладавшая неплохим голосом, пела оперные арии, братья и сестры слушали Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру и The Beatles.

Отец записывал для нее хит-парады, а юная Гейнор с расческой вместо микрофона подпевала любимым артистам, даже не подозревая, что скоро ее имя будет звучать наравне с ними.

Детство Тайлер прошло в атмосфере тесной семейной связи.

Но, несмотря на тепло домашнего очага, в 16 лет она ушла из школы, чтобы начать работать. Продавщица в продуктовом магазине, кондитерская — это были ее первые «взрослые» шаги. Но настоящим призванием стала музыка: по вечерам она пела в местных клубах, набираясь опыта и обретая уверенность.

«В те времена людям было проще попасть в музыкальный бизнес, потому что было гораздо больше клубов и танцевальных залов. Тогда было не столько диджеев, сколько живых групп. Поэтому я семь лет пела в клубах», — вспоминала она в интервью The Guardian.

Музыкальный путь: от клубов Уэльса до мировых арен

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/United Archives

В 1969 году второе место на конкурсе талантов стало для Тайлер поворотным моментом. Она осознала, что хочет посвятить жизнь музыке. В начале 1970-х она пела с группами Bobby Wayne and the Dixies и Imagination под псевдонимом Шэрен Дэвис, оттачивая свое мастерство. В 1975 году ее заметил музыкальный скаут Роджер Белл, который пригласил ее в Лондон для записи демо. Через год она получила контракт с RCA Records и сменила имя на Бонни Тайлер.

Первый сингл My! My! Honeycomb (1976) не принес успеха, но следующая песня Lost in France стала прорывом, достигнув девятого места в британских чартах и открыв двери для номинации на Brit Awards как лучшей британской дебютантке. Ее дебютный альбом The World Starts Tonight (1977) получил теплый прием, а гастроли с Джином Питни стали первым серьезным туром.

Однако главное испытание было впереди: операция по удалению узелков на голосовых связках изменила ее голос, придав ему ту самую хрипоту, которая впоследствии стала ее визитной карточкой.

Сингл It’s a Heartache (1978) доказал, что этот голос — уникальный дар. Песня достигла четвертого места в Великобритании и третьего в США, став ее первым крупным международным хитом. Альбомы Natural Force, Diamond Cut и Goodbye to the Island закрепили успех, но настоящая вершина была еще впереди.

Эпоха Стайнмана и Total Eclipse of the Heart

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/United Archives

Переход на лейбл CBS/Columbia в начале 1980-х стал началом сотрудничества с продюсером Джимом Стайнманом, известным по работе с Meat Loaf. Вместе они создали альбом Faster Than the Speed of Night (1983), который стал поворотным в карьере Тайлер. Главный хит альбома, Total Eclipse of the Heart, возглавлял чарты США четыре недели и британские чарты две недели, став одним из самых продаваемых синглов десятилетия. Песня, с ее драматической аранжировкой и мощным вокалом Тайлер, навсегда вошла в историю музыки.

Следующий хит, Holding Out for a Hero (1984), прозвучал в фильме «Свободные» и позже в «Шрэк 2», обретя новую популярность. В том же году Тайлер записала Here She Comes для реставрации «Метрополиса», номинировавшись на «Грэмми». Альбомы Secret Dreams and Forbidden Fire (1986) и Hide Your Heart (1988) не повторили успех, но укрепили ее статус одной из ведущих рок-исполнительниц своего времени.

Концерты в СССР и России

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/United Archives

В 1990-е годы Тайлер работала с европейскими продюсерами, включая Дитера Болена, выпустив несколько альбомов, которые нашли отклик в Германии. В 2000-х она продолжала выпускать альбомы: Heart Strings, Simply Believe, Wings, а в 2013 году Rocks and Honey, и представляла Великобританию на «Евровидении» с песней Believe in Me, заняв 19 место.

В октябре 2023 года она отправилась в тур «40 лет Total Eclipse of the Heart», а в 2024-м выпустила концертник In Berlin. В январе 2026 года стриминговая платформа вручил ей памятную табличку за 1 миллиард прослушиваний Total Eclipse of the Heart.

В 1988 году, в самый разгар перестройки, певица впервые приехала в СССР с масштабным гастрольным туром в поддержку альбома Hide Your Heart. Впечатления от той поездки она до сих пор вспоминает как «очень и очень странные, но в чем-то прекрасные».

Только в Москве она дала семь аншлаговых концертов в спорткомплексе «Олимпийский», и каждый вечер на ее выступления собиралось до 17 тысяч зрителей. Всего же в рамках того тура она дала 24 концерта в Москве, Ленинграде и Вильнюсе.

Позже Тайлер неоднократно возвращалась в Россию. В 1990 году она стала почетной гостьей фестиваля «Ступень к Парнасу». Затем были концерты в 2014 году в «Крокус Сити Холле», а также выступления в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году — 13 февраля в Государственном Кремлевском дворце и 18 февраля в БКЗ «Октябрьский».

В том же феврале певица выступила в Екатеринбурге, где, по словам зрителей, «полтора часа пропела без перерыва», а после концерта вышла к поклонникам, раздала автографы и сделала фото с каждым желающим. Всего, по ее собственным словам, она была в России «много раз».

Награды и признание

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Бонни Тайлер трижды номинировалась на «Грэмми» и трижды на Brit Awards, но так и не получила ни одной премии. Однако в 2013 году она была удостоена Gold Badge Award of Merit от Британской академии авторов песен, а в 2022 году стала членом ордена Британской империи (MBE) за заслуги в музыке. Эти награды — лишь малое признание ее вклада в мировую культуру.

Личная жизнь и благотворительность

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Бонни Тайлер была замужем за Робертом Салливаном с 1973 года. Он оставался ее опорой более полувека. Детей у пары не было, но их союз стал примером преданности.

С 1985 года она активно занималась благотворительностью: участвовала в записи благотворительных синглов, поддерживала детей с церебральным параличом, детские больницы, помогала онкологическим больным, животным и жертвам катастроф.

Она была патроном португальского приюта для животных и участвовала в кампаниях против тестирования на животных. Ее доброта не знала границ.

Последние дни

Биография Бонни Тайлер: судьба певицы, песни, жизнь и причина смерти. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Stefan M. Prager

В мае 2026 года Тайлер была госпитализирована в Фару, Португалия, с перфорацией кишечника. Ей сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому для борьбы с инфекцией.

В середине июня стало известно, что Бонни Тайлер вышла из комы. По заявлению ее представителей, она находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Все запланированные на лето концерты были отменены.

Портал Sky News со ссылкой на родственников певицы сообщил 9 июля о ее кончине.