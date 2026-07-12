Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под голос певицы, исполнившей «Спят усталые игрушки», засыпали все советские дети. Но за ее искренней улыбкой скрывались тяжелые испытания, большая любовь и многолетняя борьба со смертельной болезнью.

Народной артистке РСФСР Валентине Толкуновой в 2026 году могло исполниться 80 лет.

Ее юбилей точно праздновали бы всей страной, ведь голос Толкуновой находил отклик в сердце каждого. Она пела о любви так, что ее песни казались исповедью, которую она доверяла миллионам.

Но сама Валентина Толкунова умела хранить тайны — ими наполнена ее биография. Как сложилась судьба, полная блеска и трагедии, долга и запретной страсти, всенародной любви и горького одиночества?

Первые ноты Валентины Толкуновой

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: legion-media

Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире Краснодарского края, в семье потомственных железнодорожников. Девочка появилась на свет буквально в пути — в поезде — будто сама судьба заранее намекала на дорогу, полную переездов, концертов и бесконечных гастролей.

Когда девочке исполнился год, семья переехала в Москву.

Детство ее наполняла музыка: в доме ставили пластинки, мама играла на гитаре, и все пели вместе. Скорее всего, именно в эти годы сформировался узнаваемый тембр, который позже слушатели будут называть «теплым», «домашним», «успокаивающим».

В 10 лет Валентину приняли в Народный ансамбль песни и танца Центрального дома детей железнодорожников, и еще 10 — до самого окончания школы — она в нем прозанималась. Тогда и решила, что хочет связать жизнь с музыкой.

Валентина Толкунова в хоре и соло

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: Завьялов Владимир/ТАСС

В 1964 году Толкунова поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры.

А спустя два года она по конкурсу попала в вокально-инструментальный оркестр «ВИО-66» народного артиста РСФСР Юрия Саульского. Тот как раз искал солистов среди студентов.

«Мне кажется, что нравится песня, а не ты сам, и если удается затрагивать сердца больших людей, то для меня это великая награда: значит, песня выбрана правильно», — призналась она позже KP.RU.

Пять лет певица отдала джазовому биг-бенду: много гастролировала, выступала в «Голубом огоньке». В те же годы двадцатилетняя звезда вышла замуж за Саульского, но брак продлился недолго. Причиной разрыва стало новое увлечение музыканта. В 1971 году ансамбль распался, а вместе с ним — и союз.

Сольный дебют состоялся в 1972 году на творческом вечере поэта Льва Ошанина, где Толкунова спела «Ах, Наташа» Владимира Шаинского. Перед выходом на сцену она вплела в волосы жемчужную нить — и с тех пор жемчуг стал ее визитной карточкой. Песню дважды просили повторить на бис, а концерт транслировали по ТВ. Так пришла слава.

«Русская пуританка» Валентина Толкунова

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: www.globallookpress.com/Lev Sherstennikov

Визитной карточкой стала и «Стою на полустаночке» Ильи Катаева — песня из телеспектакля «День за днем» (1971), которую Толкунова исполнила в своем меццо-сопрано.

Примечательно, что эту же песню первой исполнила актриса Нина Сазонова, что породило закулисный конфликт за право считаться «первой» — однако именно версия Толкуновой стала всенародно любимой.

«Чтобы не простужаться и беречь голос, я никогда не ем мороженого, не пью холодной воды и не хожу в очень теплом шарфе, сняв который легко простыть», — откровенничала она.

С 1973 года певица стала солисткой Москонцерта. И в этот период становятся популярными песни в ее исполнении — «Серебряные свадьбы», «Поговори со мною, мама», «Носики-курносики», «Я не могу иначе», «Если б не было войны».

Прозвище «русская пуританка» закрепилось за Толкуновой не из-за морализаторства, а из-за ее отношения к сцене и к себе на ней. В эпоху, когда эстрада все активнее искала способы привлечь внимание, Толкунова оставалась верна сдержанному стилю: песня важнее всего остального. Эта принципиальность и сделала ее узнаваемой.

В 1987 году Толкунова создала собственный «Театр музыкальной драмы и песни» на сцене концертного зала «Россия». В том же году получила звание народной артистки РСФСР.

За 44 года творческой деятельности она исполнила более 800 песен. Многократно становилась лауреатом фестиваля «Песня года». И пела «Спят усталые игрушки» для «Спокойной ночи, малыши!» и песню мамы из «Зимы в Простоквашино».

Валентина Толкунова в городах и гарнизонах

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Переезды, разные площадки, порой не самые приспособленные для концертов залы — все это воспринималось как часть профессии. Она выступала в городах и поселках, на больших сценах и в небольших домах культуры.

Особой страницей стали выступления в сложных условиях: в том числе концерты для военнослужащих, в отдаленных гарнизонах, в местах, где сама возможность услышать живую музыку становилась событием.

«Деньги — это философское понятие. На них нельзя смотреть как на нечто постоянное, нельзя все время их считать или транжирить. Но если ты употребил деньги во благо и, не будучи богатым, поделился с ближним, то позже испытываешь огромное ощущение счастья», — говорила артистка в интервью.

Семья, муж и сын Валентины Толкуновой

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: Великжанин Виктор/ТАСС

Вторым мужем стал журналист-международник Юрий Папоров. Познакомились на выступлении в посольстве Мексики, в 1974 году поженились. В 1977 году родился сын Николай.

Но счастье длилось недолго. Однажды Папоров уехал в длительную командировку в Мексику — писать книгу о Троцком. Звал жену с собой. Толкунова отказалась — не могла покинуть Родину, предать слушателей, для которых пела.

Поездка затянулась на 12 лет. Сына она растила сама и полностью обеспечивала семью, потому что Папоров денег не присылал.

«Я считаю, что семья в жизни человека — это все! У нас очень трудная профессия, которая отторгает нас от семьи, мы часто ездим, ночуем в поездах и самолетах, думая в это время о предстоящем концерте или съемке, а не о близких. А когда выходим на сцену, то забываем вообще обо всем и обо всех, кроме своих зрителей, поэтому семья обычно и называет нас, артистов, „народным достоянием“. Моя семья — обычная, как у всех», — делилась звезда.

В начале 2000-х Папоров вернулся из Мексики — больным, перенесшим инсульты, теряющим зрение. И Толкунова осталась с ним. Заботилась, нанимала сиделку, ухаживала. Формально они так и не развелись. Когда она уходила на гастроли, дом и больной муж оставались на попечении ее матери.

Последние годы Валентины Толкуновой

Валентине Толкуновой 80 лет: судьба, биография, юбилей певицы. Фото: Куров Александр/ТАСС

В 1990 году артистке поставили диагноз рак молочной железы. Позже болезнь дала метастазы в печень, легкие и головной мозг. Она боролась 20 лет, но болезнь скрывала.

Продолжала гастролировать практически до конца. В 1995 году выступала в Кулебаках — уже тяжело больная, но полная сил на сцене.

«Я стараюсь благожелательно относиться к молодежи, но мне исключительно жалко молодых. Они очень многого недополучают в плане образования, музыки, хороших книг, театральной жизни. Молодежи часто предлагают суррогаты, и она принимает их за истинное. Со временем, конечно, разберется, что к чему, но вкус может испортиться», — размышляла певица.

В феврале 2010 года Толкуновой стало плохо во время гастролей в Могилеве. Ее госпитализировали, перевезли в Боткинскую больницу в Москве. Она отказалась от химиотерапии. 21 марта состояние ухудшилось, певицу перевели в реанимацию. Накануне она попросила привести к ней священника, который совершил таинство соборования.

22 марта 2010 года Валентины Толкуновой не стало. Официальная причина — сердечная недостаточность на фоне тяжелой болезни. Ей было 63 года. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище в Москве.

В ее песнях — вся ее жизнь, которую она подарила слушателю. В этом ее бессмертие.