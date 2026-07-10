Пирожки остались в прошлом: Наташа Королева удивила новой фигурой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица всерьез взялась за фигуру. Каких результатов удалось добиться звезде, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Наташа Королева похвасталась обновленной фигурой. Как худеет певица? Сколько килограммов ей уже удалось сбросить? Поддерживают ли заслуженную артистку РФ родственники? Чем теперь исполнительница кормит близких? Какие советы Королева дает сыну и невестке? И из-за чего в звездном семействе возникают споры? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все нормально, тут все красиво», — говорит певица.

На светской премьере взгляды присутствующих прикованы к Наташе Королевой. 53-летняя певица появилась на красной дорожке в спортивном костюме, который подчеркнул заметно постройневшую фигуру. Звезда призналась: сбросила уже более пяти килограммов. И не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я уже начинаю брюки терять. Мне нравится», — отмечает Королева.

А ведь еще совсем недавно артистка жаловалась, что никак не может взять себя в руки. Супруг Сергей Глушко намекал: надо на диету. Но для знаменитости отказ от вкусной еды казался настоящим испытанием.

«Муж не гоняет, но когда он видит, что уже как-то пора, он так ненавязчиво намекает: „Пора, мать, пора“. Я любила готовить ленивые вареники, я любила готовить блинчики с маком и с горячим шоколадом. То есть, понимаете, запрещенку любила», — рассказывала певица в 2025 году.

Но в какой-то момент Королева поняла: лишний вес начал серьезно мешать в работе.

«Тяжело, я же все-таки на сцене стою, попрыгай два часа на каблуках. Тяжеловато стало», — признается звезда.

Артистка отправилась к доктору, который назначил ей препарат для похудения.

«Только через врача, только через эндокринолога. Без анализов никому не советую, потому что, конечно, есть противопоказания», — подчеркивает Наташа Королева.

«Мы можем получить запоры, мы можем получить тошноту, рвоту, отрыжку, изжогу. Если, например, у пациентки проблемы со щитовидной железой, это может вообще закончиться онкологией», — объясняет эндокринолог Маргарита Гончаренко.

Но Наташу предупредили: никакая волшебная пилюля не будет работать, если она продолжит лакомиться пирожками и варениками. Артистке пришлось полностью изменить рацион и образ жизни.

«Питание оно само по себе пересматривается. То есть, конечно, это белковая еда, это много салата. Ну и спорт. Не надо забывать про то, что чудес не бывает. Надо все-таки физичить. <…> Аппетит есть, но ты не можешь там съесть много. То есть ты прям съедаешь немножко, и насыщение», — делится певица.

«В 20% случаев вес действительно возвращается, у некоторых он еще больше увеличивается, но здесь очень важно за этот период, когда принимается препарат, сформировать у пациента правильные привычки, правильный образ жизни, правильное питание», — уточняет эндокринолог Гончаренко.

Теперь на столе у Королевой и Тарзана исключительно полезные блюда. Особенно супругам нравится готовить на углях.

«Шашлык можно, это же белок. Не надо картошку, макароны — это надо убрать. А шашлык — это, наоборот, хорошая еда», — заявляет Наташа Королева.

Певица заразила энтузиазмом всю семью. Вслед за ней худеть начали сын Архип и его жена Мелисса.

«Мы стараемся сами от тортиков отходить. Надо бы, особенно летом это сложно очень сделать, но тем не менее», — подчеркивает наследник Королевой.

Мелисса и Архип живут отдельно от родителей. Но часто бывают у них в гостях. И тогда в доме знаменитостей становится шумно.

«У нас бывают жаркие споры», — отмечает певица.

«Мы всегда спорим, всегда ругаемся. Ух, мы всегда», — говорит сын Королевой.

Архип тут же объясняет: это шутка. На самом деле их семья очень дружная. У Наташи и Сергея прекрасные отношения с невесткой. Секрет прост: они не вмешиваются в отношения молодых.

«Знаете, как бы в чужой монастырь. У них все нормально. Я не лезу. Я считаю, что у них все будет хорошо», — заявляет Наташа Королева.

Глушко-младший женился два года назад. Многие тогда не верили, что брак влюбленных, которым было по 20 с небольшим, будет крепким. Сомневался даже отец жениха.

«Говорю: «Хорошо, семья. На какие шиши ты собираешься жить? Что ты, курьером пойдешь работать? У тебя девушка яркая. Она захочет то-се. И будет, в принципе, права. На какие шиши ты это будешь? Давай, получишь работу, начнешь зарабатывать деньги», — вспоминает актер Сергей Глушко.

Но потом он изменил свое мнение. Архип и Мелисса говорят, что обеспечивают себя сами. Молодой человек дает уроки японского языка. Его супруга — визажист и блогер. Влюбленные уверяют: у них все хорошо.

«Я обычно делаю уборку: полы, мою посуду. Она занимается вещами, потому что я не умею их складывать, честно говоря, и не умею их стирать, поэтому она это делает», — делится Архип Глушко.

Наташа Королева счастлива за сына. И надеется, что в скором времени Мелисса и Архип решатся на пополнение. Артистка уверена: она станет очень хорошей бабушкой. И внуки точно не будут с ней скучать.