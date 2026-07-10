Семейная рана: внебрачная дочь Глызина впервые рассказала свою историю

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт между Алексеем Глызиным и его внебрачной дочерью может продолжиться в зале суда. На что рассчитывает родственница звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью внебрачной дочери Алексея Глызина. Что толкнуло ее на семейный конфликт? Какая болезнь не дает ей жить без боли? Зачем отвергла финансовую помощь отца? На что рассчитывает в суде против звезды 1980-х? И почему сейчас Глызин общается с ее дочкой, но не общается с ней самой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сказал матом: «Какая дочь, у меня детей по всей стране. Кто их считает?» Вот он как сказал. <…> Бог дает испытания сильным людям. Я думаю, что это испытание, и я его пройду достойно. У меня сейчас мама говорит: «Если нужно, я тебе буду помогать, только скажи», — делится внебрачная дочь певца Анна Глызина.

Историю любви своих родителей она знает, разумеется, только со слов своей матери. Та вспоминала: Глызин даже не скрывал, что женат.

«Мама говорит: „А что ты тут тогда на лавке сидишь, знакомишься?“ Он говорит: „Я свою жену не люблю“. Родители, я так поняла, его мама точно, ее — наверное, сказали, что надо жениться, потому что будет некрасиво, так как она ездила туда, ждала его из армии. Ему пришлось жениться», — рассказывает Анна Глызина.

В ту ночь Алексей и Татьяна проговорили друг с другом до утра. Потом встретились снова.

«В рестораны он всегда приглашал и подруг ее приглашал… Она знала всех его друзей. Они и на дачи ездили к его друзьям», — отмечает внебрачная дочь звезды.

Мать рассказывала Анне, что растущая популярность все больше отдаляла Глызина от нее. А на четвертый год романа, когда Татьяна заявила певцу о своей беременности, он решил расстаться.

«Говорит: „Хорошо, что от артиста, а не от Вани. Делай что хочешь“. И хорошо, что на тот момент дедушка за границей работал. Поэтому меня поднимали и дедушка, и бабушка, и тетя, и мама», — уточняет Глызина.

Анна с детства знала, что ее отец — звезда эстрады. И мечтала однажды познакомиться лично. В начале двухтысячных, уже будучи взрослой женщиной, она все-таки пришла на концерт Глызина. С собой взяла мать и свою дочь Ксению.

«Глызин сразу узнал маму, поздоровался. Сказал: „Привет, Тань, а это твоя внучка? Ой, какая у меня внучка взрослая“. То есть для него это не было никаким сюрпризом», — подчеркивает адвокат Анны Глызиной Маргарита Гаврилова.

«Мы с ним еще пообщались, он мне телефон дал. После этого я ему позвонила один раз. Он сразу взял трубку, сказал: „Мне просто сейчас некогда, давай в другой раз созвонимся, у меня сейчас концерт», — вспоминает дочь певца.

С тех пор Анна зареклась тревожить своего знаменитого родственника. Пока не попала в беду.

«Я не то что специально худела. Я думала, что сейчас на пару килограмм похудею, чуть-чуть и все. А потом чуть-чуть мне понравилось, а потом еще чуть-чуть. И там уже как бы психологически получается, что ты не можешь с этим справиться. Да (анорексия. — Прим. ред.). И получается, что я упала и сломала шейку бедра», — делится Глызина.

Три года назад она взяла фамилию отца, а в 2025-м доказала с помощью ДНК-экспертизы, что действительно имеет право на наследство. Но Глызин появлению внебрачной дочери не обрадовался. Во всяком случае, так утверждает она сама. Вместо себя прислал помощника по имени Резо.

«Он просто представился представителем Глызина, предложил 100 тысяч рублей в качестве одномоментной компенсации, чтобы прекратить дальнейшее обсуждение, не вытаскивать все это на божий свет», — рассказывает Маргарита Гаврилова.

Анна и ее адвокат не стали принимать деньги и планируют решать вопрос по букве закона.

«Я буду подавать в суд, да, чтобы мы признали отцовство. Сейчас посчитают, сколько будет стоить точная реабилитация, все железо», — заявляет внебрачная дочь звезды.

«Когда защита Анны предоставит такие документы в суд, то суд это рассмотрит и на основании этих документов определит сумму. Что касается каких-то регулярных выплат, то суд может только присуждать несовершеннолетним. Да, у Анны есть все шансы именно выиграть это дело, именно получить материальную помощь от своего отца биологического», — уточняет юрист Илона Гуськова.

Мать Татьяна полностью поддерживает Анну. А вот собственная дочь обвиняет в меркантильности. Ксения утверждает, что общается с дедом. «Светская хроника» решила устроить им встречу прямо на концерте и лично убедились, что Алексей Глызин рад своей внучке. Однако на вопрос о дочери отвечать категорически отказался.

«Для меня это новость большая, потому что я знаю Глызина лично. Мы с ним не раз сталкивались на всевозможных программах на федеральных каналах. Он просто космически прекрасный человек, добрый, отзывчивый. И очень странно, почему он отказывается. Он действительно очень такой душевный, открытый человек и достаточно человечный, я бы сказала», — отмечает певица Милена Дейнега.

«Я очень рада, что не выбрала позицию мамы, а выбрала свой путь и начала с ним общаться. Дедушка говорит, что с мамой надо обязательно общаться, маму нельзя бросать. Но мама от меня трубки не берет», — делится внучка Глызина Ксения Разумовская.

«Она с ним общается, показать, какая она хорошая и какая я плохая. Хотя до этого она говорила мне совсем другие вещи. Она совершенно отрицательно высказывалась в его сторону. А сейчас что поменялось, я не знаю», — заявляет Анна Глызина.

Женщина признает: она никогда не была идеальной мамой. Но всегда искренне любила дочь. Так же, как и отца. Анна благодарна ему за свою жизнь. И надеется, что у них еще есть шанс наладить отношения.

Однако, учитывая, что следующая встреча, видимо, пройдет на судебном заседании, надежда на это тает с каждым днем.