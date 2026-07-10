Договор, залог, опись: как правильно снять или сдать квартиру

Неуплата налога со сдачи квартиры может обернуться штрафом и тюрьмой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Какие документы действительно защищают обе стороны? Зачем нужна фотофиксация? И что делать, если возник конфликт?

Аренда жилья — это не только поиск уютного уголка или способ дополнительного заработка. За кажущейся простотой сделки скрываются десятки рисков: от обмана с фотографиями до разгромленных квартир и пропавших вещей.

И наниматели, и собственники часто оказываются беззащитными перед недобросовестной стороной, если не знают своих прав и не оформляют документы должным образом.

Как не попасть в ловушку и защитить свои интересы? Как квартиранты превращают ваше жилье в помойку? И чем рискуют арендаторы? Что ждет вашу квартиру после аренды? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Иллюзия vs реальность

Договор, залог, опись: как правильно и безопасно снять или сдать квартиру. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Представьте, что поиски квартиры окончены. Вы нашли идеальный вариант: хорошая цена, приятный хозяин, отличный район. Но очень быстро радость может смениться разочарованием.

Ирина Парилова увидела квартиру на сервисе объявлений в интернете. Хозяйка подчеркивала, что жилье чистое, с новой мебелью и прекрасным видом на горы. Заселение происходило дистанционно. И реальность оказалась шокирующей.

«Мебель была сломанная, шкафчики все были сломанные, шланг протекал», — рассказывает она.

Даже панорама из окна оказалась полным разочарованием.

«Когда я зашла на балкон, конечно же, никакого вида на горы не было. Был вид на соседний дом и на соседний ЖК. Я решила написать Екатерине, все по-честному, что я хочу съехать, решилась с ней договориться по-человечески», — вспоминает девушка.

Хозяйка жилья согласилась отдать часть денег, но потом пошла на попятную и стала обвинять Ирину в порче имущества. В итоге девушка смогла вернуть только семь тысяч из 32.

«Я проревела тогда целый день. Потому что это не маленькие деньги, это большие деньги. Я занимала у своих родственников, чтобы снять новую квартиру», — жалуется женщина.

Когда страдают арендодатели

Договор, залог, опись: как правильно и безопасно снять или сдать квартиру. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Арендодатели также становятся жертвами недобросовестных жильцов. Владельцы сталкиваются с долгами, грязью и даже воровством.

Юлия сдала студенту квартиру, в которой абсолютно все было новым. По просьбе молодого человека она даже купила телевизор — лишь бы арендатору было комфортно. Но через восемь месяцев благие намерения обернулись кошмаром. Студент сбежал, оставив после себя полный разгром.

«Прожженный диван, разбитый холодильник, который был новый. Сломана стиральная машина, отсутствуют какие-то предметы мебели, табуретки, стулья, их просто не было», — говорит Юлия Бакулина.

Из квартиры пропал и тот самый телевизор. Юлия заявила в полицию о краже. После этого студент вышел на связь.

«Он сказал, что телевизор он не крал, а просто разбил», — добавляет женщина.

Бывший арендатор так и не возместил ущерб, поэтому дело отправили в суд. И теперь молодой человек будет отвечать за свои действия по всей строгости закона.

Юридическая защита: договор и опись

С кошмарным отношением к имуществу сплошь и рядом сталкиваются владельцы после выселения приличных на первый взгляд людей.

Полина Лисичкина сдала свою квартиру в историческом центре Саратова трем девушкам, которые «убили» жилье всего за год. Арендаторы приложили руку буквально к каждому предмету в некогда уютной двушке.

«Когда я зашла, первым делом что я увидела, что здесь нету дверцы, хотя она была. Я пошла на кухню, решила посмотреть, где руки и ложки, и увидела, что здесь вообще нету полки. Кухонный гарнитур тоже тут поцарапанный», — делится девушка.

Как арендаторам и владельцам недвижимости защитить свои права в таких спорных ситуациях? Эксперты рекомендуют подписывать документы.

«Договор аренды либо найма можно заключить как в письменной форме, так и в нотариальной. Если вы заключаете договор аренды либо найма на срок более одного года, его обязательно необходимо зарегистрировать в Росреестре», — поясняет юрист Никита Никитин.

Приложением к договору должна быть опись, в которой указано, какое имущество собственник передает в пользование арендатору.

«Акт приема-передачи, безусловно, поможет сторонам при судебном разбирательстве в случае наличия спора, например, при нанесении ущерба имуществу. И также дополнительно рекомендуется всегда к акту приема-передачи делать фото-видеофиксацию, которую можно приложить как отдельно на материальном носителе к договору, либо обменяться хотя бы через мессенджер», — добавляет профессионал.

Как правильно составить опись имущества

Договор, залог, опись: как правильно и безопасно снять или сдать квартиру. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Как сделать перечень имущества?

«Приложением к договору всегда является опись имущества. Именно туда мы заносим все предметы, которые у нас находятся в комнате. Начнем с дивана. Пишем диван. Новый. Если какие-то недостатки на диване, то это обязательно тоже указывается. Одна штука», — объясняет риелтор Светлана Сомонова.

И помните: с содержанием документа должны быть согласны обе стороны, иначе он не будет иметь юридической силы. Наличие залога тоже должно быть отражено в договоре.

«В разделе про стоимость найма, как правило, добавляют пункт, что помимо размера стоимости найма также наниматель вносит обеспечительный платеж, который, как правило, равняется сумме ежемесячного платежа. И за счет этого платежа как раз собственник покрывает убытки», — отмечает юрист.

Налоги и ответственность

Договор, залог, опись: как правильно и безопасно снять или сдать квартиру. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С возвращением залога чаще всего возникают сложности, поэтому очень важно правильно составлять все документы перед съемом жилья.

Также арендодателям стоит помнить: с доходов от сдачи недвижимости нужно платить налоги. Самый простой способ — зарегистрироваться в качестве самозанятого. Если этого не делать, возможны неприятные последствия.

«Помимо доначисления всех налогов, ему может грозить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, а при превышении суммы неуплаченного налога в два миллиона 700 тысяч рублей он может быть привлечен даже к уголовной ответственности в виде штрафа либо даже лишения свободы», — предупреждает Никитин.

Алгоритм действий при проблемах с арендаторами

Договор, залог, опись: как правильно и безопасно снять или сдать квартиру. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как поступать, если арендаторы не соблюдают условия договора и отказываются освобождать жилье? Для защиты своих прав собственнику необходимо предпринять следующие шаги: