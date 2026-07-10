Цена веселья: что происходит с организмом человека на аттракционах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Полина Фиолет

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Экстремальные карусели дарят яркие впечатления, но могут стать серьезным испытанием для здоровья.

Казалось бы, парки аттракционов — это место для радости и веселья, но за яркими огнями и детским смехом скрываются серьезные риски. Ежегодно по всему миру происходят трагедии: механизмы ломаются, страховка не срабатывает, а человеческая невнимательность становится фатальной.

Кто виноват, если в парке развлечений ребенок получил тяжелые травмы? Почему не соблюдают технику безопасности? Что аттракционы делают с организмом человека? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Трагедия в Стерлитамаке

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Deyan Georgiev

Страшное происшествие в Стерлитамаке — подросток едва не погиб в парке развлечений. Дети заняли места в карусели «Вальс», но к ним подошла сотрудница парка и сообщила, что часть ребят должна пересесть во избежание перевеса. Артем Сафаргалиев решил перейти в соседнюю кабину, и в этот момент механизм начал двигаться.

«Аттракцион запустился, меня в забор. Пронесло до входа», — вспоминает мальчик.

Он получил тяжелые травмы — его ногу буквально собирали по кусочкам. Сейчас Артем лежит в больнице — восстановление займет долгие месяцы. Прокуратура начала проверку происшествия.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура города поставила на контроль ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту», — сообщает помощник прокурора города Стерлитамак Максим Федоров.

По словам руководства парка, техника полностью исправна и дело не в ней, а в невнимательности оператора карусели.

«Я могу гарантировать, что техническая составляющая у нас не вызывает сомнений. В данном случае сработал чисто человеческий фактор. Доли секунды вот такую злую роль сыграли в тот день», — уверяет директор парка аттракционов в городе Стерлитамак Филарет Асфандияров.

Мировые трагедии: когда техника и халатность убивают

www.globallookpress.com/Knut Hildebrandt

Известно, что чужая невнимательность может стоить человеку жизни. Но трагедий меньше не становится. Бразильянку Марию Эдуарду сбросили с высоты в 40 метров без страховочного троса. Сотрудники экстремального аттракциона по роуп-джампингу просто забыли его прикрепить.

В Саудовской Аравии мощная конструкция сломалась мгновенно. «Технические неполадки» привели к травмам у 23 пострадавших.

На сочинском воздушном аттракционе трос лопнул на огромной высоте. К счастью, внизу море, куда и приземлились туристы.

Кто отвечает за надежность техники на аттракционах

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Контроль осуществляет Государственный технический надзор. По правилам, у каждой конструкции должен быть паспорт и руководство по техобслуживанию. Если документы в порядке — проверка считается пройденной.

Однако даже это не гарантия того, что аттракционы полностью исправны. У техники могут быть скрытые повреждения.

«Испытательная лаборатория перед началом сезона эксплуатации проверяет по запросу эксплуатанта аттракцион. И, выявляя дефекты конструкции, требует их устранить», — говорит президент российской ассоциации парков и производителей аттракционов Владимир Гнездилов.

Несчастные случаи по вине владельца аттракциона грозят уголовным наказанием, поэтому обычно в парках следят за исправностью механизмов. По словам эксперта, проверка происходит каждый день. Первыми инспектируют механик и электрик.

«Осматривают сначала аттракцион, все элементы несущие металлоконструкции, пластик, страховочные элементы. После этого делаются пробные запуски не менее трех раз, во время которых технический персонал смотрит, как ведет и работает себя аттракцион», — разъясняет специалист по безопасности аттракционов Андрей Петренко.

Второй этап — инспекция оператора. Он тоже делает пробные запуски. И подписывает контрольный журнал. Третьим объект проверяет администратор и только после его подписи карусель допускается к эксплуатации.

Классификация аттракционов — это система их разделения по типу конструкции, возрастной аудитории, степени риска для здоровья и назначению. Согласно общепринятым международным стандартам обозначается буквами RB — то есть биомеханический риск.

RB-1 — повышенная степень риска. Это американские горки и высотные карусели;

RB-2 — средняя степень риска. Тюбинговые трассы и водные горки;

RB-3 и RB-4 — незначительная степень риска. Это простые горки и качели во дворе, невысокие батуты и механизированные карусели с низкой скоростью.

Как аттракционы влияют на наш организм

www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Аттракционы закаляют психику или бьют по здоровью?

«Любимая редакция отправила меня на пиратский корабль! Буду как Эдвард Тич — капитан Черная Борода! Тем более борода у меня тоже черная. Вот только вооружен я не абордажной саблей, а пульсометром и акселерометром», — начинает эксперимент шеф-редактор Денис Шаровар.

Максимальная высота подъема — примерно 15 метров, это уровень пятого этажа.

Пульс растет, и перегрузки тоже увеличиваются. Но корабль постепенно замедляется, пришло время подводить итоги.

«Максимальный пульс — 128 ударов в минуту. Это, конечно, меньше, чем у пилота Формулы-1, но в то же время в самой нижней точке мое тело весило почти в четыре раза больше. Это много», — читает он.

«Вижу, у вас увеличились зрачки, что указывает на выброс адреналина и норадреналина надпочечниками. Также пульс 128 является повышенным, поэтому рекомендую перед следующим аттракционом немножко отдохнуть, выпить пару глотков воды, посидеть, потому что сейчас жаркое солнце, и не стоит нагружать свой организм. Но в целом показатели в норме», — объясняет психотерапевт, клинический и семейный психолог Наталья Ливадняя.

Внимательно следите за действиями инструкторов аттракциона и убедитесь, что система безопасности — ремни или ограничители — надежно зафиксирована. Не пытайтесь встать перед запуском.

Садитесь там, где меньше трясет — ближе к центру на каруселях и по ходу движения — на горках. И не нужно посещать аттракционы, если плохо себя чувствуете. Это лишний риск и нагрузка для организма.