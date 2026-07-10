«Нищенская мафия» охотится на слабых: как людей превращают в попрошаек

Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Их насильно удерживают, накачивают алкоголем и заставляют работать за еду. Как не попасть в рабство злоумышленников?

Людей с инвалидностью насильно заставляют просить подаяние, одиноких мужчин увозят в глухие деревни на многолетнюю кабалу, а доверчивых туристов в популярных странах превращают в подневольных работников или даже в доноров органов.

Как действует нищенская мафия и кто становится ее жертвами? Что делать, если вашего родственника похитили и требуют выкуп? Почему туристы в Турции рискуют оказаться в неволе? Какие схемы используют преступники для вербовки моряков и мигрантов?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Нищенская мафия»

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Шокирующая история: женщину без ног обманом забрали из больницы и отправили на паперть. Так действует нищенская мафия — злоумышленники похищают людей с инвалидностью и принуждают ежедневно собирать подаяние на улицах.

Она из таких пострадавших — Надежда Смирнова. А чтобы она не могла позвать на помощь, ей ежедневно давали алкоголь и даже подрезали язык.

«Они дали деньги этому врачу. Врач меня им отдал. Чекушку (спиртное. — Прим. ред.). Ну там 100 граммов», — рассказывает женщина.

Правозащитники бьют тревогу: живой товар в отдаленных районах до сих пор имеет конкретную и весьма невысокую цену. Об этом программе рассказал Александр Азанов, которого силой удерживали в дагестанском селе.

«За каждого человека они получают барана», — пояснил он.

«Они» — это те, кто находят жертв в городах и увозят в глухие деревни. Методы вербовки рабов отточены до мелочей.

Одиноким людям обещают стабильный заработок, но во время долгой дороги их целенаправленно накачивают алкоголем со снотворным.

«Всю дорогу спаивали, пить давали. Очнулся уже в Дагестане. Пьяный был, ничего не видел. Посты проехали», — вспоминает мужчина.

Заложников на долгие годы отрезают от внешнего мира, подвергают насилию и заставляют работать. В лучшем случае — за еду.

«Девять лет за него отработал, никак не мог уйти. Сколько раз уходил, ловил, снова бил, снова возвращал», — жалуется Азанов.

Похищение ради выкупа

www.globallookpress.com/J.L. Sousa, Register

Так у популярной американской телеведущей Саванны Гатри похитили 84-летнюю мать. Пожилая женщина исчезла из своего дома в штате Аризона.

«Мы все еще верим. Мы все еще верим в чудо. Мы все еще верим, что она вернется домой», — делилась журналистка с подписчиками в соцсетях.

В записке, которую злоумышленники прислали родственникам, они потребовали выкуп в один миллион долларов. Но спустя два месяца поступило анонимное сообщение, что все же женщина скончалась. Ее знаменитая дочь до сих пор не может в это поверить.

«Мы предлагаем вознаграждение до одного миллиона долларов за любую информацию, которая приведет нас к ее возвращению», — не опускает руки звезда.

Турецкий кошмар: как гостеприимство оборачивается пленом

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Стать жертвой похищения можно не только в экзотических странах, но и на излюбленных заграничных курортах. Обычный поход за сувенирами в Турции для одной из россиянок едва не превратился в кошмар.

«Мне стало некомфортно, потому что он ждал меня, пока я схожу в туалет», — говорит Лилия Матишова.

А началось все с демонстративного гостеприимства местного продавца ковров.

«Он принес мне журнал, чай, были разговоры о том, какой он бизнесмен, как долго занимается этим бизнесом», — объясняет она.

Но когда девушка собралась уходить, турок мгновенно заблокировал все выходы и начал вести себя агрессивно.

«Говорит, все, ты моя жена, я уверен в своем выборе, и мне больше никто другой не нужен», — добавляет пострадавшая.

В закрытом магазине Лилия провела пять часов. Он решила пойти на хитрость и подыграть мужчине: согласилась стать его женой, но предупредила, что нужно забрать вещи из отеля.

После долгих уговоров, продавец отпустил ее за чемоданом.

Транснациональные сети и угроза для органов

www.globallookpress.com/XYZ PICTURES

Опасно в Турции не только девушкам, но и крепким мужчинам. В стране, которая находится на пути из Азии в Европу, уже давно орудуют транснациональные преступные группы.

«Российские моряки, которых вслепую используют, предлагают высокооплачиваемую работу в Турции для того, чтобы возить туристов. А когда человек попадает уже в Турцию, у него забирают документы, угрожают и заставляют возить нелегальных мигрантов», — поясняет вице-президент единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Подневольный труд на криминальные синдикаты — это далеко не самый опасный сценарий. Некоторые дельцы предпочитают быстрый разовый заработок.

«Есть страшные ситуации, когда человека могут на органы похитить, разделать фактически и продать», — указывает он.

Если вы поняли, что оказались в рабстве за границей, у вас забрали документы и телефон — подчиняйтесь злоумышленникам. Постарайтесь запомнить адрес, где вас держат, и выучите пару ключевых фраз на местном языке: «помогите», «полиция». При первой возможности бегите. Искать помощи лучше всего в посольстве своей страны, крупном сетевом отеле или полиции.