Свадебный переполох в Осетии: Галич оказалась в центре экологического скандала

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru

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Почему экологи и активисты бьют тревогу из-за торжества блогера?

Грядущая свадьба блогера Иды Галич стала причиной экологического скандала. Знаменитость и ее возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич — активно готовятся к торжеству на живописном берегу Мидаграбинского озера в горах Владикавказа. Все бы ничего, если бы площадку для мероприятия не стали расчищать бульдозерами.

Местные жители и экоактивисты забили тревогу, что это грозит непоправимым ущербом природе Северной Осетии, а Галич все отрицает. К тому же она сама осетинка.

Пока в сети спорят и ругаются, 5-tv.ru попросил прокомментировать ситуацию директора Всероссийского общества охраны природы, эколога Ярослава Вольпина и адвоката Сергея Жорина.

Из-за чего скандал вокруг свадьбы Иды Галич

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: Instagram*/galichida

Жителей республики и защитников природы возмутил сам факт проведения частного массового мероприятия на особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Мидаграбинское озеро и прилегающий к нему комплекс в верховьях Гизельдонского ущелья действительно имеют охранный статус. Согласно постановлению Правительства РСО-Алания, это природный памятник регионального значения.

В сети уже появились сообщения, что ради торжества расчищают особо охраняемую природную территорию рядом с Мидаграбинским озером в Северной Осетии. После этого в соцсетях начали звучать призывы не допустить проведения праздника на выбранной площадке.

«Там есть возможность проведения каких-то работ по благоустройству, но в любом случае это точно не работы, связанные с расчисткой бульдозерами. То есть это всегда очень тонкая на кончиках пальцев работа, связанная с тем, чтобы не нарушить ни в коем случае природный баланс», — подтвердил Вольпин.

Что Ида Галич отвечает на обвинения

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский; Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

Иде Галич быстро нашла, что ответить на обвинения в интернете.

«Я долгое время жила в Осетии, моя мама — осетинка, и я с гордостью называю себя осетинкой. <…> Для меня эта земля — не просто место, а дом, где живут мои корни, моя история и моя душа. Именно поэтому я приняла решение сыграть свадьбу на Родине. Это не просто праздник, это мой способ сказать спасибо и отдать дань уважения нашему великому народу и его вечным традициям», — написала она в личном блоге.

Телеведущая считает, что ее праздник пытаются безосновательно сорвать, ведь ее команда не только не стремится навредить окружающей среде, но и намерена оставить после себя более благоустроенное пространство.

«Мы проводим масштабную уборку: вывозим мусор и зачищаем кострища. <…> По завершении свадьбы мы проведем полную рекультивацию участка и вернем природе ее изначальный вид. Более того, после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех», — подчеркнула Галич.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В своем блоге звезда активно публикует видео процесса подготовки места торжества и заодно фотографии того, как местные жители сами подъезжают к ущелью на машинах. Тем временем ее команда проложила к озеру дорогу. Галич призвала всех, кто громко беспокоится за первозданный вид ущелья, приехать и помочь в уборке мусора, который оставили за собой любители шашлычных пикников.

«Всем тем, кто не хотел задеть или обидеть, идите лесом (тем, что я якобы вырубала) прямо по бетону (который я, по вашим словам, разливала в горах) вместе со своими стремлениями теперь показаться хорошими. Прикрывшись пафосными речами, вы устраивали травлю. Сделав грустное лицо и наложив грустную музыку, несли откровенную чушь», — написала она.

Но совпадает ли представление блогера о пользе с мнением экологов, все еще под вопросом.

Что говорит закон

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: Yuriy Pozdnikov/legion-media

Границы Мидаграбинского озера утверждены постановлением Правительства республики от 11.10.2022 № 436. Поэтому ключевой вопрос не в самом факте проведения свадьбы, а в том, затрагивали ли подготовительные работы границы памятника природы или его охранный режим.

Речь о расчистке территории, въезде техники, установке конструкций, повреждении почвы, растительности, загрязнении природного комплекса.

На основании постановления Правительства РСО-Алания правила пребывания на памятниках природы вроде Мидаграбинского озера следующие:

Полный запрет на любую деятельность, угрожающую сохранности объекта (согласно пункту 7);

Строго ограниченный перечень допустимых видов использования. По пункту 18, активность на территории допускается только при условии, что она не противоречит целям создания памятника природы и установленному режиму охраны. По пункту 19, в режиме также могут быть прописаны сезонные и иные ограничения (например, запрет на посещение в период гнездования птиц или в уязвимые сезоны). Все это косвенно формирует запрет на произвольные изменения ландшафта и инфраструктуры;

Обязательное предварительное разрешение на проведение мероприятий (согласно пункту 20).

«Чтобы избежать и скандала, и реального вреда природе, организаторы должны были заранее проверить кадастровые границы ООПТ и возможной пограничной зоны, получить письменные согласования у уполномоченных органов, при необходимости — разрешение пограничных органов на проведение мероприятия, а также заказать независимое экологическое обследование площадки», — пояснил Жорин.

Кроме того, нужно было, как минимум, зафиксировать состояние территории «до» и «после», исключить тяжелую технику, вырубку, снятие грунта, костры, слив жидкостей и монтаж любых конструкций с фундаментом.

Какой вред природе может нанести свадьба Иды Галич

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Mayorov

Даже такие действия, как установка сцены или использование звукоусиливающей аппаратуры, могут нанести вред местной фауне.

«Это уже негативно влияет, потому что отпугивает животных. Меняется место гнездования птиц, которые, испугавшись, улетают и бросают птенцов», — пояснил Вольпин.

Кроме того, серьезную нагрузку на территорию создает и сам факт присутствия большого количества людей. Вытаптывание травы, установка временных конструкций, подведение электричества, использование генераторов — все это влечет за собой шум, выбросы выхлопных газов и изменение привычных маршрутов миграции животных.

«Плюс надо же будет еще решать вопрос с подвозом гостей, трансфером. Это значит, проезд моторизованной техники. А на особо охраняемых природных территориях это категорически запрещено», — добавил эколог.

На ООПТ нельзя вмешиваться в экосистему даже с благими намерениями. Закрытая экосистема функционирует самостоятельно.

Как Иде Галич могли разрешить играть свадьбу на охраняемом озере

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

При наличии договоренностей организаторы любых мероприятий на охранных зонах получают четкий перечень разрешенных действий, а любые отклонения от него недопустимы.

«Даже если бы они проходили это согласование, они никогда не получат разрешение завивать сваи, ставить генераторы или ездить на машинах», — уверен Вольпин.

Если же мероприятие проводится без необходимых разрешений или с нарушением установленных правил, последствия могут быть весьма серьезными.

«Это грозит штрафами, административной ответственностью, а в случае нанесения значительного ущерба — уже уголовным делопроизводством», — предупредил эколог.

Чем может обернуться для Иды Галич свадьба рядом с охраняемым озером

Свадьба блогера Иды Галич в Северной Осетии, скандал. Фото: Instagram*/galichida

За несоблюдение установленного режима на особо охраняемых природных территориях законодательство предусматривает меры ответственности.

В первую очередь речь идет об административной ответственности, закрепленной в статье 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — для граждан размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, в качестве дополнительной меры возможно изъятие орудий, с помощью которых было совершено нарушение.

«Уголовная ответственность по статье 262 Уголовного Кодекса РФ возможна не за саму свадьбу и не за общественный резонанс, а только если нарушение режима особо охраняемой природной территории повлекло значительный ущерб. Это уже вопрос экспертиз, актов осмотра и расчета вреда», — уточнил Жорин.

Ответственность при этом не должна автоматически возлагаться на публичное лицо, вокруг которого возник скандал.

«Отвечает тот, кто фактически организовал или совершил нарушение: подрядчик, организатор мероприятия, владелец/арендатор площадки, лицо, завозившее технику и конструкции, либо заказчик. Но только если будет доказано, что он давал соответствующие указания, знал о правовом режиме территории и действовал виновно», — подытожил адвокат.

Тем временем к возмущениям местных жителей уже прислушались в Минприроды РСО-Алания. Ведомство организовало «проверочные мероприятия» по вопросу соблюдения установленного режима использования особо охраняемой природной территории.

«По ее результатам будет определен состав возможного правонарушения. При выявлении фактов несоблюдения требований природоохранного законодательства к виновным лицам будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством», — сказали в Минприроды.

Время покажет, сможет ли свадьба Иды объединить Осетию, как она того хочет, или же этот праздник запомнится как местный экологический скандал.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ