Запустит мозг на полную мощность: что съесть на завтрак, чтобы энергии хватило до вечера

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Для максимальной эффективности в течение дня в завтраке должны сочетаться три базовых компонента.

Каждое утро миллионы людей начинают с бутерброда и сладкого кофе — быстро, привычно, но совершенно бесполезно для мозга. А через пару часов приходит рассеянность, упадок сил и раздражительность.

Это связано с тем, что мозг — самый энергоемкий орган в нашем теле. Он расходует около 20% всей энергии организма. После ночного голодания ему требуется не просто еда, а правильное «топливо».

Что должно быть в этой тарелке, какие вещества критически важны для когнитивных функций и как быстро приготовить полезный завтрак, который реально работает — в материале 5-tv.ru.

Какой завтрак запустит мозг на полную мощность

Пища для ума: вкусные и полезные завтраки для хорошей работы мозга — рецепты. www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Еда — это не просто калории, а строительный материал для нейронов, гормонов и нейромедиаторов. И если вы хотите, чтобы ваш мозг работал на полную мощность, в завтраке должны сочетаться три базовых компонента: белки (из них строятся нейромедиаторы, отвечающие за передачу нервных импульсов), жиры (особенно полиненасыщенные жирные кислоты, поддерживающие структуру клеточных мембран) и углеводы (быстрый источник энергии, ведь мозг не умеет запасать глюкозу).

Но помимо этого существуют как минимум семь ключевых веществ, которые буквально «включают» когнитивные функции — улучшают память, ускоряют мышление и защищают нервные клетки от преждевременного старения.

Первый и, пожалуй, самый важный элемент — холин. Это предшественник ацетилхолина, главного нейромедиатора, отвечающего за память, концентрацию и способность к обучению. Если холина в организме не хватает, вы становитесь рассеянным, забываете, куда положили ключи, и с трудом усваиваете новую информацию.

При этом всего одно куриное яйцо на завтрак покрывает почти треть суточной нормы холина. Также его много в субпродуктах (печени, почках), соевых продуктах, арахисе и цветной капусте. Включайте яйца в свой утренний рацион — и память скажет вам спасибо.

Второй по значимости — омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, особенно докозагексаеновая кислота (DHA). Омега-3 являются строительным материалом для клеточных мембран нейронов и необходимы для их нормальной работы.

Хотите думать быстро и принимать решения мгновенно? Добавьте в рацион жирную морскую рыбу (лосось, скумбрию, сельдь), льняное семя, семена чиа или грецкие орехи. Регулярное употребление омега-3 в долгосрочной перспективе поддерживает здоровье мозга.

Также это и антиоксиданты. Свободные радикалы, которые постоянно образуются в нашем организме, способны повреждать нейроны, вызывая их преждевременное старение и ухудшение когнитивных функций. Антиоксиданты нейтрализуют это разрушительное действие.

Самые мощные из них — антоцианы (именно они придают ягодам насыщенный синий, фиолетовый и красный цвет) и витамин С. Их много в чернике, голубике, ежевике, а также в темном шоколаде (с содержанием какао от 70%), зеленом чае и грецких орехах. Горсть черники в утренней овсянке — это не просто вкусное дополнение, а настоящий мини-щит для ваших нейронов.

Витамины группы B, особенно B1, B6, B12 и фолиевая кислота (B9), участвуют в производстве энергии в нервных клетках и синтезе нейромедиаторов. Важен витамин B12 — его дефицит является одной из главных причин хронической усталости, «тумана в голове» и даже депрессивных состояний.

Источники этой группы: яйца, молочные продукты, зелень, бобовые, субпродукты. Веганам и вегетарианцам стоит помнить, что B12 содержится только в животной пище, поэтому его уровень нужно контролировать особенно тщательно и при необходимости принимать добавки.

Бета-глюканы — это растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе и ячмене. Она замедляет усвоение углеводов, что исключает резкие скачки уровня сахара в крови. А это, в свою очередь, предотвращает внезапные приступы голода и упадка энергии.

Как результат — стабильная энергия и ясная голова до самого обеда без тяги к сладкому. Самый доступный источник бета-глюканов — овсянка. Но не та, что заваривается за минуту из пакетика, а та, что требует варки хотя бы 10–15 минут. Именно такая каша становится идеальной основой для полезного завтрака.

Еще не менее важны и флавоноиды. Эти растительные соединения относятся к классу антиоксидантов, но работают еще тоньше: они улучшают кровоснабжение мозга и защищают сосуды от повреждений.

Лучшие источники — какао (настоящий, без добавления сахара), темный шоколад, яблоки, цитрусовые и зеленый чай. Чашка качественного какао утром — это не только приятный вкус, но и реальная поддержка для сосудистой системы головного мозга.

Седьмой элемент — казеин. Это медленный белок из молочных продуктов. Он расщепляется в течение нескольких часов, обеспечивая длительное поступление аминокислот, необходимых для поддержания работы мозга. Такой завтрак дает длительное чувство сытости и стабильный, ровный фон для работы мозга без скачков и спадов.

Источники казеина — творог, греческий йогурт, обычное молоко и сыр. Творожная запеканка становится идеальным «медленным» завтраком, особенно если вам предстоит долгий и напряженный день.

Три быстрых и полезных рецепта для запуска мозга

Пища для ума: вкусные и полезные завтраки для хорошей работы мозга — рецепты. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/NATASHA BREEN

Из перечисленных ингредиентов можно приготовить десятки разных завтраков.

Овсяная каша с черникой и грецкими орехами

Это классический завтрак, который можно считать чемпионом по пользе для мозга. В нем идеально сочетаются бета-глюканы для стабильной энергии, антиоксиданты (антоцианы из черники) для защиты нейронов и омега-3 из грецких орехов.

Для приготовления понадобятся: овсяные хлопья для варки (крупные, не быстрого приготовления), молоко или вода, горсть свежей или замороженной черники, два-три грецких ореха.

Сварите кашу — лучше на молоке, так вы получите дополнительную порцию казеина, который обеспечит длительную сытость. Добавьте ягоды и орехи. Можно чуть подсластить медом или кленовым сиропом, но без фанатизма. Такой завтрак обеспечит ровную энергию до самого обеда, защитит сосуды мозга и улучшит память.

Яичница с авокадо и лососем на цельнозерновом тосте

Это завтрак для тех, кому нужно думать быстро, принимать решения и быть в тонусе с самого утра. Яйца дают мощную дозу холина, лосось — омега-3 и витамин D, авокадо — полезные мононенасыщенные жиры и калий, а цельнозерновой хлеб — медленные углеводы для продолжительной энергии.

Возьмите два яйца, половину спелого авокадо, 50 граммов слабосоленого лосося и кусочек цельнозернового хлеба.

Поджарьте хлеб до хруста. Разомните авокадо вилкой и выложите на тост. Сверху — яичница (глазунья или скрэмбл) и кусочки рыбы. Добавьте свежую зелень и каплю лимонного сока по желанию.

Смузи-боул с семенами чиа и какао

Красивый, яркий и невероятно полезный вариант для тех, кто утром не любит есть плотную пищу или хочет разнообразия. Какао дает флавоноиды и антиоксиданты, семена чиа — омега-3 и клетчатку, банан — калий и магний для нервной проводимости.

Смешайте в блендере один спелый банан, 200 миллилитров миндального или обычного молока, одну столовую ложку семян чиа, одну столовую ложку какао-порошка без сахара и горсть шпината (по желанию — он добавит дополнительную порцию железа и витаминов, но вкуса практически не изменит). Взбивайте до однородной кремообразной консистенции. Перелейте в миску, посыпьте сверху еще немного семян чиа, украсьте свежими ягодами и дольками банана.