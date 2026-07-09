Пациентов ждут перемены: как изменится выдача медсправок в больницах с 1 сентября

В России изменится порядок выдачи медицинских справок в больницах с 1 сентября

Фото, видео: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений уже утвержден Минздравом.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 286н от 15 апреля 2026 года заменит действующий с 2020 года ведомственный приказ № 972н.

Что именно поменяется в правилах и как новый порядок облегчит жизнь пациентам и медикам — в материале 5-tv.ru.

Кто теперь может получить медицинские справки и заключения

Как будут выдавать справки и заключения в больницах с 1 сентября 2026 — новые правила для врачей и пациентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Пожалуй, самое значимое нововведение — расширение круга лиц, которые имеют право на получение медицинских документов. Раньше справки и заключения выдавались только самому пациенту либо его законному представителю. Теперь перечень получателей будет значительно шире.

Согласно новому порядку, медицинские организации смогут выдавать документы не только самому пациенту, но и:

супругу или супруге пациента;

близким родственникам: детям, родителям, усыновленным и усыновителям, родным братьям и сестрам, внукам, дедушкам и бабушкам;

полнородным и неполнородным братьям и сестрам (то есть имеющим общего отца или мать) — эта категория появилась впервые;

иным лицам, которых пациент или его законный представитель указал в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Важно, что это правило действует и после смерти пациента, если при жизни он или его законный представитель не запретили разглашение врачебной тайны.

Как пояснил РИА Новости заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, «новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким». Особенно это актуально для тех, кто ухаживает за пожилыми или тяжелобольными родственниками: теперь не нужно лично приводить человека в поликлинику за каждой справкой.

Что нужно для получения справки родственником

Как будут выдавать справки и заключения в больницах с 1 сентября 2026 — новые правила для врачей и пациентов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Забрать медицинские документы просто так не получится — нужно подтвердить родство. Для разных категорий родственников предусмотрен свой перечень документов:

супругам потребуется свидетельство о заключении брака;

родителям — свидетельство о рождении ребенка либо паспорт с указанием данных пациента;

братьям и сестрам — свидетельство о рождении пациента, собственное свидетельство о рождении и паспорт;

бабушкам и дедушкам — свидетельство о рождении родителей пациента;

усыновителям — свидетельство об усыновлении.

Если же речь идет об иных лицах, не входящих в круг близких родственников, потребуется письменное согласие пациента на разглашение врачебной тайны.

Справки в произвольной форме

Как будут выдавать справки и заключения в больницах с 1 сентября 2026 — новые правила для врачей и пациентов. Фото: ИЗВЕСТИ/Эдуард Корниенко

Еще одно важное изменение касается формы самих документов: справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное.

Цифровизация медицинской сферы тоже продолжается. Новый порядок закрепляет возможность выдавать справки и медицинские заключения как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) медицинского работника.

Также отдельное согласие пациента на выдачу документа в электронном виде больше не требуется. Раньше для получения электронной справки нужно было дополнительно оформлять согласие, что создавало лишние бюрократические барьеры.

Электронные справки и заключения будут формироваться с использованием медицинских информационных систем (МИС), Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ГИС ОМС или региональных ГИС. Выдаваться они будут через МИС, Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или региональные порталы госуслуг.

Новый порядок оформления документов

Как будут выдавать справки и заключения в больницах с 1 сентября 2026 — новые правила для врачей и пациентов. Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

С 1 сентября перестает действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи для организаций, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам. Вместо этого будут использоваться печати или штампы без указания профиля медпомощи.

Бумажные справки по-прежнему заверяются штампом медицинской организации, а также подписью и личной печатью врача (если справка оформляется за подписью врача). Бумажные же медицинские заключения подписываются врачами-специалистами, но не заверяются их личными печатями.

Справки и заключения теперь будут выдаваться только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. То есть получить документ «с нуля» не получится — все данные должны быть предварительно зафиксированы в медкарте.

Онлайн-заказ справок

Как будут выдавать справки и заключения в больницах с 1 сентября 2026 — новые правила для врачей и пациентов. Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Новый порядок выдачи справок — не единственное изменение в этой сфере. Минздрав РФ в 2026 году планирует распространить на все регионы сервис онлайн-заказа медицинских документов и справок. Сейчас он работает в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области.

Система позволит формировать документы автоматически на основе данных электронной медицинской карты и подавать запросы через Госуслуги. В перечень таких документов входят сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключения о принадлежности ребенка к медицинской группе для занятий физкультурой.

После формирования документ будет направляться пациенту в мессенджер МАКС, что должно сократить визиты в поликлинику и ускорить доступ к необходимым справкам. Проект реализуется совместно с Минцифры России.