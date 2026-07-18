Память обретения мощей Сергия Радонежского: что можно и нельзя делать 18 июля, как молиться

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Bulavsky

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Какое значение несет этот день для православного христианина?

В православном календаре на 18 июля приходится день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Церковь празднует эту дату с XV века и до сих пор призывает верующих не забывать ее. Как правильно провести этот день православным?

За что чтят преподобного Сергия Радонежского

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Vadim Nekrasov

Преподобный Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился в семье ростовских бояр Кирилла и Марии в 1314 году. С ранних лет он отличался благочестием и усердием к молитве, но грамота давалась ему с большим трудом.

Житие преподобного повествует о чудесной встрече юного Варфоломея с таинственным старцем — ангелом Божиим в иноческом образе, который благословил его и предрек великое будущее.

После смерти родителей Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился в Радонежский лес, чтобы вести пустынническую жизнь. Там, в глухом бору, они построили келью и небольшой храм в честь Святой Троицы. В 1337 году Варфоломей принял монашеский постриг с именем Сергия.

Брат не выдержал сурового образа жизни и вскоре покинул его, но сам преподобный остался в полном одиночестве, живя лишь за счет собственных трудов.

Постепенно слава о подвижнике разнеслась по окрестностям, к нему стали стекаться иноки, и на месте отшельнической кельи выросла Троицкая обитель.

Преподобный Сергий пользовался огромным уважением среди духовенства и князей. Он примирял враждующих князей, предотвращал междоусобные брани. В 1380 году он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву и отправил с ним двух иноков-богатырей — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Почему мощи преподобного Сергия Радонежского называют нетленными

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.loballookpress.com/Viktor Kornushin

За свою непорочную жизнь Сергий удостоился посещения Матери Божией. Она благословила его и обещала покровительствовать основанной им обители. В 1392 году, за шесть месяцев до кончины, он предупредил братию о своем преставлении и передал игуменство любимому ученику Никону.

В 1422 году, спустя 30 лет после преставления святого и через 14 лет после пожара, настигшего Москву, началось строительство нового каменного Троицкого собора на месте сожженного ордынскими войсками.

Когда при строительстве собора начали рыть рвы для фундамента, строители обрели нетленные мощи святого. Чудо нетления было тем более удивительным, что вокруг гроба стояла вода.

При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича, святые мощи были изнесены из земли. Их временно поставили в деревянной Троицкой церкви, находившейся на месте нынешней Духовской церкви, а после освящения каменного собора в 1426 году перенесли в него.

Как церковь обрела нетленные мощи Сергия Радонежского

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

Мощи преподобного Сергия крайне редко покидали стены собора. Известно, что их выносили на площадь во время пожара 1709 года — на месте, где они стояли, позже построили Красногорскую часовню. В 1905 году мощи переносили в Успенский собор на время ремонта Троицкого.

Однако в 1919 году большевистские власти приняли решение о вскрытии мощей. По окончании мощи обнажили от покровов и прикрыли стеклом, а в ноябре закрыли и сам монастырь.

Тогда, по благословению отца Кронида и Патриарха Тихона, члены Комиссии по охране памятников искусства и старины — священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Олсуфьев — приняли решение спасти святыню.

Ночью они тайно проникли в собор и отделили от мощей честную главу преподобного, заменив ее на голову одного из князей Трубецких, захороненных в крипте. Глава была сокрыта сначала в ризнице, затем в доме Олсуфьева, а позже закопана в саду.

Во время Великой Отечественной войны мощи преподобного эвакуировали. Только за год до официального открытия лавры, в январе 1945 года, они были возвращены в Троицкий собор. Это стало возможным в преддверии Поместного Собора, на который ожидался приезд иностранных делегаций.

В 1946 году, когда стало известно, что Лавра открывается, наследница Олсуфьева, Екатерина Павловна Васильчикова, передала сокрытую честную главу Патриарху Алексию I. Святейший, узнав тайну ее хранения, поручил схиархимандриту Илариону облачить в схимническое одеяние мощи преподобного Сергия.

Тогда же, во время переоблачения, в строжайшей тайне была произведена обратная замена главы князя Трубецкого на подлинную главу преподобного.

О подлинности свидетельствовал сохранившийся след от копия, которым отец Павел Флоренский отделял ее от позвонка, — при возвращении следы совпали.

Первое патриаршее богослужение в Лавре состоялось на праздник Святой Троицы, а в 1948 году честные мощи были возвращены в Троицкий собор, где пребывают поныне.

О чем и как молятся преподобному Сергию Радонежскому

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В день обретения мощей и в любое другое время верующие обращаются к святому с молитвой, прося о заступничестве, помощи в учении, исцелении от недугов и укреплении в вере.

Тропарь, глас 8 (в переводе)

С юности ты принял Христа в душу твою, преподобный, и более всего возжелал от мирской суеты уклониться, мужественно в пустыню вселился, и чада послушания — смирения плоды в ней возрастил. Потому, став Троицы селением, чудесами твоими ты просветил всех, приходящих к тебе с верою, и исцеления всем подаешь обильно. Отче наш Сергий, моли Христа Бога да спасет души наши.

Кондак, глас 8 (в переводе)

В сей день как солнце пресветлое, воссиявшее от земли, священные мощи твои обретены нетленными, как благоуханный цвет множеством чудес сияя, и всем верным источая различные исцеления, и веселя избранное твое стадо, которое мудро собрав, ты прекрасно пас. О них и ныне, Троице предстоя, молишься победы над врагами верным даровать, дабы мы возглашали тебе: «Радуйся, Сергий Богомудрый!»

В чем смысл праздника и духовное значение дня

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Обретение мощей преподобного Сергия — это не просто историческое событие, но свидетельство непреходящей благодати Божией, почивающей на святом.

Факт нетления мощей и сопутствовавшее ему благоухание были явным знаком святости подвижника, который и после смерти не оставил свою обитель и всю Русскую землю.

Празднование 18 июля (5 июля по старому стилю) — это одновременно и день памяти, и день торжества, напоминающий нам о том, что для верующих нет смерти, но есть жизнь вечная во Христе. Это один из самых почитаемых дней в году для всех, кто чтит память великого игумена земли Русской.

Как правильно провести 18 июля

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Для православных христиан этот день в первую очередь посвящен молитве и посещению храма. Верующие стремятся приложиться к иконе и мощам святого, если есть возможность посетить Троице-Сергиеву Лавру. Особой благодатью в этот день считается причастие Святых Христовых Таин.

Молитва преподобному Сергию может касаться любых житейских нужд, но особенно он считается покровителем учащихся и студентов. Святому молятся о помощи в учении, даровании смирения и мудрости.

В день его памяти принято освящать в храмах воду и совершать молебны. В кругу семьи и близких можно разделить праздничную трапезу.

Что нельзя делать 18 июля

День преподобного Сергия Радонежского 18 июля: что можно и нельзя делать, традиции, история, мощи, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В день церковного праздника не следует заниматься тяжелым физическим трудом, если это не является крайней необходимостью. Считается, что работа по дому и в огороде не должна отвлекать от молитвы и посещения храма.

Также 18 июля стоит избегать ссор, скандалов и злословия.

Церковь также скептически относится к народным поверьям. Речь идет о приметах Афанасьева дня, дата которого совпадает с датой памяти обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.