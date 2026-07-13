Одно лицо на двоих: российские актеры, похожие на звезд Голливуда

Фото: www.globallookpress.com/Gary Lee; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сходство этих артистов настолько поразительное, что их легко принять за «разлученных» родственников.

Говорят, у каждого человека есть двойник. Иногда это просто забавное совпадение, а иногда сходство настолько поразительное, что людей можно принять за родственников.

Особенно интересно, когда речь идет об актерах из разных стран, которые выглядят как братья и сестры.

5-tv.ru собрал подборку российских артистов, которых зрители и поклонники чаще всего сравнивают с голливудскими звездами. Некоторые совпадения действительно способны удивить.

Риз Уизерспун и Марина Доможирова

www.globallookpress.com/Ron Adar, Pavel Kashaev

Голливудская звезда Риз Уизерспун, знакомая зрителям по фильмам «Блондинка в законе», «Жестокие игры» и «Воды слонам», обзавелась невероятно похожей «сестрой» в России.

Ею оказалась актриса театра и кино Марина Доможирова, которую зрители знают по сериалам «Скорая помощь» и «Беспринципные». Та же открытая улыбка, светлые волосы и узнаваемые черты лица — сходство действительно поразительное.

На протяжении многих лет поклонники и коллеги обращают внимание на внешнее сходство актрис. А после того как Марина перекрасила волосы и стала блондинкой, разговоров на эту тему стало значительно больше.

Первый раз о своем сходстве с голливудской звездой она услышала от француженки, с которой жила в одном общежитии в Санкт-Петербурге. Сама актриса признается, что ей приятно такое сравнение, хотя портретное сходство с оскароносной актрисой никак не влияет на ее работу в кино.

Орландо Блум и Сэм Никель

www.globallookpress.com/Dave Starbuck; Instagram*/samnikel

Все мы помним Орландо Блума в образе харизматичного эльфа Леголаса из «Властелина колец» и отважного Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря». Но мало кто знает, что у голливудского красавца есть практически идентичный двойник в России — блогер и актер Сэм Никель (настоящее имя Артур Гальченко).

Их сходство настолько очевидно, что в сериале «ЧОП» эту схожесть даже специально обыгрывали, чтобы повеселить зрителей. Однако сам Никель с иронией относится к сравнению.

«Я похож на Блума? Да ну, вы шутите!», — в шутку заявил он.

Но фанаты до сих пор не устают сравнивать их фотографии, находя все новые доказательства этого удивительного сходства.

Колин Фаррелл и Петр Федоров

www.globallookpress.com/AD, Gennadii Usoev

Звезда «Перевала Дятлова», «Обитаемого острова» и «Елок» Петр Федоров с самого начала своей карьеры привлекал внимание не только талантом, но и внешностью. Многие зрители и критики сразу заметили его поразительное сходство с ирландским актером Колином Фарреллом.

У них схожие черты лица: волевой подбородок, короткая стрижка, нарочито небрежная щетина. Их объединяет умение убедительно играть обаятельных негодяев и сердцеедов. Сходство настолько велико, что их часто называют «двумя братьями» — будто ирландский красавец нашел свое отражение в российской глубинке.

Квентин Тарантино и Егор Баринов

www.globallookpress.com/Mark Chilton-Richfoto, Natalya Loginova

Это, пожалуй, один из самых забавных случаев. Когда смотришь на российского актера Егора Баринова, сразу в голову приходит мысль: «Да это же наш, русский Тарантино!». Сходство настолько очевидное, что поклонники прозвали его «русским Квентином Тарантино».

Кинематографисты тоже заметили это и пригласили Баринова сыграть самого Тарантино в криминальной молодежной комедии «Взять Тарантину». А когда актер приезжал в Канны представлять фильм «Однажды в Трубчевске», многие иностранные коллеги также отметили его поразительное сходство с культовым режиссером. Таким сходством грех было бы не воспользоваться.

Джейк Джилленхол и Дмитрий Чеботарев

www.globallookpress.com/Photo Image Press, Ekaterina Tsvetkova

Голливудский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Горбатая гора», «Исходный код» и «Человек-паук: Вдали от дома», нашел своего двойника в российском актере Дмитрии Чеботареве.

Особенно заметным это сходство стало в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Майор Гром: Чумной доктор». С Джилленхолом его сближает плотная конструкция лица: одинаковые скулы, прищур и собранный взгляд. У них также схожие густые, выраженные брови и голубые глаза. Поклонники уже окрестили Дмитрия «российским Джейком Джилленхолом».

Интересно, что оба актера специализируются на ролях сложных, внутренне напряженных персонажей и обладают схожей манерой передавать переживания через сдержанную, но очень выразительную мимику.

Райан Гослинг и Данила Якушев

www.globallookpress.com/Barbara Hine, Belkin Alexey

Голливудский любимец Райан Гослинг, звезда «Драйва», «Барби» и «Бегущего по лезвию 2049», тоже обзавелся российским двойником. Им стал актер Данила Якушев, знакомый зрителям по сериалам «Триггер», «Таганрог» и даже «Папа может».

В сети даже появились мемы на эту тему, которые дошли и до самого Якушева. Сам актер с иронией отнесся к такому сравнению. Более того, он решил воспользоваться этим сходством. СМИ сообщали, что актер перевел на английский язык сценарий фильма о двух братьях-близнецах и отправил его представителям Гослинга с предложением о сотрудничестве.

Правда, прошло уже несколько лет, и Райан Гослинг так и не ответил. Видимо, пока не готов к совместному проекту.

Роберт Дауни-младший и Борис Хвошнянский

www.globallookpress.com/CraSH, Ekaterina Tsvetkova

«Железный человек» против «русского Железного человека». Стоило увидеть Бориса Хвошнянского в сериалах «Против всех» и «Преступление и наказание», как сразу в голове всплывает: «Да это же наш Тони Старк!».

Улыбка, взгляд, харизма — в Борисе Хвошнянском легко угадать черты «Железного человека». Их биографии — две разные истории. Дауни пережил взлеты и падения, но вернулся на вершину. Хвошнянский же — символ стабильности: звезда петербургской театральной школы, звезда многих сериалов, с безупречной репутацией и любовью зрителей.

Эдриан Броуди и Артем Ткаченко

www.globallookpress.com/imageSPACE, Bulkin Sergey

Обладатель «Оскара» Эдриан Броуди, известный по «Пианисту» и «Острым козырькам», тоже нашел своего двойника в России. Им стал актер Артем Ткаченко.

Эти звезды кино выглядят как родные братья: все дело в вытянутой форме лица, проникновенном взгляде и характерном носе.

Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе

РИА Новости/Екатерина Чеснокова, www.globallookpress.com/Cover Images

Не зря говорят в соцсетях: Марк Эйдельштейн — это русский Тимоти Шаламе. После выхода фильма «Анора» российского актера начали активно сравнивать с голливудским красавчиком.

Роднит их не только внешняя хрупкая притягательность, но и путь к славе. Шаламе проснулся знаменитым после «Назови меня своим именем», а Эйдельштейн стал сенсацией, когда «Анора» увезла из Канн «Золотую пальмовую ветвь».

Неудивительно, что западные журналисты уже окрестили его «русским Тимоти Шаламе».

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Admedia MediaPunch

У Аманды Сейфрид, известной по фильмам «Мамма Миа!», «Хлоя» и «Время», и у Екатерины Вилковой, известной по проектам «Черная молния», «Последний богатырь» и «Отель Элеон», тоже есть определенное сходство.

И, согласитесь, если бы они вышли на красную дорожку рядом, журналисты бы сильно удивились, подумав, что это как минимум сестры. Да, они не как две капли воды, но взгляд, улыбка и даже обаяние практически одинаковые.

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