День памяти Андрея Рублева: что можно и нельзя делать 17 июля, как правильно молиться

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Кого еще вспоминают этот день? И какие традиции нужно соблюдать?

Православные христиане 17 июля вспоминают сразу нескольких святых. Помимо богослова и проповедника Андрея Критского и благоверного князя Андрея Боголюбского, а также преподобной Марфы, эта дата считается днем памяти русского иконописца преподобного Андрея Рублева и страстотерпцев.

По каким канонам Церковь призывает отмечать этот день?

Почему 17 июля вспоминают Андрея Рублева

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: РИА Новости/Олег Макаров

Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью 17 июля 1988 года. С тех пор дата официально объявлена днем его памяти.

О жизни Андрея Рублева достоверно известно немного. Принято считать, что он родился между 1340 и 1350 годами. По некоторым сведениям, Рублев является сыном Сергия Радонежского.

Летописи гласят, что в 1408 году Андрей вместе со своим старшим соратником Даниилом Черным расписывал Успенский собор во Владимире. Известно также, что Рублев работал над иконостасом в Благовещенском соборе в Москве, Успенском соборе в Звенигороде.

Но, пожалуй, самые известные его работы — знаменитая «Святая Троица» для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, а также росписи и иконы для Спасо-Андроникова монастыря, где художник принял постриг.

«Троицу» он написал в первой половине XV века. Это произведение считается одним из самых важных в русской иконописи. В центре сюжета — три ангела, сидящие за жертвенником, на котором стоит чаша с головой тельца, приносимого в жертву. На заднем плане Рублев изобразил дом Авраама, дуб Мамврийский и гору Мориа.

На протяжении нескольких веков Андрей Рублев почитался верующими как создатель чудотворных икон. Но канонизирован — только к тысячелетию крещения Руси.

Почему 17 июля вспоминают страстотерпцев Романовых

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: РИА Новости

Вторая значимая дата этого дня — память святых страстотерпцев, семьи последнего российского императора. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, была расстреляна царская семья.

В 2000 году на Архиерейском Соборе Русской церкви Московская патриархия причислила последнего российского императора Николая II, императрицу Александру, а также их детей — царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию — к лику святых.

Важно понимать разницу между мучениками и страстотерпцами. Страстотерпцами называют тех святых, которые приняли смерть не за веру, а от злодеяний других людей, сохраняя при этом христианское смирение, кротость и непротивление злу.

Какие молитвы читать в день памяти 17 июля

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Обращаясь к преподобному Андрею Рублеву, верующие часто просят о помощи в искусстве, а также о даровании духовной мудрости и смирения. Ему молятся о том, чтобы Господь помог увидеть красоту божественного мира и сохранить в сердце мир и любовь.

Молитва преподобному Андрею Рублеву

О, преди́вный иконопи́сче преподо́бне о́тче Андре́е! Услы́ши моле́ния на́с, гре́шных, с ве́рою, наде́ждою и любо́вию взыва́ющих тебе́, и бу́ди предста́телем на́шим пред Свято́ю Тро́ицею. Твори́вый благода́тно в хра́мех Бо́жиих, помози́ и на́м созида́ти хра́мы во сла́ву Бо́жию. Пости́гнув та́йны красоты́ и́стинныя, озари́ на́с позна́нием красоты́ богослуже́ния нетле́нныя. Исцеля́яй ду́ши взира́нием на ико́ны твоя́, да́руй на́м и моще́й твои́х цельбу́. Послужи́вый едине́нию ве́рных, исхода́тай и на́м еди́ным се́рдцем и еди́ны устны́ восхвали́ти утиша́ющаго ро́зни ми́ра сего́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святым страстотерпцам Романовым молятся об укреплении семьи, о даровании терпения и сил в перенесении жизненных скорбей. Их просят о заступничестве за всю Россию, о прекращении вражды и междоусобиц. Особенно к ним обращаются те, кто испытывает гонения или несправедливость, чтобы обрести силы для прощения и смирения.

Молитва святому страстотерпцу царю Николаю II

О святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя избра́ пома́занника Своего́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. Госпо́дь же, испыту́я тя, я́ко И́ова Многострада́льнаго, попусти́ ти поноше́ния, ско́рби го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́рства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́, претерпе́в и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м, Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы у Престо́ла всех Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю, цари́цею Алекса́ндрою, и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татиа́ною, Мари́ею и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́, моли́, да пода́ст нам Госпо́дь грехо́в проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Как правильно провести 17 июля

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Этот день не относится к числу масштабных церковных праздников, но является днем памяти. Вот как его стоит провести православному христианину:

Посещение храма. По возможности стоит посетить богослужение, особенно если в храме есть икона святого Андрея Рублева или образ царственных страстотерпцев. Можно подать записки о здравии и упокоении;

Молитва. В этот день особенно важно вспомнить о значении смирения и терпения в жизни христианина. Можно прочитать акафист преподобному Андрею Рублеву или царственным страстотерпцам;

Чтение духовной литературы. Хорошим занятием будет изучение жития святого и истории царской семьи. Это поможет глубже проникнуться смыслом их подвига. Можно перечитать или впервые открыть для себя труды о жизни и творчестве Андрея Рублева или дневники императора Николая II, которые являются свидетельством его глубокой веры;

Семейный круг. День памяти страстотерпцев, которые являли пример крепкой и любящей семьи, — хороший повод провести время с близкими, проявить заботу и внимание друг к другу;

Милосердие. Подвиг смирения, явленный святыми, учит христиан быть милосердными и сострадательными. Хорошо в этот день сделать пожертвование, помочь нуждающимся, посетить больных или одиноких людей.

Что можно делать 17 июля

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17 июля считается постным днем в православном календаре. В целом церковь не призывает прихожан соблюдать строгие предписания, однако некоторые обязательства на верующих этот факт все равно накладывает:

Разрешено заниматься обычными, не связанными с тяжелой физической работой, делами, если они не мешают молитвенному настрою;

Можно поститься, хотя это необязательно в миру. Прихожанам стоит воздержаться только от излишеств в еде и веселья;

В этот день стоит читать и молиться как в храме, так и дома.

Что нельзя делать 17 июля

День памяти Андрея Рублева: как провести 17 июля, молитвы, традиции в православии. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В этот день в связи с почитанием большого числа святых церковь рекомендует воздерживаться от:

Ругани, ссор и сквернословия. Это день тишины и смирения. Любой конфликт оскверняет память святых, явивших пример кротости;

Тяжелого физического труда. По возможности стоит отложить работу в огороде, ремонт и генеральную уборку, чтобы посвятить время молитве и размышлениям;

Злоупотребления алкоголем. Неуместны шумные застолья и тем более пьянство. Любая трапеза в этот день должна быть скромной;

Развлечений. Стоит избегать шумных компаний, просмотра пустых развлекательных программ, пения и плясок.

Обычно в этот день таинство венчания в церкви не совершается, но тут все зависит от храма.