Как провести Петров день 12 июля: главные запреты, обряды, традиции и приметы

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Чего боялись делать в эту дату славяне? И что торопились успеть до заката?

На Руси верили, что Петров день — это рубеж, разделявший весенний цикл и летнюю страду. Природа 12 июля достигала пика своего расцвета, а вот нечистая сила, наоборот, теряет свою мощь.

С Петрова дня начиналась пора активного сенокоса, а вместе с ней вступали в силу новые правила жизни, связанные с природными циклами.

По каким приметам и традициям проводили этот день раньше? 5-tv.ru решил разобраться с приметами, традициями и запретами славян.

Как в народе раньше называли Петров день

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

В народной традиции день 12 июля был известен под множеством названий: Петров день, Петры-Павлы, Петровщина, а также «Петр-поворот» или «Петр-солнцеворот». Считалось, что именно в этот период солнце поворачивает на зиму, а лето переходит в свою самую жаркую и зрелую пору.

В сознании крестьянина этот праздник прочно ассоциировался с окончанием весеннего цикла работ и вступлением в права летней страды. В народе говорили: «Придет Петрок — сорвет листок» или «Пришел Петр — сорвал листок, пришел Илья — и два сорвал», подчеркивая приближение осени.

Еще одна популярная поговорка на Руси — про переход к сенокосу: «С Петрова дня — красное лето, зеленый покос». Если до этого дня основные силы уходили на обработку земли и посев, то теперь на первый план выходила заготовка кормов для скота на зиму.

Традиции и обряды на Петров день

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

С Петровым днем было связано множество обрядов. Все они были призваны задобрить природу, обеспечить хороший урожай и удачный сенокос:

«Карауление солнца». Одна из самых поэтичных традиций — это встреча рассвета в ночь на 12 июля. Молодежь собиралась на высоких холмах или берегах рек, чтобы наблюдать за восходом. Считалось, что в это утро солнце «играет»: переливается разными цветами, поднимается и опускается. Это зрелище считалось добрым знаком, предвещающим счастливый год. Тот, кто увидит игру солнца, будет здоров и удачлив;

Обряды на плодородие. В некоторых губерниях существовал обычай «кумления» — обряда побратимства или посестринства, который проводили именно в Петров день. Девушки через венки обменивались крестами и обещали друг другу вечную дружбу;

Начало покоса. Первый выход на сенокос обставлялся особо торжественно. Существовал обычай «зажинков» — символического начала жатвы или покоса. Первый сноп травы старались сделать как можно более пышным и красивым, его приносили в дом и ставили в красный угол. Считалось, что от этого зависит, каким будет весь корм для скота;

Обряд «Травяной пояс». В первый сенокосный день, приуроченный к Петрову дню, на территории современной республики Коми женщины, одетые по-праздничному, выходили на покос и после того, как мужчины выкашивали небольшой участок, собирали свежескошенную траву. Из нее завивали и скручивали длинные жгуты — травяные пояса. С причитаниями и заговорами женщины опоясывали ими мужчин, включая маленьких детей. Девушки верили, что свежескошенная трава обладает целебными свойствами и способна снять усталость и боль в пояснице. Эти пояса мужчины не снимали, пока они не высыхали и не осыпались.

Приметы на Петров день

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

На Руси по приметам на Петров день предсказывали урожайность года:

Трехкратный дождь — к обильному урожаю. Если дождь идет дважды — урожай будет хорошим, один раз — умеренным;

Жара в Петров день — пора начинать сенокос. Трава быстро сохнет, а значит, заготовка сена будет удачной;

Протяжный крик перепелок накануне — осень будет долгой. Это давало крестьянам время спокойно собрать урожай.

Что принято делать в Петров день 12 июля

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

Петров день воспринимался как день труда и начала новой, ответственной поры. Вот что предписывала делать народная традиция:

Начинать сенокос. Это главное дело дня. Считалось, что если начать косить траву именно 12 июля, то сено будет особенно душистым и полезным. Верили, что в это время травы набирают наибольшую силу;

Прибирать в доме и бане. Праздник следовало встречать в чистоте. Мылись в бане, наводили порядок в избах;

Гадать на суженого. Молодые незамужние девушки использовали этот день для гаданий. Самые популярные — бросание венков в воду и гадание по первому встречному, чтобы узнать, в какой стороне живет суженый;

Умываться отварами трав. Купаться в водоемах было нельзя, а вот умывание из трех разных ключей или источников имело особую ценность. Это, по поверьям, приносило молодость и здоровье.

Что запрещено делать в Петров день 12 июля

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

С Петровым днем было связано множество табу. Славяне старались не нарушать их, чтобы не навлечь беду на весь дом:

Категорически нельзя было работать с землей, то есть копать, сажать. Считалось, что земля в этот день «именинница», она отдыхает, и тревожить ее нельзя. Нарушение этого запрета могло испортить будущий урожай и привести к неурожаю. Основная работа в этот день — только с травой (покос), но не с пашней;

Ни в коем случае нельзя было ругаться, сквернословить и завидовать. Считалось, что любой негатив, высказанный в этот день, вернется троекратно. День следовало провести в мире и согласии, особенно в семье;

Нельзя было жениться и венчаться. В народе говорили, что браки, заключенные в этот день, будут несчастливыми и недолговечными;

Нельзя было спать днем. Считалось, что если человек ляжет спать после обеда, то он «проспит» свое счастье и удачу. Этот день посвящался активной деятельности или, по крайней мере, бодрствованию;

Нельзя было купаться в водоемах. Эта примета одна из самых стойких и известных. Считалось, что в Петров день русалки и водяные начинают вести себя особенно активно, утаскивая под воду купальщиков. Также бытовало поверье, что в ночь на 12 июля и в сам день вода «цветет» и становится опасной.

Как на Руси в Петров день узнавали погоду на весь год

Петров день 2026: приметы, традиции, обряды 12 июля. Фото: 5-tv.ru

По погоде в Петров день предсказывали, каким будет лето и осень. Таких примет больше всего:

Дождь на Петра сулил сырое и холодное лето, а также плохой сенокос. Но для урожая зерновых дождь считался благом;

Сухая и ясная погода 12 числа предвещала жаркое сухое лето и раннюю весну будущего года. А вот если в этот день листья на деревьях начинают желтеть, то осень будет ранней и холодной;

Если после 12 июля пение соловья еще слышно, значит, лето будет долгим и теплым, а осень — поздней.

Кукушка замолчала до Петрова дня — ждать раннюю зиму. Если же птица продолжает куковать, значит, осень будет теплой, а зима придет с опозданием;

Жаркая погода в Петров день — к холодному Рождеству;

Если же рыбка в водоеме выпрыгивает и ловит мошек, стоит ждать скорого дождя.

О погоде на будущий год также судили по первому покосу: если сено было сочным и густым, то и хлеба в следующем году родятся хорошо.