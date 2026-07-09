Детдомовские: звезды, которые сдали своих детей в приют

Фото: www.globallookpress.com/Sobolev Artyom

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Кто из артистов отказался от приемных дочерей и сыновей? А кто отдал в дом малютки родных?

По разным причинам, от жилищных проблем до сложного поведения, некоторые звезды вернули приемных детей обратно в детские дома. Но есть среди них и те, кто отдали в приют собственных дочерей и сыновей.

Почему знаменитости, имея все возможности, принимали решение расстаться с теми, кого когда-то назвали своими детьми? И как сложились судьбы этих мальчиков и девочек?

Ирина Понаровская

Какие звезды сдали детей в детдом, приют. Фото: www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

Темнокожая девочка Настя появилась в семье заслуженной артистки России Ирины Понаровской неожиданно: во время гастролей к ней подошла поклонница со свертком в руках и предложила забрать малышку.

«Я человек верующий, и я решила, что все это — не случайно. И я просто не смогла пройти мимо этой беды. Когда я открыла пеленочки, то увидела 11-месячную девочку, которая выглядела месяцев на пять. Она была дистрофична, плохо пахла, у нее были накрашенные красным ногти — в общем, „грязнулькин“ в одеяле. И, глядя на своего мужа, я сказала впроброс: „Давай возьмем ее?“ Никакая сумма не оговаривалась, о деньгах вообще не шла речь», — рассказала звезда на федеральном канале.

Девочку назвали Бетти. Приемная дочка набрала вес, стала заметно здоровее, но идиллия длилась недолго. Еще на тот момент супруг Понаровской Вейланд Родд и так был не в восторге от появления неродного ребенка, а когда актриса сама родила сына Энтони, муж настоял на том, чтобы четырехлетнюю Бетти отправили в детский дом.

Сама певица позже объясняла, что не могла противостоять давлению мужа.

Девушка вернулась в приемную семью уже в 16-летнем возрасте, но ненадолго. Понаровская обвинилаприемную дочь в краже драгоценностей. Это привело к окончательному разрыву.

«У нас были очень теплые отношения, конфликтов не было. Просто я надела бижутерию и меня обвинили в воровстве. Я надела ее украшения и пошла на улицу. Пришла домой, Ирина приехала, причем я даже ее не видела, ушла в свою комнату и больше мы с ней не виделись. Если бы я была ей нужна, то эта история обсуждалась бы: „Ты у меня что-то взяла, давай по этому поводу поговорим и обсудим“. Ничего не было, просто закрытая дверь, билет на самолет», — рассказывала девушка на федеральном телеканале.

Сейчас Анастасия Кормышева — Бетти — воспитывает сына и работает массажисткой. Она неоднократно появлялась в телешоу и заявляла, что не держит зла на приемную мать.

Алена Кравец

Какие звезды актрисы, актеры сдали детей в детдом, приют. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Актриса и певица Алена Кравец удочерила девочку по имени Даниэла в возрасте трех месяцев. Родная мать отказалась от нее из-за проблем со здоровьем.

Однако когда та подросла, начала доставлять приемной матери слишком много проблем. И Кравец в итоге вернула Даниэлу в детский дом.

«Когда она была предоставлена сама себе, то у нее были бутылка пива и селедка. Водки еще не хватало, извините! <…> Мужиков к нам в дом приводила, воровала. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить, делала себе искусственные засосы», — заявила певица в программе на федеральном телеканале.

Сама Даниэла тоже не была в восторге от матери. Девочка сама приняла решение уйти в детский дом, когда ей исполнилось 15 лет. Даниэла считает, что подвергалась насилию в семье. По ее словам, ее били за любые провинности, чаще всего приемный отец.

«Это происходило за что угодно: за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть. Я находила его и ела — меня били», — делилась девушка.

Евдокия Германова

Какие звезды актрисы, актеры сдали детей в детдом, приют. Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

В 2001 году, не имея биологических детей, заслуженная артистка России Евдокия Германова усыновила полуторагодовалого мальчика Колю из Дома малютки.

Сначала все было хорошо, Германова души не чаяла в ребенке. Но когда Коля пошел в школу, начались проблемы: он плохо учился, не реагировал на замечания и бился головой о стены. Врачи поставили мальчику тяжелый психиатрический диагноз.

Это изменило отношение актрисы. Она отдала Колю на лечение в профильную больницу и почти не навещала его. Единственным, кто оставался рядом с мальчиком, был ее брат Алексей Германов. В восемь лет, когда Колю выписали, он узнал, что у него больше нет семьи: Германова официально отказалась от него, и его отправили обратно в детский дом.

«Профессиональные психиатры, проанализировав ситуацию, пришли к конкретному выводу. Когда дети, получившие в утробе наркотики, отсоединяются от пуповины матери и лишаются доступа запрещенных веществ, у них происходит ломка… Ломка, которую Коля пережил при рождении, дала непоправимые реакции. Но проявилось это только в семь лет — именно в этом возрасте происходит второй выброс гормонов. В больнице Коле был поставлен диагноз: хроническое шизоаффективное расстройство с атипичной психопатоподобной манией и формирующимся дефектом, с преобладанием патологии влечений. Проще говоря — шизофрения. С маниакальным влечением к воровству и к холодному оружию», — цитировал Германову Starhit.ru.

Позже Николай искал встречи с приемной матерью, даже в эфире ток-шоу, но, по его словам, актриса не пустила его на порог. При этом диагноз «шизофрения» у молодого человека впоследствии не подтвердился.

Наталья Фатеева

Какие звезды актрисы, актеры сдали детей в детдом, приют. Фото: www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева — женщина с непростым характером и драматичной судьбой, которая сказалась на ее детях.

У актрисы двое детей: сын Владимир Басов-младший и дочь Наталья. Свою карьеру и личную жизнь она ставила на первое место. Старший сын все детство провел под присмотром бабушки и дедушки, а затем был определен в интернат.

Дочь Наталья пострадала еще сильнее. В 16 лет девушка забеременела. Узнав об этом, актриса заставила дочь отдать новорожденного сына в дом малютки. Фактически актриса отказалась от собственного ребенка, ведь родила его ее несовершеннолетняя дочь. Позже ребенка спас старший брат, разыскавший отца и бабушку с дедушкой, которые забрали мальчика из детдома.

Сейчас Фатеева, которой уже за 90, живет в полном одиночестве, не общаясь ни с детьми, ни с внуками.