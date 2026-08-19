«Ночные забавы» 35 лет спустя: как сложились судьбы актеров советской мелодрамы

Фото: Кадр из фильма "Ночные забавы", режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992г.;

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«Ночные забавы» собрали настоящую плеяду выдающихся артистов. Спустя годы особенно интересно узнать, что стало с любимыми актерами. Кого уже нет в живых, а чья жизнь изменилась до неузнаваемости?

Фильм «Ночные забавы» вышел на экраны в начале 1990-х — в переломное время, когда вместе со страной стремительно менялась и отечественная киноиндустрия. В этой пронзительной истории о любви, семейных тайнах, одиночестве и поиске взаимопонимания встретились сразу несколько выдающихся актеров советского кино — Евгений Евстигнеев, Ирина Алферова, Валентин Гафт и Альберт Филозов.

Для многих артистов эта картина стала одной из последних заметных работ, а судьбы некоторых исполнителей после премьеры сложились совершенно неожиданно. Кто-то продолжил блистать на сцене и в кино, кто-то ушел из жизни спустя несколько лет, а кто-то навсегда оставил профессию и начал новую жизнь за океаном.

Как сложилась судьба актеров одной из главных мелодрам страны — в материале 5-tv.ru.

Евгений Евстигнеев

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; www.globallookpress.com/Lev Sherstennikov

Евгений Александрович Евстигнеев, сыгравший в «Ночных забавах» саксофониста Александр Григорьевича Андрющенко, был не просто актером, а эпохой в советском и российском театре и кино.

Родившись 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде, он прошел долгий путь от слесаря до одного из самых узнаваемых и уважаемых артистов страны.

Его талант был многогранен. Он одинаково блистал в трагических и комических ролях в театре «Современник» и МХТ, а его фильмография насчитывает десятки культовых картин, от «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» до «Собачьего сердца».

Трагедия случилась 4 марта 1992 года. Евстигнеев ушел из жизни в одной из клиник Лондона, куда приехал на операцию на сердце. Ему было 65 лет. Смерть великого актера стала огромной потерей для всего отечественного искусства.

Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Так закончилась история одного из главных столпов советского театра, который не дожил до премьеры многих фильмов, где мог бы еще сыграть.

Ирина Алферова

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Ирина Ивановна Алферова, воплотившая в фильме Анну Николаевну Силину, — одна из немногих актрис того созыва, кто продолжает активную творческую жизнь и сегодня.

В марте 2026 года она отметила свой 75-летний юбилей. Народная артистка РФ, которой прочили карьеру балерины, выбрала драматическое искусство и не прогадала.

Ее личная жизнь всегда была в центре внимания. Первым мужем Алферовой был болгарский дипломат Бойко Гюров, в браке с которым родилась дочь Ксения, ставшая впоследствии известной актрисой.

Самым громким и скандальным был ее брак с актером Александром Абдуловым. Сегодня актриса счастлива в браке с Сергеем Мартыновым.

Ирина Алферова воспитала не только родную дочь, но и стала заботливой матерью для двоих детей своего мужа от предыдущего брака. Ее материнское сердце открыто для всех, кто нуждался в ее заботе.

Александра Колкунова

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; Вконтакте/aleksandra_kolkunova

Судьба Александры Колкуновой, сыгравшей главную роль Ольги, — самая необычная в этом списке. Родившись в Москве в 1969 году в семье театральных актеров, она снялась в нескольких заметных фильмах начала 90-х, в том числе в «Ночных забавах» и «Ермаке».

Однако в середине 90-х карьера пошла на спад, и она приняла кардинальное решение: вышла замуж за американца и уехала в США.

Американская жизнь оказалась непростой. После развода с первым мужем она осталась одна с маленькой дочерью, без знания языка, работала в продуктовом магазине. Второй и третий браки также распались. Но настоящий поворот случился, когда Колкунова объявила о своих экстрасенсорных способностях.

Сейчас она владеет магическими салонами в Америке и Канаде, занимается оккультизмом и является востребованным специалистом в своем деле. Она признается, что у нее счастливая жизнь в США.

Валентин Гафт

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; www.globallookpress.com/Genrietta Peryan

Валентин Иосифович Гафт, сыгравший в «Ночных забавах» Езепова, был не только гениальным актером, но и талантливым поэтом-эпиграммистом. Его путь в искусство начался в Школе-студии МХАТ, а ведущим артистом он стал в театре «Современник». Роли в фильмах Эльдара Рязанова и многих других сделали его настоящим народным любимцем.

Трагедия случилась летом 2019 года, когда актер перенес инсульт. Его супруга, актриса Ольга Остроумова, заботилась о нем, но последствия болезни оказались слишком серьезными. 12 декабря 2020 года Валентин Гафт ушел из жизни на 86-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Альберт Филозов

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Альберт Леонидович Филозов, появившийся в картине в роли отца главной героини, Силина, был актером уникального амплуа — «интеллигентного человека». Родившись в Свердловске в 1937 году, он прошел путь от токаря на заводе до артиста МХАТ. Его фильмография включает более 100 ролей, среди которых «Тегеран-43», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Вам и не снилось».

Альберт Филозов был серьезно болен онкологическим заболеванием, но до последних дней продолжал выходить на сцену и участвовать в репетициях.

11 апреля 2016 года он скончался на 79-м году жизни, оставив после себя память об одном из самых тонких и интеллигентных актеров российского театра и кино. Похоронен артист на Ваганьковском кладбище в Москве.

Борис Юрченко

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; Кадр из фильма «Беспредел», режиссер Игорь Гостев, 1989 г.

Борис Александрович Юрченко, исполнивший в «Ночных забавах» небольшую роль, родился 24 июня 1936 года в Ленинграде. Его путь в кино начался еще в студенческие годы во ВГИКе, а дебют состоялся в комедии «Ссора в Лукашах». Несмотря на то что он так и не получил громких званий или главных ролей, для многих зрителей он остался настоящим народным героем.

Его внешность — открытая, простая, по-русски искренняя — располагала к себе. Он часто воплощал на экране образы простых тружеников, людей из народа, которые своей честностью и трудолюбием вызывали уважение.

В 1990-е годы, когда киноиндустрия переживала кризис, Борис Юрченко продолжал сниматься, но все реже. Он ушел из жизни 30 апреля 1996 года на 60-м году жизни, не дожив до нового века, но оставив после себя светлую память у тех, кто помнит его лица в советских фильмах.

Мария Виноградова

Кадр из фильма «Ночные забавы», режиссер Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 1992 г.; Кадр из фильма «Фандаго для мартышки», режиссер Александр Бурко, 1992 г.

Мария Сергеевна Виноградова родилась 13 июля 1922 года в городе Наволоки Ивановской области. В 1943 году она окончила ВГИК и начала сниматься в кино, однако настоящую славу ей принесла не столько актерская игра в кадре, сколько удивительный голос, которым она озвучила десятки мультипликационных персонажей.

Именно голос Марии Виноградовой узнаваем для миллионов зрителей: она подарила свой голос знаменитому Ежику из мультфильма «Ежик в тумане», Дяде Федору из Простоквашино, а также многим другим персонажам советской анимации. Ее голос был теплым, добрым и удивительно «детским», что позволяло ей озвучивать персонажей любого возраста.

В 1987 году Мария Виноградова была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР. Она продолжала работать до последних дней и скончалась 2 июля 1995 года, оставив после себя богатое наследие в мире дубляжа и озвучивания. Ее голос навсегда остался в памяти зрителей, которые выросли на советских мультфильмах.