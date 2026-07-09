Малосольные огурцы за 15 минут и экспресс-варенье: рецепты для занятых хозяек
Фото: legion-media/Andrey Starostin
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Любимые маринованные закуски можно приготовить на скорую руку, если знать несколько секретов.
Неважно, стал ли летом плотнее график или просто неохота тратить несколько суток на маринады — быстрые рецепты всегда уместны. Кто бы мог подумать, что привычные закуски можно сделать в считанные минуты?
В сезон, когда большинство хозяек закатывает овощи и варит ягоду на зиму, 5-tv.ru решил ни в чем себе не отказывать и собрал подборку экспресс-рецептов, заготовки и варенья по которым можно есть практически сразу!
Секреты идеальных малосольных огурцов
Быстрых рецептов огурцов много. Чтобы все они удались, помогут следующие советы:
- Выбор плодов. Лучше останавливаться на маленьких или средних плотных огурцах с ярко-зеленой кожицей. Отлично подходят корнишоны или свежие местные, а вот вялые и переросшие часто дают горечь;
- Пропорции соли. Для сухого посола (без жидкости) берут столовую ложку крупной соли на килограмм огурцов. Для более выраженной засолки количество увеличивают до 1,5 столовой ложки. При рассольном способе пропорции иные: 25–30 граммов соли на литр воды. Йодированную соль использовать не стоит — она мешает ферментации; лучший выбор — морская или крупная каменная;
- Ароматные добавки. Классический набор пряностей включает зонтики укропа, чеснок, листья хрена, черной смородины или вишни, лавровый лист и душистый перец горошком. Для сохранения хруста добавляют листья дуба или грецкого ореха. Остроту и пикантность придают острый перец, семена горчицы, кориандр. Легкую сладость дает мед, а для азиатского варианта подойдут соевый соус, кунжутное масло и чили;
- Сроки и условия хранения. Быстрые варианты следует употребить в течение одного–трех дней.
Чаще всего огурцы не получаются по двум причинам: они изначально были вялые или переросшие или была выбрана неподходящая температура. При приготовлении оптимальны 18–22 градуса по Цельсию, для хранения — 0–5 градусов. Высокая температура ускоряет ферментацию и дает излишнюю кислинку, низкая — замедляет процесс.
Экспресс-рецепты малосольных огурцов
Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье. Фото:
Существует столько способов приготовить эту закуску, что на нее точно найдется время.
Малосольные огурцы за 15 минут
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 килограмм;
- Соль крупная — 1 столовая ложка;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Укроп — 1 пучок.
Приготовление:
- Нарезать огурцы кружками или дольками и сложить в миску.
- Добавить измельченный чеснок и рубленый укроп, посыпать солью.
- Слегка помять овощи руками, чтобы они пустили сок.
- Оставить при комнатной температуре на 15–20 минут и подавать к столу.
Огурцы в пакете с укропом и чесноком за 30 минут
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 килограмм;
- Соль — 1–1,5 столовой ложки;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Укроп — 1 пучок;
- Пищевой целлофановый пакет.
Приготовление:
- Поместить целые или порезанные огурцы вместе со специями в пакет.
- Завязать пакет и энергично потрясти его 2–3 минуты.
- Размять пакет руками, чтобы соль равномерно распределилась.
- Оставить овощи в пакете на столе на 30–40 минут, затем охладить и подавать.
Быстрые малосольные огурцы с горчицей за час
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 килограмм;
- Соль — 1 столовая ложка;
- Горчичный порошок — 1 чайная ложка (или 1 столовая ложка готовой горчицы);
- Уксус 9% — 2 столовые ложки;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Укроп.
Приготовление:
- В миске смешать соль, горчицу и уксус.
- Добавить огурцы и измельченный чеснок, помять руками.
- Оставить на 1 час при комнатной температуре, периодически перемешивая. Горчица ускорит появление вкуса и придаст пикантность.
Экспресс-рецепты маринованных овощей
Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье.Фото:
Мариновать тоже можно на скорую руку. Вкус будет точно богаче магазинного — ну и цена выгоднее в разы.
Битая редиска за 45 минут
Маринад на основе яблочного уксуса легко проникает в треснувшую редиску, и пробовать закуску можно уже через полчаса. Для более насыщенного вкуса стоит подождать дольше.
Ингредиенты:
- Редис — 500 граммов;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Сахар — 1,5 чайной ложки;
- Яблочный уксус — 2 столовые ложки;
- Растительное масло.
Приготовление:
- Вымыть редис и срезать кончики с обеих сторон.
- Положить каждый плод плашмя под лезвие ножа и надавить, чтобы появились трещины.
- Пропустить чеснок через пресс или мелко порубить ножом. Измельчить зелень.
- Смешать в миске редис с чесноком, зеленью, солью, сахаром, уксусом и маслом.
- Оставить при комнатной температуре на 30 минут. Для получения более яркого вкуса убрать в холодильник еще на полчаса.
Маринованные баклажаны с чесноком за два часа
Баклажаны получаются ароматными, сочными, с приятным кисло-сладким вкусом.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 3 штуки;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Зелень (укроп, петрушка, кинза) — пучок;
- Сахар — 2 столовые ложки;
- Соль — чайная ложка;
- Уксус 9% — 3 столовые ложки;
- Растительное масло — 3 столовые ложки.
Приготовление:
- Отварить баклажаны целиком примерно 15 минут после закипания.
- Остудить овощи, при желании удалите шкурку. Нарезать средними кусочками.
- Мелко порубить чеснок и зелень. Отдельно смешать сахар, соль, уксус и масло.
- Выложить в контейнер половину баклажанов, посыпать частью чеснока и зелени, полить половиной маринада. Повторить слои с оставшимися продуктами.
- Закрыть крышкой или пленкой и убрать в холодильник на два часа.
Рецепты варенья за 5 минут
Такое варенье хранится недолго, поэтому его стоит поместить в прохладное место и употребить в первую очередь. Технология приготовления практически не отличается от классической, но есть несколько правил:
- Выбирать спелые, но не перезревшие плоды, иначе заготовка забродит;
- Использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалевым покрытием, чтобы избежать металлического привкуса;
- Перемешивать массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой;
- Своевременно снимать пену, образующуюся во время варки.
Быстрое варенье из крыжовника через мясорубку
Для этого рецепта не обязательно обрезать хвостики у каждой ягоды — достаточно пропустить плоды через мясорубку или блендер.
Ингредиенты:
- Крыжовник красный — килограмм;
- Сахар — килограмм.
Приготовление:
- Промыть ягоды и обсушить бумажным полотенцем.
- Пропустить крыжовник через мясорубку.
- Засыпать полученное пюре сахаром, перемешать и оставить на 30 минут.
- Переложить массу в глубокую кастрюлю, включить средний нагрев и, помешивая, довести до кипения.
- После закипания варить 5 минут, затем снять с плиты.
- Разлить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и убрать на хранение.
Быстрое варенье из смородины
Рецепт подходит для обоих видов смородины — пропорции и шаги одинаковы. В стандартном стакане (объемом 250 миллилитров) помещается 175 граммов красной смородины и 155 граммов черной.
Ингредиенты:
- Красная смородина — килограмм;
- Сахар — килограмм;
- Вода — 250 миллилитров.
Приготовление:
- Выложить ягоды в глубокую емкость, залить водой, промыть, удалить веточки и листочки. Откинуть на дуршлаг, при необходимости промыть еще раз и обсушить.
- В кастрюлю налить воду, добавить сахар и, помешивая, довести сироп до кипения. Уменьшить огонь.
- Выложить в сироп смородину. Варить сначала на медленном огне, затем постепенно увеличивать нагрев до кипения.
- После закипания снова уменьшить огонь и варить, помешивая, ровно 5 минут. Обязательно снимать пенку для сохранения прозрачности.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками.
- Перевернуть тару вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить на сутки до полного остывания.