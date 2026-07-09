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Малосольные огурцы за 15 минут и экспресс-варенье: рецепты для занятых хозяек

София Бабина 169 0
😋Быстрые экспресс рецепты: огурцы, варенье за 5 минут — фото

Фото: legion-media/Andrey Starostin

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Любимые маринованные закуски можно приготовить на скорую руку, если знать несколько секретов.

Неважно, стал ли летом плотнее график или просто неохота тратить несколько суток на маринады — быстрые рецепты всегда уместны. Кто бы мог подумать, что привычные закуски можно сделать в считанные минуты?

В сезон, когда большинство хозяек закатывает овощи и варит ягоду на зиму, 5-tv.ru решил ни в чем себе не отказывать и собрал подборку экспресс-рецептов, заготовки и варенья по которым можно есть практически сразу!

Секреты идеальных малосольных огурцов

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье. Фото: www.globallookpress.com/ Victor Lisitsyn

Быстрых рецептов огурцов много. Чтобы все они удались, помогут следующие советы:

  • Выбор плодов. Лучше останавливаться на маленьких или средних плотных огурцах с ярко-зеленой кожицей. Отлично подходят корнишоны или свежие местные, а вот вялые и переросшие часто дают горечь;
  • Пропорции соли. Для сухого посола (без жидкости) берут столовую ложку крупной соли на килограмм огурцов. Для более выраженной засолки количество увеличивают до 1,5 столовой ложки. При рассольном способе пропорции иные: 25–30 граммов соли на литр воды. Йодированную соль использовать не стоит — она мешает ферментации; лучший выбор — морская или крупная каменная;
  • Ароматные добавки. Классический набор пряностей включает зонтики укропа, чеснок, листья хрена, черной смородины или вишни, лавровый лист и душистый перец горошком. Для сохранения хруста добавляют листья дуба или грецкого ореха. Остроту и пикантность придают острый перец, семена горчицы, кориандр. Легкую сладость дает мед, а для азиатского варианта подойдут соевый соус, кунжутное масло и чили;
  • Сроки и условия хранения. Быстрые варианты следует употребить в течение одного–трех дней.

Чаще всего огурцы не получаются по двум причинам: они изначально были вялые или переросшие или была выбрана неподходящая температура. При приготовлении оптимальны 18–22 градуса по Цельсию, для хранения — 0–5 градусов. Высокая температура ускоряет ферментацию и дает излишнюю кислинку, низкая — замедляет процесс.

Экспресс-рецепты малосольных огурцов

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье. Фото: www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

Существует столько способов приготовить эту закуску, что на нее точно найдется время.

Малосольные огурцы за 15 минут

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 килограмм;
  • Соль крупная — 1 столовая ложка;
  • Чеснок — 2–3 зубчика;
  • Укроп — 1 пучок.

Приготовление:

  1. Нарезать огурцы кружками или дольками и сложить в миску.
  2. Добавить измельченный чеснок и рубленый укроп, посыпать солью.
  3. Слегка помять овощи руками, чтобы они пустили сок.
  4. Оставить при комнатной температуре на 15–20 минут и подавать к столу.

Огурцы в пакете с укропом и чесноком за 30 минут

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 килограмм;
  • Соль — 1–1,5 столовой ложки;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Укроп — 1 пучок;
  • Пищевой целлофановый пакет.

Приготовление:

  1. Поместить целые или порезанные огурцы вместе со специями в пакет.
  2. Завязать пакет и энергично потрясти его 2–3 минуты.
  3. Размять пакет руками, чтобы соль равномерно распределилась.
  4. Оставить овощи в пакете на столе на 30–40 минут, затем охладить и подавать.

Быстрые малосольные огурцы с горчицей за час

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 килограмм;
  • Соль — 1 столовая ложка;
  • Горчичный порошок — 1 чайная ложка (или 1 столовая ложка готовой горчицы);
  • Уксус 9% — 2 столовые ложки;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Укроп.

Приготовление:

  1. В миске смешать соль, горчицу и уксус.
  2. Добавить огурцы и измельченный чеснок, помять руками.
  3. Оставить на 1 час при комнатной температуре, периодически перемешивая. Горчица ускорит появление вкуса и придаст пикантность.

Экспресс-рецепты маринованных овощей

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье.Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

Мариновать тоже можно на скорую руку. Вкус будет точно богаче магазинного — ну и цена выгоднее в разы.

Битая редиска за 45 минут

Маринад на основе яблочного уксуса легко проникает в треснувшую редиску, и пробовать закуску можно уже через полчаса. Для более насыщенного вкуса стоит подождать дольше.

Ингредиенты:

  • Редис — 500 граммов;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Сахар — 1,5 чайной ложки;
  • Яблочный уксус — 2 столовые ложки;
  • Растительное масло.

Приготовление:

  1. Вымыть редис и срезать кончики с обеих сторон.
  2. Положить каждый плод плашмя под лезвие ножа и надавить, чтобы появились трещины.
  3. Пропустить чеснок через пресс или мелко порубить ножом. Измельчить зелень.
  4. Смешать в миске редис с чесноком, зеленью, солью, сахаром, уксусом и маслом.
  5. Оставить при комнатной температуре на 30 минут. Для получения более яркого вкуса убрать в холодильник еще на полчаса.

Маринованные баклажаны с чесноком за два часа

Баклажаны получаются ароматными, сочными, с приятным кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 3 штуки;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Зелень (укроп, петрушка, кинза) — пучок;
  • Сахар — 2 столовые ложки;
  • Соль — чайная ложка;
  • Уксус 9% — 3 столовые ложки;
  • Растительное масло — 3 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Отварить баклажаны целиком примерно 15 минут после закипания.
  2. Остудить овощи, при желании удалите шкурку. Нарезать средними кусочками.
  3. Мелко порубить чеснок и зелень. Отдельно смешать сахар, соль, уксус и масло.
  4. Выложить в контейнер половину баклажанов, посыпать частью чеснока и зелени, полить половиной маринада. Повторить слои с оставшимися продуктами.
  5. Закрыть крышкой или пленкой и убрать в холодильник на два часа.

Рецепты варенья за 5 минут

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье.Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Такое варенье хранится недолго, поэтому его стоит поместить в прохладное место и употребить в первую очередь. Технология приготовления практически не отличается от классической, но есть несколько правил:

  • Выбирать спелые, но не перезревшие плоды, иначе заготовка забродит;
  • Использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалевым покрытием, чтобы избежать металлического привкуса;
  • Перемешивать массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой;
  • Своевременно снимать пену, образующуюся во время варки.

Быстрое варенье из крыжовника через мясорубку

Для этого рецепта не обязательно обрезать хвостики у каждой ягоды — достаточно пропустить плоды через мясорубку или блендер.

Ингредиенты:

  • Крыжовник красный — килограмм;
  • Сахар — килограмм.

Приготовление:

  1. Промыть ягоды и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Пропустить крыжовник через мясорубку.
  3. Засыпать полученное пюре сахаром, перемешать и оставить на 30 минут.
  4. Переложить массу в глубокую кастрюлю, включить средний нагрев и, помешивая, довести до кипения.
  5. После закипания варить 5 минут, затем снять с плиты.
  6. Разлить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и убрать на хранение.

Быстрое варенье из смородины

Рецепт подходит для обоих видов смородины — пропорции и шаги одинаковы. В стандартном стакане (объемом 250 миллилитров) помещается 175 граммов красной смородины и 155 граммов черной.

Ингредиенты:

  • Красная смородина — килограмм;
  • Сахар — килограмм;
  • Вода — 250 миллилитров.

Приготовление:

  1. Выложить ягоды в глубокую емкость, залить водой, промыть, удалить веточки и листочки. Откинуть на дуршлаг, при необходимости промыть еще раз и обсушить.
  2. В кастрюлю налить воду, добавить сахар и, помешивая, довести сироп до кипения. Уменьшить огонь.
  3. Выложить в сироп смородину. Варить сначала на медленном огне, затем постепенно увеличивать нагрев до кипения.
  4. После закипания снова уменьшить огонь и варить, помешивая, ровно 5 минут. Обязательно снимать пенку для сохранения прозрачности.
  5. Разлить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками.
  6. Перевернуть тару вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить на сутки до полного остывания.