Малосольные огурцы за 15 минут и экспресс-варенье: рецепты для занятых хозяек

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Любимые маринованные закуски можно приготовить на скорую руку, если знать несколько секретов.

Неважно, стал ли летом плотнее график или просто неохота тратить несколько суток на маринады — быстрые рецепты всегда уместны. Кто бы мог подумать, что привычные закуски можно сделать в считанные минуты?

В сезон, когда большинство хозяек закатывает овощи и варит ягоду на зиму, 5-tv.ru решил ни в чем себе не отказывать и собрал подборку экспресс-рецептов, заготовки и варенья по которым можно есть практически сразу!

Секреты идеальных малосольных огурцов

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье. Фото: www.globallookpress.com/ Victor Lisitsyn

Быстрых рецептов огурцов много. Чтобы все они удались, помогут следующие советы:

Выбор плодов. Лучше останавливаться на маленьких или средних плотных огурцах с ярко-зеленой кожицей. Отлично подходят корнишоны или свежие местные, а вот вялые и переросшие часто дают горечь;

Пропорции соли. Для сухого посола (без жидкости) берут столовую ложку крупной соли на килограмм огурцов. Для более выраженной засолки количество увеличивают до 1,5 столовой ложки. При рассольном способе пропорции иные: 25–30 граммов соли на литр воды. Йодированную соль использовать не стоит — она мешает ферментации; лучший выбор — морская или крупная каменная;

Ароматные добавки. Классический набор пряностей включает зонтики укропа, чеснок, листья хрена, черной смородины или вишни, лавровый лист и душистый перец горошком. Для сохранения хруста добавляют листья дуба или грецкого ореха. Остроту и пикантность придают острый перец, семена горчицы, кориандр. Легкую сладость дает мед, а для азиатского варианта подойдут соевый соус, кунжутное масло и чили;

Сроки и условия хранения. Быстрые варианты следует употребить в течение одного–трех дней.

Чаще всего огурцы не получаются по двум причинам: они изначально были вялые или переросшие или была выбрана неподходящая температура. При приготовлении оптимальны 18–22 градуса по Цельсию, для хранения — 0–5 градусов. Высокая температура ускоряет ферментацию и дает излишнюю кислинку, низкая — замедляет процесс.

Экспресс-рецепты малосольных огурцов

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье. Фото: www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

Существует столько способов приготовить эту закуску, что на нее точно найдется время.

Малосольные огурцы за 15 минут

Ингредиенты:

Огурцы — 1 килограмм;

Соль крупная — 1 столовая ложка;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Укроп — 1 пучок.

Приготовление:

Нарезать огурцы кружками или дольками и сложить в миску. Добавить измельченный чеснок и рубленый укроп, посыпать солью. Слегка помять овощи руками, чтобы они пустили сок. Оставить при комнатной температуре на 15–20 минут и подавать к столу.

Огурцы в пакете с укропом и чесноком за 30 минут

Ингредиенты:

Огурцы — 1 килограмм;

Соль — 1–1,5 столовой ложки;

Чеснок — 4 зубчика;

Укроп — 1 пучок;

Пищевой целлофановый пакет.

Приготовление:

Поместить целые или порезанные огурцы вместе со специями в пакет. Завязать пакет и энергично потрясти его 2–3 минуты. Размять пакет руками, чтобы соль равномерно распределилась. Оставить овощи в пакете на столе на 30–40 минут, затем охладить и подавать.

Быстрые малосольные огурцы с горчицей за час

Ингредиенты:

Огурцы — 1 килограмм;

Соль — 1 столовая ложка;

Горчичный порошок — 1 чайная ложка (или 1 столовая ложка готовой горчицы);

Уксус 9% — 2 столовые ложки;

Чеснок — 3 зубчика;

Укроп.

Приготовление:

В миске смешать соль, горчицу и уксус. Добавить огурцы и измельченный чеснок, помять руками. Оставить на 1 час при комнатной температуре, периодически перемешивая. Горчица ускорит появление вкуса и придаст пикантность.

Экспресс-рецепты маринованных овощей

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье.Фото: www.globallookpress.com/Valery Lukyanov

Мариновать тоже можно на скорую руку. Вкус будет точно богаче магазинного — ну и цена выгоднее в разы.

Битая редиска за 45 минут

Маринад на основе яблочного уксуса легко проникает в треснувшую редиску, и пробовать закуску можно уже через полчаса. Для более насыщенного вкуса стоит подождать дольше.

Ингредиенты:

Редис — 500 граммов;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок;

Соль — 1 чайная ложка;

Сахар — 1,5 чайной ложки;

Яблочный уксус — 2 столовые ложки;

Растительное масло.

Приготовление:

Вымыть редис и срезать кончики с обеих сторон. Положить каждый плод плашмя под лезвие ножа и надавить, чтобы появились трещины. Пропустить чеснок через пресс или мелко порубить ножом. Измельчить зелень. Смешать в миске редис с чесноком, зеленью, солью, сахаром, уксусом и маслом. Оставить при комнатной температуре на 30 минут. Для получения более яркого вкуса убрать в холодильник еще на полчаса.

Маринованные баклажаны с чесноком за два часа

Баклажаны получаются ароматными, сочными, с приятным кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 штуки;

Чеснок — 5 зубчиков;

Зелень (укроп, петрушка, кинза) — пучок;

Сахар — 2 столовые ложки;

Соль — чайная ложка;

Уксус 9% — 3 столовые ложки;

Растительное масло — 3 столовые ложки.

Приготовление:

Отварить баклажаны целиком примерно 15 минут после закипания. Остудить овощи, при желании удалите шкурку. Нарезать средними кусочками. Мелко порубить чеснок и зелень. Отдельно смешать сахар, соль, уксус и масло. Выложить в контейнер половину баклажанов, посыпать частью чеснока и зелени, полить половиной маринада. Повторить слои с оставшимися продуктами. Закрыть крышкой или пленкой и убрать в холодильник на два часа.

Рецепты варенья за 5 минут

Быстрые и простые рецепты: как приготовить малосольные огурцы и варенье.Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Такое варенье хранится недолго, поэтому его стоит поместить в прохладное место и употребить в первую очередь. Технология приготовления практически не отличается от классической, но есть несколько правил:

Выбирать спелые, но не перезревшие плоды, иначе заготовка забродит;

Использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалевым покрытием, чтобы избежать металлического привкуса;

Перемешивать массу деревянной ложкой или силиконовой лопаткой;

Своевременно снимать пену, образующуюся во время варки.

Быстрое варенье из крыжовника через мясорубку

Для этого рецепта не обязательно обрезать хвостики у каждой ягоды — достаточно пропустить плоды через мясорубку или блендер.

Ингредиенты:

Крыжовник красный — килограмм;

Сахар — килограмм.

Приготовление:

Промыть ягоды и обсушить бумажным полотенцем. Пропустить крыжовник через мясорубку. Засыпать полученное пюре сахаром, перемешать и оставить на 30 минут. Переложить массу в глубокую кастрюлю, включить средний нагрев и, помешивая, довести до кипения. После закипания варить 5 минут, затем снять с плиты. Разлить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и убрать на хранение.

Быстрое варенье из смородины

Рецепт подходит для обоих видов смородины — пропорции и шаги одинаковы. В стандартном стакане (объемом 250 миллилитров) помещается 175 граммов красной смородины и 155 граммов черной.

Ингредиенты:

Красная смородина — килограмм;

Сахар — килограмм;

Вода — 250 миллилитров.

Приготовление: