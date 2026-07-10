Уход за яблоней, о котором забывают дачники: от него зависит урожай следующего года

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Плодовые деревья, как и огород, требуют внимания. Что обязательно нужно делать летом? И как подготовить яблоню к холодам?

Летом кажется, что яблоня растет сама по себе — остается только ждать урожая. Но именно в этот период дерево особенно уязвимо перед жарой, болезнями и вредителями. А осенью начинается подготовка к зиме, от которой напрямую зависит урожай следующего года.

Летом регулярно осматривайте дерево

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Главное правило хорошего садовода — не ждать, пока проблема станет заметной издалека.

Хотя бы раз в неделю стоит внимательно осматривать листья, молодые побеги и завязи. Бурые пятна, белый мучнистый налет, скрученные листья, липкие выделения или небольшие отверстия в плодах могут быть первыми признаками болезней и появления вредителей.

Чем раньше проблему удастся обнаружить, тем проще будет с ней справиться.

Не забывайте про полив

www.globallookpress.com/Markus Scholz

В прохладное и дождливое лето взрослые яблони обычно обходятся естественными осадками. Но в засуху без дополнительной влаги дереву приходится тяжело.

Поливать лучше редко, но обильно, чтобы вода промочила почву на глубину не менее 40–60 сантиметров. После этого приствольный круг желательно замульчировать — так земля дольше сохранит влагу.

Нужно ли рыхлить землю под яблоней

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Многие дачники по привычке регулярно перекапывают или глубоко рыхлят приствольный круг. Однако для взрослых яблонь такой уход не всегда идет на пользу.

Большая часть всасывающих корней располагается близко к поверхности почвы. При глубоком рыхлении их легко повредить, особенно если работать лопатой слишком близко к стволу. Такие травмы ослабляют дерево и становятся воротами для инфекций.

Если земля сильно уплотнилась после дождей или поливов, достаточно аккуратно разрыхлить только верхний слой почвы на глубину в несколько сантиметров.

Еще лучше — поддерживать приствольный круг под слоем мульчи. Компост, древесная щепа или подсушенная скошенная трава помогают сохранять влагу, постепенно улучшают структуру почвы и одновременно сдерживают рост сорняков.

При этом мульчу не стоит подсыпать вплотную к стволу. Лучше оставить небольшой свободный участок вокруг корневой шейки, чтобы кора не прела из-за постоянной влажности.

Если яблок слишком много

www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Обильный урожай радует далеко не всегда.

Когда завязей слишком много, яблоки вырастают мелкими, а ветви могут ломаться под их тяжестью. Кроме того, дерево расходует слишком много сил и хуже закладывает цветочные почки на следующий год.

Поэтому после естественного июньского осыпания завязей садоводы нередко вручную удаляют часть оставшихся плодов. Обычно оставляют самые крупные и здоровые, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга.

Лучше поставить подпорки

www.globallookpress.com/Kabli Yawar

К концу лета некоторые сорта буквально усыпаны плодами.

Если ветви сильно прогибаются, лучше заранее установить подпорки. Это поможет избежать разломов, через которые в древесину могут попасть инфекции. Особенно важно поддерживать молодые деревья и сорта с крупными яблоками.

Чем опрыскивать яблони

www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Опрыскивать дерево по расписанию сегодня специалисты не советуют.

Если яблоня здорова, листья чистые, а вредителей почти нет, обработки могут вообще не понадобиться.

Поводом для применения средств защиты становятся парша, мучнистая роса, тля, клещи или яблонная плодожорка. Препараты подбирают в зависимости от проблемы и обязательно соблюдают сроки ожидания — время между обработкой и сбором урожая.

Как правильно собирать яблоки

www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Dieter Möbus

Даже здоровые плоды можно испортить еще во время сбора урожая.

Снимать яблоки лучше в сухую погоду, когда на кожице нет дождевой или утренней росы. Влажные плоды хуже хранятся и быстрее поражаются грибковыми заболеваниями.

Яблоко аккуратно приподнимают и слегка поворачивают вокруг плодоножки. Если плод созрел, он легко отделится от ветки. Отрывать его с усилием или тянуть вниз не стоит — можно повредить плодовую веточку, на которой в следующем году появятся новые цветки.

Для хранения подходят только целые яблоки без трещин, вмятин и следов болезней. Даже небольшое механическое повреждение значительно сокращает срок хранения.

Опавшие плоды лучше сразу отсортировать отдельно. Если они не повреждены гнилью, их можно переработать в сок, повидло, компот или высушить. А вот закладывать такую падалицу вместе с урожаем в погреб не стоит: она начинает портиться значительно быстрее и может ускорить порчу соседних яблок.

Что делать с упавшими яблоками

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Падалицу лучше собирать регулярно.

Даже если плод выглядит целым, внутри может находиться личинка плодожорки или уже начинаться развитие плодовой гнили. Если оставить такие яблоки под деревом, они станут источником заражения сада.

Свежую падалицу без признаков болезни можно быстро переработать на сок, компот, варенье или сушку. Для длительного хранения такие яблоки не подходят.

Если плоды покрылись плесенью или начали гнить, использовать их в пищу уже нельзя. Не стоит отправлять их и в обычный компост — возбудители болезней способны сохраниться до следующего сезона.

Подготовка к зиме

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

После листопада из приствольного круга желательно убрать листья, падалицу и засохшие плоды, оставшиеся на ветках. Именно в них часто зимуют возбудители парши и плодовой гнили, а также некоторые вредители.

Если в течение сезона яблоня сильно болела паршой, после полного листопада допускается обработка опавшей листвы концентрированным раствором мочевины. Она ускоряет разложение листьев и уменьшает запас грибковой инфекции. По зеленой листве такую обработку проводить нельзя.

Поздней осенью, когда дерево уже находится в состоянии покоя, при необходимости используют медьсодержащие фунгициды. Их применяют только по инструкции производителя.

Осмотрите ствол и побелите его

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перед зимой стоит проверить состояние коры. Если есть сухие или сломанные ветви, их удаляют в рамках санитарной обрезки. Масштабную формирующую обрезку лучше оставить до конца зимы или начала весны.

Завершить подготовку поможет побелка ствола. Она защищает кору не от насекомых, как принято считать, а прежде всего от солнечных ожогов и морозобоин, которые возникают из-за резких перепадов температуры зимой и ранней весной.